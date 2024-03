In hotel per mangiare: ecco le esperienze gourmet negli Adler Spa Resorts & Lodges

Il modo migliore per conoscere a fondo un luogo? Assaggiare la sua cucina. Così gli Adler Spa Resorts & Lodges hanno deciso di condurre i propri ospiti fra esperienze di gusto, cooking class e degustazioni. Vere e proprie esperienze di qualità a contatto diretto coi piccoli produttori, alla scoperta dei segreti in cucina e abbinando la scoperta di un luogo all'assaggio dei suoi prodotti, dal campo al piatto. Se poi l'esperienza è condivisa con altre persone, anche il gusto ci guadagna.

In Toscana: cooking class dell'Adler Spa Resort Thermae di Bagno Vignoni

Tra le regioni più richieste per le esperienze enogastronomiche c'è la Toscana. Proprio qui, fra le dolci colline della Val d'Orcia si nascondono tesori del gusto che raccontano storie antiche di cura del territorio. Non a caso l'Adler Spa Resort Thermae di Bagno Vignoni (Si) propone una vasta offerta di esperienze per il palato. A raccontarlo bene è il successo delle lezioni di cucina, un tempo richieste solo dagli stranieri, ma oggi sempre più appetibili anche per gli ospiti italiani. Ad affascinare tanto è la possibilità di veder nascere un prodotto partendo dall'origine.

Le cooking class all‘Adler Spa Resort Thermae di Bagno Vignoni 1/4 L'esterno dell'Adler Spa Resort Thermae di Bagno Vignoni 2/4 La piscina dell'Adler Spa Resort Thermae di Bagno Vignoni 3/4 Una delle stanze delll'Adler Spa Resort Thermae di Bagno Vignoni 4/4 Previous Next

C'èl'esperienza nel mulino, che mostra la nascita della farina dalla macinatura dei grani antichi e invita a mettere le mani in pasta. C'è il percorso farm to table, che parte dall'orto con la raccolta degli ortaggi e finisce in cucina con la creazione di piatti naturali; nonché le pizza-class che sono ora molto in voga per scoprire i segreti di una pizza ben lievitata fatta in casa. E ci sono le esperienze tailor made per carpire tutti i segreti dello chef con lezioni private direttamente a casa propria o in agriturismo. Ma il piacere della condivisione è ciò che apprezzano i partecipanti alle cooking class, quando a fine lezione si siedono a tavola insieme per gustare ciò che hanno preparato. «Cucinare è un'attività divertente, favorisce la creatività e crea complicità» spiega la cuoca Anna Tigrato. E anche il vino è protagonista nelle degustazioni speciali presso l'enoteca di casa, dove fare un viaggio sensoriale insieme al sommelier fra i rossi della Val d'Orcia. Per chi cerca un soggiorno di gusto trova i pacchetti di tre giorni come il nuovo Picnic & Piaceri Toscani, con il cestino preparato dagli chef a base di prodotti locali e la bottiglia di vino della Tenuta Sanoner; o ancora il pacchetto Enjoy Tuscany, che include una lezione di cucina con pranzo finale nell'azienda agricola biologica di famiglia, escursioni guidate nella natura toscana e una visita con degustazione in una delle tenute di Montalcino. Per quanti invece vogliono abbinare degustazioni e attività fisica ci sono escursioni come il Trekking di 9 km a Ripa d'Orcia e Poggio Grande e la camminata di 8 km Alla ricerca di asparagi selvatici e vini Aetos da gustare poi a tavola.

Adler Spa Resort Thermae di Bagno Vignoni | Str. di Bagno Vignoni 1 - 53027 San Quirico d'Orcia (Si) | Tel 0577 889001

In Sicilia: i corsi di cucina all'Adler Spa Resort Sicilia

Sulla costa agrigentina, a Siculiana (Ag), l'Adler Spa Resort Sicilia offre esperienze di gastronomia immersiva che intrecciano storia, natura e cultura. Del resto, siamo a pochi minuti da meraviglie della Valle dei Templi e da borghi dal fascino antico. Per scoprire questa fetta di Sicilia attraverso il palato c'è il corso di cucina a Casa Barbadoro, nel Parco archeologico della Valle dei Templi, dove camminare abbagliati dalla bellezza dei templi e della natura insieme alle guide. Qui, tra orti, mandorli, viti e ulivi si raccolgono gli ingredienti freschi per accompagnare le tradizionali busiate forgiate da grani antichi come il Perciasacchi e il Senatore Capelli. E, dulcis in fundo, si termina la giornata con i dolci a base dei prodotti del parco archeologico.

