La carne sostenibile? Quella alla brace di Quintale a Erbusco

La carne alla brace nell'alta ristorazione? Sì, al ristorante Quintale di Erbusco (Bs). Ma se il locale è il tempio della carne d'eccellenza, oggi apre anche a un nuovo esaltante capitolo: quello delle proposte vegetali alla griglia, rilanciando anche il progetto di cucina a spreco zero.

Un locale di sostanza, dunque, che è incrocio di superbi contrasti: l'alta esperienza gastronomica, fatta di sapori autentici, si incrocia a una cucina ambiziosa costruita su un modello a basso impatto ambientale e azzeramento degli sprechi. Da Quintale, la tecnica di cottura più ancestrale del mondo si incrocia con una visione etica di cucina, dove carne e vegetali attentamente selezionati rappresentano il futuro più coerente per vivere un momento di gusto.

Da Quintale la carne del celebre macellaio Cecchini

Aperto nel 2022 con il proposito di servire piatti eccellenti nella semplicità di materie prime d'autore, Quintale riconferma la sua vocazione per la carne e porta avanti la filosofia del suo fornitore Dario Cecchini, il macellaio di Panzano in Chianti, preceduto dalla sua fama per la qualità della sua carne e per i valori con cui invita al consumo sostenibile, con una proposta di menu studiata per utilizzare tutti i tagli dell'animale, valorizzandone il consumo e abbattendo gli sprechi.

Da Quintale il vegetale alla brace

Si aggiunge poi un prezioso tassello che si accinge a diventare presto nuovo elemento di distinzione del ristorante: il vegetale alla brace. In linea con la tendenza internazionale di riportare la cottura a fuoco vivo nelle cucine di livello, il ristorante di Erbusco concentra la sua proposta gastronomica intorno alla brace, mettendo in risalto gli elementi fondamentali della cucina: la cottura e la materia prima.

Alla brace di Quintale lo chef Davide Modesti

A gestire la cucina e la brace è lo chef Davide Modesti, giovane talento che ha già lasciato un segno positivo nella ristorazione lombarda e ha fatto parlare di sé anche nell'ultima finale italiana della competizione internazionale dedicata ai giovani professionisti: S.Pellegrino Young Chef. «Per me, entrare a far parte della famiglia di Quintale rappresenta una piacevole sfida. Con la proprietà vogliamo portare il ristorante allo step successivo: che la brace assuma un ruolo centrale e la materia prima vegetale non rappresenti più un mero contorno, ma anzi conquisti uno spazio sempre maggiore. Tutto ciò con un grande impegno verso l'abbattimento degli sprechi».

Chef Davide Modesti

Non a caso, infatti, lo chef Davide Modesti ha voluto introdurre nel menu uno dei suoi piatti signature: la verza all'olio, la trasposizione in chiave vegetale del più tipico manzo all'olio. Attraverso la filosofia condivisa da proprietà e chef, il ristorante vuole trovare nella proposta vegetale non solo un accompagnamento, ma il supporto valido che valorizzi bene le carni. Un concetto di contorno che non è a margine del piatto, ma assume un ruolo di sostegno e supporto della portata principale per un'esperienza di gusto di piacevole coerenza. L'attento lavoro sulle verdure, unito alla brace, sarà un percorso di evoluzione e crescita.

Quintale

Via Camillo Benso Conte di Cavour 7 - 25030 Erbusco (Bs)

Tel 030 5543935