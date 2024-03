La Gelateria Neve di Latte riapre la sua sede storica a Roma con un nuovo look

Riapre la sede storica di Neve di Latte, la gelateria di via Poletti a Roma, con un restyling a cura di FraMe studio. Il tema "Sunrise Experience" sarà il tema che accoglierà i visitatori con una palette di colori ispirati all'alba, dal bianco al rosso ciliegia, creando un'atmosfera magica e coinvolgente.

Sono 28 i gusti di gelato di Neve di Latte

Come è nata la gelateria Neve di Latte

Sabatino Baldassari e Roberto Tulli, imprenditori e amici accumunati dalla loro passione per il cibo, nel 2011 decidono di investire su di un progetto: aprire una gelateria che offra gelato preparato con materie prime selezionate. La prima delle loro sedi apre nel quartiere Flaminio a Roma, in via Luigi Poletti, a pochi passi dal museo Maxxi, dal ponte della Musica e dall'Auditorium.

Pur essendo questa la prima sede Neve di Latte il progetto imprenditoriale si caratterizza per non essere né una catena, né un franchising; ogni punto vendita ha un suo stile e una sua anima con un unico legame ossia il gelato.

Il gelato di Neve di Latte

Nella prima sala verrete accolti dalla grande vetrina del gelato. Ogni gusto nasce dall'accurato studio delle materie prime scelte dai maestri gelatieri. Gelati artigianali, naturali, genuini fatti solo con l'eccellenza italiana e mondiale per rendere l'esperienza del consumatore unica.

Ventotto gusti che vanno dall'iconico cioccolato nelle sue declinazioni (60, 70 e 80%), alle differenze consistenze date dai semifreddi, tutti eccezionali, ai gelati di frutta creati esclusivamente con frutta di stagione.

Il nuovo stile di Neve di Latte

L'architetta Francesca Contuzzi e all'interior designer Melissa Fabiano hanno scelto uno stile minimalista e industriale, con un'attenzione particolare alla sostenibilità. La prima sala accoglie i fruitori con una grande vetrina gelato e la seconda, attigua, ospita una mensola e un grande tavolo sociale, disegnato ad hoc con piano 100% riciclato in capsule del caffè di Plastiz e piedi con cavalletti da cantiere tinta ciliegia. Gli spazi sono illuminati da sospensioni vintage di grandi dimensioni.

La nuova sede Neve di Latte

«I colori dell'alba ricreati nello spazio in uno stile minimalista industriale reinterpretato in chiave 2.0 – raccontano le due progettiste - La pavimentazione, realizzata da Resinlab su progetto unico ed esclusivo di Frame studio, è in micro-cemento color avio con posa ad arte volutamente imperfetta e irrisolta. I soffitti e le pareti rasate, lisce a tinta color ceruleo porcellana sono, invece, totalmente perfette e risolte. Un lambris in ferro imbullonato color ciliegia corre lungo tutto il perimetro delle sale creando il giusto compromesso tra parete e pavimento in un dialogo tra finito e non finito».

Neve di Latte riapre forte della propria tradizione per un'esperienza destinata a diventare un ricordo indelebile per chi assaggia i suoi gelati.

Gelateria Neve di Latte

Via Luigi Poletti 6 - 00196 Roma