Un caffè, un pranzo o una cena guardando il Danubio blu: è Zazie Bistro&Bar

Guardando il bel Danubio blu… Siamo nel nuovo Zazie Bistro&Bar, situato al piano terra del Mol Campus, il primo grattacielo di Budapest che, con i suoi 143 metri di altezza, è l’edificio più alto dell’intera Ungheria, a firma dello studio londinese Foster + Partners. Zazie Bistro&Bar è uno dei pochi locali in città in cui ci si può sedere vicino al fiume durante un pranzo o una cena. Il progetto di restyling di Eszter Radnóczy, fondatrice dello studio di architettura e interior design este’r partners, è un inno al fiume.

L'albero verno nella zona caffetteria di Zazie BistroeBar

Zazie Bistro&Bar, un locale tre anime

Lungo le rive del Danubio, nel giovane quartiere BudaPart, nella parte meridionale di Buda, Zazie Bistro&Bar è un caffè al mattino, un bistrot durante il giorno, un lounge bar la sera, rivelandosi fluido in tutte le sue espressioni: fluttua da una fisionomia all’altra seguendo l’avvicendarsi delle ore; non solo, accoglie in sé sia il perpetuo scorrere del fiume sia la mutevolezza della natura che si intravede dalla superficie vetrata dell’edificio in cui è ospitato.

L'idea alla base del progetto, infatti, è stata quella di abbinare l’attitudine contemporanea e urbana del Mol Campus agli elementi naturali che, nel contesto, sono alternati ad ex edifici industriali. Ma l’ispirazione primaria per este’r partners è il Danubio, inteso come esperienza, perché, come detto, in città sono ben pochi i locali in cui ci si può sedere vicino al fiume durante un pranzo o una cena. Ecco, quindi, un ambiente interno intimo, accogliente e luminoso, dove regalarsi una pausa o lavorare in serenità.

Zazie Bistro&Bar, la natura fuori e dentro il locale

La natura entra con forza dalle ampie vetrate del MOL Campus ma non rimane relegata all’esterno. Tutt’altro, si fa spazio in tutti gli ambienti del bistrot: si può letteralmente abbracciare un albero (vero) nella zona caffetteria, così come ci si può rilassare (o lavorare) nella confortevole area lounge, che evoca un susseguirsi di piccole baie con comodi divani, lampade in vimini, colori e materiali naturali.

Ogni tavolo è stato progettato per offrire un'esperienza diversa con la possibilità di scegliere tra cabine dalle linee curve o sedute a pergolato. È presente anche un’area dedicata agli eventi esclusivi, sopraelevata e appartata: qui la riservatezza è garantita, così come la vista panoramica, spettacolare da ogni punto dello Zazie Bistro&Bar.

Il design secondo Zazie Bistro&Bar

Al centro del progetto di interior design, Eszter Radnóczy ha scelto alcuni elementi di design distintivi che rendono visivamente ed emotivamente l’idea del fluire del fiume. La lunga parete traforata che separa la cucina dalla zona pranzo, realizzata in cotto decorativo a reticolo di Mutina, curva e fluida, corre – scorre, è il caso di dire – parallela al guscio di vetro esterno ed è impreziosita, sopra, da tessuti fluttuanti che si increspano sul soffitto. A catturare l’attenzione sono anche le pareti rivestite dalla tappezzeria di Flukso, su disegno di este’r partners, con un motivo vivace bilanciato da toni rosa pesca, e i colorati tappeti di Radici Carpet che, come in un flusso dolce e impetuoso, rimandano allo spumeggiante Danubio (anch’essi sono disegnati da este’r partners). Persino il pavimento ricorda l'esperienza della remata grazie a un mosaico circolare rossastro di FAP Ceramiche composto da numerosi piccoli cerchi che invitano gli ospiti a proseguire fino al grande terrazzo. In questo mix di materiali s’inseriscono le piastrelle di Iris Ceramica che simboleggiano le assi in legno, forte richiamo alla vicina baia danubiana di Lágymányos.

Zazie Bistro&Bar non fa solo da specchio al Danubio: nei suoi interni lo scorrere del fiume risuona in ogni angolo, il suo fluire ne abita spazi e forme, in un insieme sinuoso che invoglia a vivere il presente in un continuo divenire.

Zazie Bistro&Bar

MOL Campus, földszint, Dombóvári út 28, 1117 Budapest, Ungheria

Tel +36 70 453 2500