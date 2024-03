Primavera in Costiera Amalfitana: gusto e benessere all'Hotel Raito

Che ne dite di accogliere l’arrivo della primavera in un luogo magico? Magari a picco sul mare, immerso tra gli agrumeti e i tipici terrazzamenti della Costiera Amalfitana? Questo luogo esiste e si chiama Hotel Raito a Vietri sul Mare (Sa) che riapre martedì 12 marzo per una lunga stagione che arriva fino a novembre. Novità del 2024 è la spa, affidata al gruppo Caschera, da anni con successo alla guida della spa di Palazzo Montemartini Rome sempre del gruppo RHC.

Vista panoramica dell'Hotel Raito 1/7 Veduta dalla piscina dell'Hotel Raito 2/7 La piscina dell'Hotel Raito 3/7 Panoramica di Vietri sul Mare e dell'Hotel Raito 4/7 Meeting all'Hotel Raito 5/7 Il solarium dell'Hotel Raito 6/7 La spa dell'Hotel Raito 7/7 Previous Next

La spa dell’Hotel Raito

La spa dell’Hotel Raito è uno spazio di 300 mq coperti e 300 mq di solarium affacciato sul mare, piscina coperta riscaldata, vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, area relax con tisaneria e sale per massaggi.

Hotel Raito, la cucina di Francesco Russo

Facilmente raggiungibile da Salerno, esattamente all’inizio della Costiera Amalfitana, a poca distanza dal centro di Vietri sul Mare, nota per le sue ceramiche che caratterizzano anche l’hotel, il Raito è, inoltre, un punto di riferimento per gli amanti della buona tavola, grazie alla maestria dello chef Francesco Russo, che rende protagonisti i prodotti e le ricette del territorio anche in maniera originale, inclusa la vera pizza napoletana con forno a legna al ristorante “Il Golfo”, con vista mozzafiato su Vietri sul Mare, o al Grill accanto alle piscine.

Il ristorante dell'Hotel Raito 1/5 Cena con vista dell'Hotel Raito 2/5 Colazione nella terrazza panoramica dell'Hotel Raito 3/5 Colazione con vista dell'Hotel Raito 4/5 Chef Francesco Russo 5/5 Previous Next

Il menu di Pasqua dell’Hotel Raito

Come per Pasqua, quando lo chef Russo porta in tavola un menu per gli ospiti e per gli esterni con: mozzarella di bufala in croccante di pane al timo, farcita di alici di Cetara, pomodori secchi e capperi, su carpaccio di manzo marinato al pepe nero, carciofo ripieno e bauletto alle scarole condite; Vesuviotti di pasta padellati con genovese di maialino e fonduta di provolone affumicato; crespolina alla rapa rossa farcita con asparagi, ricotta e polpettine in salsa di piselli e menta; arrosto di vitello in lenta cottura con costina di agnello al rosmarino, flan di peperoni arrosto, e cremoso alla zucca; e per finire in dolcezza, una declinazione di pastiera di grano al cioccolato e arancia.

Hotel Raito, 76 camere vista mare

L’Hotel Raito ha 76 camere e suite, tutte finemente arredate con gusto ed eleganza. Tutte le camere abbinano uno stile moderno e contemporaneo con la tradizione delle caratteristiche ceramiche vietresi.

Camera con vista dell'Hotel Raito 1/3 Particolare della stanza dell'Hotel Raito 2/3 Living all'Hotel Raito 3/3 Previous Next

Terrazze panoramiche e balconi privati che si affacciano sullo splendido Golfo di Salerno, con uno spettacolare scorcio sui Faraglioni di Vietri sul Mare, e sulla natura incontaminata dei paesaggi montani. Tutte illuminate da luce naturale, offrono un perfetto soggiorno di relax e tranquillità.

Hotel Raito

Via Nuova Raito 9 - 84019 Vietri sul Mare (Sa)

Tel 089 7634 111