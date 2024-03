Caligola Osteria Sincera: la cucina romana della tradizione ricreativa a Prati

Negli ultimi anni il quartiere Prati è diventato sempre più vivace, con nuovi locali che spuntano come funghi a debuttare in un panorama già particolarmente affollato in cui non è sempre facile districarsi.Tuttavia, Caligola Osteria Sincera è riuscita a distinguersi fin dalla sua apertura nell’ottobre 2022, grazie alla cura nella selezione degli ingredienti e a un’idea chiara di cucina che abbraccia profondamente le radici della città.

Caligola Osteria Sincera

Caligola nasce dall’unione di menti ed esperienze di un gruppo di soci e amici con una solida presenza nel settore della ristorazione: il nome stesso, ispirato all’eccentrico imperatore romano che voleva fare console il suo cavallo, riflette il carattere del locale. Il sottotitolo Osteria Sincera richiama invece l’autenticità dei piatti proposti e l’approccio giovane e frizzante del locale.

La tradizione nei piatti e il menu dello chef Morosillo

Da Caligola l’ambiente è accogliente, con pareti e pavimenti in legno e luci soffuse che creano un’atmosfera intima e confortevole. Qui si porta a tavola la tradizione romana, rivisitando alcuni piatti storici per offrire un’esperienza culinaria autentica e innovativa.

Anthony Morosillo, chef di Caligola Osteria Sincera

«Non solo tradizione romana, ma anche la nostra tradizione - spiegano i soci - in carta infatti ci sono piatti che raccontano la nostra infanzia e i nostri ricordi». Lo chef, il 35enne Anthony Morosillo, con oltre 10 anni di esperienza nella ristorazione romana, porta avanti questo progetto con passione e dedizione, ottenendo un feedback positivo dai clienti e dalla sala sempre gremita, complice anche a un orario che non mette paletti: il locale è aperto tutti i giorni dalle 12 a mezzanotte, con la cucina sempre attiva.

Lo stravagante menu di Caligola Osteria Sincera

Partendo da un’importante ricerca della materia prima e collaborando con realtà sia locali che internazionali di eccellenza, il menu di Caligola unisce sapientemente romanità e cucina del ricordo in tutte le portate. Gli antipasti vanno dal carciofo alla giudia ai Chupa Chups di lesso - polpettine di manzo fritte - servite con salsa verde, ma c’è anche la mortadella di Kobe (di manzo e non di maiale) con puntarelle e melograno.

Per quanto riguarda i primi, ci sono tutte le paste romane classiche come la carbonara e l’amatriciana, ai piatti rivisitati come i tortelli ripieni di pollo alla cacciatora e i ravioli ripieni di porchetta.

Carbonara, mezza manica Pastificio Gentile, uova bio, guanciale selezione Dol, Pecorino 36 mesi buccia nera 1/6 Amatriciana, bucatino Pastificio Gentile, San Marzano bio, guanciale selezione Dol, Pecorino 36 mesi buccia nera 2/6 Raviolone di porchetta, fatti in casa ripieni di porchetta, mantecati al burro e finocchietto selvatico 3/6 Tortelli alla cacciatora, ripieni di pollo alla cacciatora cotti nel suo fondo 4/6 Vino rosso Caligolino 5/6 Mortadella di Kobe alla romana (mortadella di manzo di kobe, puntarelle e melograno) 6/6 Previous Next

Nei secondi si trovano le cotture lunghe come le polpette al sugo, l’abbacchio cotto al tegame a fuoco lento per 2-3 ore, come il maialino in olio cotto al forno e servito con mele; per gli amanti dei saltimbocca, da Caligola c’è la versione speciale con il Patanegra.

Tra i piatti di più recente realizzazione c’è il Cordon Bleu: «Rappresenta la nostra infanzia e il nostro obiettivo è trasformare il prodotto che tutti conosciamo come confezionato in un piatto fatto in casa. Qui lo chef usa la scamorza affumicata selezionata da Beppe e i suoi formaggi, per avere ogni settimana una scelta sempre diversa e ampia di formaggi da far degustare agli ospiti» spiegano i soci.

Brie Brulèe, al forno con zucchero di canna scottato al cannello e riduzione di vino rosso 1/7 Polpette al sugo, rosata di manzo al sugo di pomodoro San Marzano 2/7 Pollo alla cacciatora, cotto al tegame condito alla cacciatora 3/7 Spiedo di prugne e guanciale, accompagnato da mayo al rosmarino 4/7 Cordon Bleu, filetto di pollo ripieno di prosciutto cotto e scamorza 5/7 Maritozzo Caligola, fatto in casa ripieno di coda alla vaccinara e spolverata di cacao 6/7 Brownie al cioccolato e caramello salato 7/7 Previous Next

La carta dei vini, con circa 200 etichette, rappresenta a pieno la cucina del locale, offrendo una selezione che spazia dai vini italiani storici a quelli naturali e biodinamici. Inoltre, il lavoro di squadra di Caligola arriva fino in vigna con Caligolino, un vino nato dalla collaborazione con le Cantine Fabi di Marino e con il cavallino rappresentato sull’etichetta: un bianco composto da uve chardonnay al 95% e malvasia puntinata al 5% e un vino rosso syrah in purezza.

Infine, da Caligola non si trovano solo piatti convenzionali, ma una vera e propria esperienza culinaria pensata per stupire e deliziare i propri clienti. Ogni portata, dagli antipasti ai secondi, è pensata in modo divertente e creativo: ad esempio, se si sceglie l’amatriciana ai clienti viene goliardicamente fatto indossare un bavaglio! Nella gestione della sala c’è Federica Moretto, una figura giovane e dinamica che garantisce un servizio impeccabile e un’atmosfera accogliente.

Caligola Osteria Sincera | Via Leone IV 123 | 00192 Roma | Tel 334 682 3779