Cooking calass all‘Adler Spa Resort Sicilia Foto Alex Filz 1/4 L'esterno dell'Adler Spa Resort Sicilia Foto Alex Filz 2/4 La zona relax dell'Adler Spa Resort Sicilia Foto Alex Filz 3/4 Adler Spa Resort Sicilia e la vista sul mare Foto Alex Filz 4/4 Previous Next

Un'altra esperienza proposta dall'eco-resort è la Village experience e cooking class nel borgo di Caltabellotta, dove la visita ai vicoli del centro è allietata dalla degustazione delle eccellenze come l'olio extravergine d'oliva da varietà autoctona biancolilla, prima di concludere con un pranzo tipico nella cucina di una famiglia locale. Anche il borgo di origine araba di Racalmuto, che diede i natali allo scrittore Leonardo Sciascia, è protagonista del tour La Sicilia a passo lento: una giornata di visita tra dimore nobiliari e luoghi della storia e della tradizione. Nelle sue campagne si aprono le porte di casa di Franca e Lillo per una la lezione dedicata alle ricette tipiche siciliane, che si conclude pranzando tutti insieme. Per chi vuole conoscere i segreti dei vini locali c'è la degustazione presso le cantine di Baglio Caruana abbinate alle specialità siciliane. E per gli amanti degli spirits, l'elegante Sunset Bar del resort propone anche la degustazione di Gin siciliani insieme agli esperti barman.

Adler Spa Resort Sicilia | 92010 Siculiana (Ag) | Tel 0922 145 7000

In Alto Adige: il gusto della montagna nei resort Adler

Nel cuore della Val Gardena, a Ortisei, l'Adler Spa Resort Dolomiti punta sulle eccellenze da bere. In calendario gli ospiti possono partecipare a degustazioni come In Vino Veritas, un percorso sensoriale insieme al sommelier che farà conoscere il meglio dei vini regionali e non solo nella cantina del resort. Ma anche la birra merita un posto di primo piano con il percorso Natura da sorseggiare: dall'acqua di sorgente al boccale. Questa esperienza prevede una visita guidata al birrificio locale Monpiër de Gherdëina per capire come nasce la bevanda e degustarne cinque tipi accompagnati da delizie locali.

La degustazione di vino all‘Adler Spa Resort Dolomiti Foto Alex Filz 1/5 L‘esterno dell‘Adler Spa Resort Dolomiti Foto Alex Filz 2/5 La sauna dell‘Adler Spa Resort Dolomiti Foto Alex Filz 3/5 Una delle stanze dell‘Adler Spa Resort Dolomiti Foto Alex Filz 4/5 Il ristorante dell‘Adler Spa Resort Dolomiti Foto Alex Filz 5/5 Previous Next

Adler Spa Resort Dolomiti | Strada Rezia 7 - 39046 Ortisei (Bz) | Tel 0471 775 000

Anche i lodge offrono esperienze gustose immerse nella natura della loro posizione idilliaca. Spostandosi sui prati dell'altipiano più vasto d'Europa, l'Adler Lodge Alpe sfrutta la splendida vista sulle Dolomiti del gruppo del Sella seguendo l'andamento delle stagioni. La terrazza panoramica diventa così il palcoscenico per grigliate estive e vin brulè o punch invernali.

Il ristorante all'Adler Lodge Alpe 1/4 Benssere all'Adler Lodge Alpe 2/4 Uno chalet dell'Adler Lodge Alpe 3/4 Esperienze di gusto all‘Adler Lodge Alpe Foto Alex Filz 4/4 Previous Next

Adler Lodge Alpe | Via Piz 11 - 39040 Castelrotto (Bz) | Tel 0471 723000

Da un altipiano all'altro, a Soprabolzano sul Renon, l'Adler Lodge Ritten attende gli ospiti nella terrazza panoramica con profumatissime merende tirolesi a base di frittelle di mele e Kaiserschmarrn, la frittata dolce accompagnata da marmellata di mirtilli rossi. Meritate ricompense dopo un'escursione in bici o a passo di trekking sulle montagne circostanti. E per gli sportivi il 2 ottobre c'è persino la Mezza Maratona del gusto sul Renon: una camminata a pieni polmoni fra i boschi autunnali, dove fare tappe gastronomiche per riprendersi dalle fatiche con le delizie a km zero.

1/3 Una delle stanze dell'Adler Lodge Ritten 2/3 La vista del lago dagli chalet dell'Adler Lodge Ritten 3/3 Previous Next

Adler Lodge Ritten | Stella 20 - 39054 Soprabolzano (Bz) | Tel 0471 1551700