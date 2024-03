Dormire bene in vacanza? Ecco l'hotel perfetto per tutti i... sogni d'oro

Un hotel può essere magnifico, ma se non garantisce un sonno perfetto non sarà mai l'albergo ideale. Dormire bene, infatti, è un aspetto fondamentale di ogni esperienza di viaggio e per garantirlo devono essere coinvolti tutti e cinque i sensi. Così, in vista della Giornata mondiale del sonno, che si celebrerà il 15 marzo, abbiamo individuato cinque strutture (quattro più una, sarebbe meglio dire, ma lo scoprirete poi), una per ogni senso, ideali per un sonno impeccabile. Cinque "sleep destination" scelte da Simona Cortopassi, giornalista e prima sleep influencer italiana del progetto The Good Nighter. «Un sonno rigenerante consente di alzarsi al mattino con entusiasmo e avere le giuste energie per affrontare la giornata o una vacanza - ha spiegato -. Per una notte serena bisogna quindi cercare di favorire il rilassamento in modo tale che l’addormentamento avvenga nella maniera più piacevole e naturale possibile, coinvolgendo tutte le sfere sensoriali. Per il nostro benessere è quindi indispensabile prestare attenzione a piccoli grandi dettagli come l’alimentazione prima di coricarci, la lontananza da dispositivi elettronici, i materiali da cui siamo circondati e con cui ci avvolgiamo nel letto».

Dormire bene, un hotel per ogni senso

1- Il tatto: Locanda in Tuscany

«La sensazione della biancheria morbida e pulita ci aiuta a dormire meglio. Sentirsi a proprio agio di notte è infatti una questione di tatto perché dalle lenzuola alle coperte sono tanti i fattori che percepiamo sulla nostra pelle. Quali tessuti scegliere? Sono da preferire le fibre naturali, traspiranti ma al tempo stesso morbide, che avvolgono dolcemente la pelle e, se ben curate, mantengono morbidezza e freschezza migliorando anche la qualità del sonno».

La destinazione ideale è Locanda in Tuscany, un Luxury Country Resort di charme, intimo e accogliente, immerso nel cuore bucolico della Val d’Orcia, tra campi infiniti di grano e lavanda. Le 9 camere e suite di diversa tipologia, tutte con accesso alla piscina, sfoggiano arredi scelti con la massima attenzione per donare armonia e relax al soggiorno. Alcune stanze presentano un camino davanti al letto, tutte le Suite una vasca da bagno freestanding o la doccia “incorniciata” da un tendone teatrale. Per una perfetta personalizzazione del sonno, inoltre, gli ospiti posso decidere se riposare avvolti da lenzuola di lino o di cotone mentre i letti sono realizzati da esperti artigiani della zona, senza l’uso del metallo, per consentire una migliore qualità del sonno. E al mattino, per un risveglio soft, nella sala della colazione viene diffuso un piacevole sottofondo di musica classica.

Locanda in Tuscany | Case Sparse Moro Fiacchi 13 - 53023 Castiglione D'orcia SI | Tel 05771700221

2- La vista: Gradonna Mountain Resort Chalets & Hotel

«Sia a occhi chiusi sia aperti, la vista gioca un ruolo fondamentale nella ricerca di un sonno rigenerante. Scegliere una camera che dia su spazi aperti e panorami verdi aiuta a calmare la mente e a distendersi più serenamente».

La destinazione ideale è l’eco-resort Gradonna ****S Mountain Resort Châlets & Hotel. La struttura si trova a poco più di un’ora d’auto da San Candido, immerso nello scenario maestoso del Parco Naturale degli Alti Tauri, ed è il rifugio perfetto dove regalarsi una fuga di benessere lontani dal mondo esterno: da qui la vista si apre sul profilo del Großglockner, con i suoi 3798 mt. e sulle innumerevoli vette che sfiorano i 3.000 m. E il relax continua anche all’interno del resort dove ci si immerge nelle calde acque delle 4 piscine indoor e outdoor da dove si continua a osservare il magnifico panorama. Le stanze della struttura sono realizzate in legno di cirmolo, che sprigiona un caratteristico profumo il cui influsso calmante, noto fin dall’antichità, aumenta la qualità del sonno. Si può dormire anche negli chalet distribuiti nel bosco e dotati di un’area wellness privata, punto di partenza per camminate lungo l’infinita rete di sentieri appena fuori dalla porta, ideali per contribuire al relax di corpo e mente.

Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel | Gradonna 1 - 9981 Kals am Großglockner, Austria | Tel +43487682000

3- L'udito: Albero Capovolto - Sardinian Hideaway

«Rumori fastidiosi che provengono dalla strada possono tenerci svegli durante la notte. Quando si decide di partire per un weekend, meglio optare per una struttura immersa nel silenzio che aiuti a raggiungere più facilmente le fasi di sonno profondo».

