Al mare e in campagna: ecco il ristorante Sapereta all'isola d'Elba

Al mare, ma in campagna! Siamo all'isola d'Elba (in provincia di Livorno), immersi nella campagna elbana, in una storica azienda agricola di famiglia che con il suo Ristorante Sapereta racconta la tradizione toscana.

Il Ristorante Sapereta, la carne in tutte le sue espressioni

Il Ristorante Sapereta nasce, infatti, nel 2006 sull'isola d'Elba all'interno della storica azienda agricola della famiglia Sapere, dove oggi Italo Sapere continua la sua tradizione di famiglia. A capo del progetto ci sono Sante Vaiti e sua moglie Danae Sapere (figlia di Italo) che, dal 2014, hanno rilevato la parte agrituristica dell'azienda. Sante ha sempre avuto la passione per la cucina e, diplomato all'alberghiero, ha iniziato con le prime esperienze in Versilia per poi volare a Londra. Una volta rientrato in Italia ha iniziato a immaginare, insieme a sua moglie, un ristorante nuovo per l'isola d'Elba, un'insegna che proponesse qualcosa di diverso. È nata così l'intuizione per la carne, in tutte le sue espressioni. Il ristorante accoglie gli ospiti nella sala dove c'erano le vecchie botti (l'ex zona produttiva del vino) con i tini in cemento e un piccolo museo di attrezzature agricole e si finisce per mangiare all' interno di un paesaggio bucolico ma con una mise en place pulita ed essenziale.

Cosa si mangia al Ristorante Sapereta

La proposta della cucina spazia dalle paste fresche fatte in casa a tutti i tipi di carni - piccione, agnello e fiorentina - oltre ad una panificazione sempre più mirata. La cena da Sapereta inizia infatti con il ricco cestino del pane (tre tipi di pane – bianco, integrale, ai cinque cereali – a lievitazione naturale, focaccia di patate e grissini). Gli ospiti possono scegliere tra il menu alla carta stagionale e il menu degustazione – 8 portate a 85 euro - con cui ci si affida allo chef e ai suoi piatti iconici.

Tartare di manzo olio e limone, cialda di riso, acciuga, prezzemolo e capperi 1/6 Cappellacci ripieni di coniglio, pomodorini al timo e colatura di alici di Cetara 2/6 Risotto alla parmigiana, crema di melanzane alla brace e polvere di pomodoro 3/6 Crepinette di quaglia, la sua coscetta alla brace, ovetto e tartufo nero 4/6 Panzanella toscana con pomodori, cipolla, cetriolo, pane raffermo, fiore di zucca, polvere di borragine e tonno 5/6 Namelaka al mango, gelée e biscuit al frutto della passione, meringa 6/6 Previous Next

Il menu alla carta è stagionale e segue l'apertura del ristorante (da pasqua fino a novembre) proponendo prodotti sempre freschi della primavera e dell'estate, con un piccolo assaggio d'autunno: primi piatti come ravioli alla borragine e bottoncini di coniglio alla cacciatora; poi lingua tonnata (un vitello tonnato a modo loro) cotta in brodo e piastrata al josper, il loro forno a carbone; lingotto di capretto con la salsa del suo fondo; tartare di chianina servita con nuvola di riso, salsa alla senape di digione; crepinette di quaglia e il loro famosissimo piccione servito con la sua tartare.

Ristorante Sapereta, i dolci firmati da Jessica Bettini

Per i dolci invece c'è la firma della pasticcera Jessica Bettini che, proveniente da esperienze di pasticceria classica, ha portato da Sapereta le sue tecniche per adeguarle ai gusti del ristorante. Nascono così piatti come il palloncino servito con cremoso al mango, l'omaggio alle api con sfera di cremoso alla camomilla e gelatina al miele di accompagnamento. Non manca poi la tradizione con la “schiaccia briaca” una ricetta della nonna di Danae che qui ritrova forza e vigore con un'interpretazione ancora più personale, a base di Aleatico Docg di produzione propria. Infine, un grande classico, l'oliva con ganache all'olio, racchiusa nel suo guscio di cioccolato, servita su un sablé al rosmarino, per un effetto scenico che ricrea le sembianze di una vera e propria oliva.

Ristorante Sapereta, la cucina toscana di Sante Vaiti

Qui la cucina toscana tradizionale è portata avanti da Sante Vaiti in qualità di executive chef affiancato dal sous chef Dario Ugolini e si esprime nella lingua degli abbattimenti degli sprechi e delle tecniche moderne ma anche antiche, tra cotture a bassa temperatura e sul fuoco. Le materie prime sono tutte di primissima qualità, a partire dai vegetali che arrivano dal loro orto all'interno dell'azienda e, intorno ad essa, ben 18 ettari in cui la produzione del vino biologico e dell'olio prende il sopravvento. E infatti ben 15 etichette di vini in carta sono di propria produzione come Vermentino, Trebbiano, Sangiovese e Aleatico. In più circa 250 referenze tra Italia, Borgogna e Champagne ma anche Cile, Argentina, Spagna, Africa e Nuova Zelanda. Sapereta però non è solo ristorante ma anche bottega con vendita al dettaglio di marmellate, miele e conserve dell'Elba.

L'aperitivo secondo Sapereta

Un vero e proprio riferimento per la zona e per chiunque voglia cenare in tranquillità nel bel mezzo della campagna elbana, a 900 metri dal mare immersi tra uliveti e vigneti.

Devil's Margarita (margarita con il Sangiovese in purezza delle nostre vigne)

Qui il ristorante, che ospita circa 60 coperti tra la sala interna e l'area pergolata esterna, propone anche uno sfizioso menu aperitivo con prodotti gastronomici di eccellenza da accompagnare a bollicine, vini alla mescita e cocktail a cura della maitre Simona Burec.

Sapereta Mule (tequila, il nostro rosso barriccato Vigna Tea, ginger beer, lime).

Da Sapereta si può anche dormire

Proprio la zona bar fa parte di un'area altrettanto importante di Sapereta e che la rende una chicca dell'accoglienza e dell'ospitalità. Stiamo parlando degli appartamenti destinati agli ospiti all'interno della struttura e a soli 50 metri dal ristorante. Vere e proprie case vacanze (senza servizio pensione) con cucina, camera da letto e bagno privato; in più, sempre a disposizione degli ospiti, piscina con vasca idromassaggio e un campo da tennis per chi voglia praticare sport. Divisi tra mono/bilo/trilocali in parte sono di nuova costruzione e in parte sono stati ricavati dalle vecchie stalle dell'azienda agricola.

L'azienda agricola Sapereta offre anche ospitalità

Sapereta dal 2018 vanta la menzione nell'ambitissima Guida Michelin e rappresenta, anno dopo anno, il vero senso dell'ospitalità e della buona cucina.

Sapereta

Località Mola 73 - 57036 Porto Azzurro (Li)

Tel 0565 95033