La destinazione ideale è un retreat da fiaba meravigliosamente sospeso tra il mare e la campagna della Gallura, lontano dalla città. Questa struttura è Albero Capovolto, affascinante Sardinian Hideaway con una vista distensiva sulla campagna circostante, in grado di accogliere fino a 12 persone: ciò che più colpisce è il silenzio che si può godere in questo luogo circondato dalla quiete, dai profumi di piante e fiori e da un panorama che riempie il cuore. E per solleticare i sensi anche le stanze hanno tutte dei nomi evocativi, che derivano dalle sensazioni che fanno vivere a chi vi soggiorna: si chiamano Respiro, Incanto, Luce, Intimità. Niente tv, a disposizione degli ospiti c’è il wifi e una app gratuita con centinaia di riviste e quotidiani. Perché all’Albero Capovolto si legge, si contempla, si sogna. In silenzio. E dopo una notte di sonno ristoratore, al mattino gli ospiti sono accolti da un ricco buffet con prodotti genuini e locali a km 0, da gustare senza fretta immersi nel magnifico giardino mediterraneo.

Albero Capovolto | Strada Su Donnigheddu 13 - 07026 Olbia SS | Tel 3663799929

4- Il gusto: Schloss Freudenstein

«Il cibo e le bevande consumate prima di andare a dormire influiscono sul nostro riposo. Fin da bambini, un bicchiere di latte caldo è un ottimo alleato per il buon sonno. Vanno bene anche tisane o infusi a base di camomilla, melissa, biancospino (rilassante) e malva (decongestionante). Meglio scegliere strutture che per cena propongono menu leggeri che non affaticano la digestione, permettendo di evitare fastidiosi risvegli notturni».

La destinazione ideale è Schloss Freudenstein, un castello magico, circondato da un parco secolare su un promontorio privato di San Michele d’Appiano che sovrasta la Strada del Vino dell’Alto Adige. Perfetto per vivere notti da fiaba, il maniero risalente al 13esimo secolo troneggia su una collina privata, in un giardino di ben 8 mila mq. Ma è il ristorante uno dei punti di forza dell’hotel dove lo chef Danilo D’Ambra mixa una gastronomia fatta di piaceri sublimi con menu light. Lui la chiama una cucina sostenibile “farm to table”, salutare e (solo apparentemente…) semplice, premiando gli ingredienti locali, autoprodotti nei loro orti: persino i fiori, dalla camomilla alla menta, vengono raccolti ed essiccati per realizzare gli infusi da servire in hotel. In ogni piatto D’Ambra valorizza al massimo 3 ingredienti alla volta, cercando di esaltarli senza creare troppi scarti. Sedersi a questa tavola è un’esperienza unica e davvero stimolante per tutti i sensi, in grado di regalare anche notti super serene.

Schloss Freudenstein | Matschatscherweg 6 - 39057 Appiano sulla strada del vino BZ | Tel 0471661308

5- L'olfatto: casa tua con Lilium Candles

«Se pensiamo al riposo, ci viene subito alla mente un letto comodo e morbido, magari ricco di coperte e cuscini. Per dormire bene, però, questo non basta. Serve che il corpo si distenda su un giaciglio accogliente ma che, allo stesso tempo, anche la mente possa distendersi e rilassarsi. Un modo semplice e naturale per farlo è quello di affidarsi all’aromaterapia: ecco allora quali sono i profumi da tenere vicino al nostro comodino per addormentarsi in fretta, fare bei sogni e rendere l'atmosfera della camera più sensuale. La lavanda è uno scacciapensieri, la ciliegia trasmette una dolce serenità, verbena e legno di rosa sono ideali per fare sogni d’oro, gelsomino e ylang ylang trasformano l’atmosfera della camera in un luogo caldo e sensuale».

La destinazione ideale è… casa tua. Puoi trasformare la tua abitazione in una perfetta “sleep destination” e viaggiare con la mente grazie alle note delle fragranze Lilium Candles. Le candele, da accendere prima di dormire per inebriarsi di sensazioni positive e intense al punto giusto, consentono di scacciare gli incubi ed entrare a passo lento verso il mondo dei sogni, con la mente e il corpo distesi. Perfetta per la sera è la fragranza Hanami di Lilium Candles, che prende nome dall’antica usanza giapponese di godere della bellezza della primavera, osservando la fioritura degli alberi di ciliegio in fiore. La sua dolce e fresca nota di testa di ciliegia si unisce al cuore esotico del gelsomino e termina con un caldo fondo ambrato in un’armonia dei sensi che non può che avvolgere chi la sente (e vede) in un alone di magia all’ombra della luna. Anche Samar di Lilium Candles è perfetta per quando cala la notte. È una fragranza che sospende l'atmosfera di casa, alleviando le tensioni, invitando al rilassamento e avvolgendo i sensi. È il racconto di un amore, è una voce di libertà. Come un tappeto volante che viaggia sulle note di mandorla e di mirra, Samar unisce a sé un cuore di sandalo a un caldo fondo di patchouli.

