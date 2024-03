In Alto Adige la primavera è colorata: gli eventi in programma

In Alto Adige con l'arrivo della primavera, i raggi del sole si fanno più caldi, l'aria è più frizzante, sbocciano i fiori e i prati si colorano. Questa stagione porta numerose novità sul territorio, esperienze come lo Yoga nel giardino e back training nel giardino del podere Gaudam-Tentum e il percorso del vino e della mela a Scena Baccus & Pomina.

Gli appuntamenti primaverili in Alto Adige

Inoltre in questo periodo si possono provare speciali prelibatezze come lo spumante al miele prodotto da Innerhofer Bert e il sidro frizzante di mele Apfelsecco Paladeus.

Alto Adige, novità di stagione e le migliori proposte primaverili

A Parcines, grazie al programma Parcines "Gsund bleibm! Salute! Abbi cura di te!" che quest'anno si amplia con nuove offerte, ci si riconnette con la natura traendo benefici dal microclima della cascata, un vero spettacolo dell'arco alpino. Tra i nuovi pacchetti, “Inspirare, espirare. Il potere del respiro” - attivo a partire dal 25 marzo e disponibile in diverse date – che offre la possibilità di alleviare lo stress in compagnia di un'insegnante di yoga; oppure “Yoga nel giardino e back training” che, nel giardino storico del podere Gauden-Tenturm, invita a fare meditazione attraverso una serie di esercizi di rilassamento secondo il metodo Jacobson.

Cascata di Parcines

Rimanendo a Parcines, le famiglie con bambini possono godere della stagione primaverile e del rifiorire della natura percorrendo il sentiero escursionistico Quadrat, un percorso circolare che dal ristorante Brünnl, in circa 2,6 km, si scoprono le curiosità del posto attraverso nuove installazioni informative. Novità della stagione è anche il percorso del vino e delle mele a Scena Bacchus & Pomina che conduce i visitatori in un itinerario tra vigneti e meleti offrendo una vista incredibile sul paesaggio culturale. Lungo il percorso, infatti, si possono ammirare dall'alto il Castello di Scena e la città di Merano, oltre che conoscere, grazie ad alcune installazioni, la storia della frutticoltura e viticoltura del luogo.

Da maggio inaugura anche la Via Artis che, con una lunghezza di 6 km e un dislivello di 250m, permette di percorrere a Plan de Corones un tour circolare, a piedi o in bici, e di ammirare lungo il percorso 6 opere di artisti altoatesini. L'itinerario è diviso in tre sezioni che rimandano ad antiche storie alpine e di guerra, alla ricca flora dell'Alto Adige e alle origini dell'agricoltura locale.

la Valle della Primavera, tra Appiano e Caldaro

Non una novità della stagione, ma una chicca da non perdere è la Valle della Primavera, nota anche come Valle del Fabiòn, un luogo dalla ricca vegetazione che si estende tra Appiano e Caldaro. Per immergersi nelle sue bellezze e ammirare con i propri occhi lo sbocciare della nuova stagione, tra campanule e bucaneve, si consiglia l'itinerario che dal Lago di Caldaro conduce fino al Lago di Monticolo.

Delizie di primavera in Alto Adige

La primavera risveglia il desiderio di tornare a passeggiare tra la natura, ma anche di fermarsi a gustare fresche prelibatezze locali come lo spumante al miele prodotto da Innerhofer Bert, che punta a innovare il momento dell'aperitivo sfruttando le note di gusto dei fiori primaverili e del miele di bosco.

Sidro frizzante di mele Apfelsecco Paladeus

Da provare assolutamente in questo periodo è anche il sidro frizzante di mele Apfelsecco Paladeus, prodotto secondo il metodo classico e insignito con il Marchio di Qualità Alto Adige, che già dal primo assaggio regala al palato la freschezza della mela.

I nuovi eventi della primavera altoatesina

C'è spazio anche per alcuni nuovi eventi questa primavera. Il 1° aprile si inaugura infatti il Lagundo Balance, un programma che fino al 30 aprile propone una serie di esperienze per ritrovare il benessere psico-fisico e prendersi cura della propria salute. Tra le proposte: trattamenti Kneipp, sessioni di yoga ed esercizi di mindfulness.

Fiori in Festa a Naz-Sciaves

Dal 1° maggio si tiene invece per la prima volta il festival “Fiori in Festa” a Naz-Sciaves, due settimane durante le quali le strutture gastronomiche si preparano a deliziare i palati dei visitatori con piatti freschi a base di fiori e erbe.

Alto Adige, gli eventi più noti

Ritornano anche quest'anno gli eventi che hanno reso celebre la primavera altoatesina, grazie agli incredibili colori e alle atmosfere festose che ogni anno allietano i visitatori. Si comincia il 27 e 28 aprile con la “La primavera di Novacella - vino e gastronomia”, un appuntamento di due giorni che offre una serie di passeggiate e degustazioni tra le cantine vinicole Griesser, Strasser, Pacherhof e la cantina dell'Abbazia di Novacella.

La primavera di Novacella

Dal 24 aprile va in scena il tanto atteso Water Light Festival che fino al 12 maggio offre un incredibile spettacolo di luci e colori a Bressanone e Novacella. Un viaggio tra arte e luce realizzato da artisti internazionali che, per l'occasione, reinterpretano i tesori culturali e i siti acquatici di Bressanone e dell'Abbazia. Dal 25 al 28 aprile è invece tempo di immergersi tra gli incredibili colori e profumi del Merano Flower Festival, la festa dei fiori e delle piante che per quattro giorni lungo tutto il Passirio a Merano diventa un'occasione per godersi le bellezze delle piante tropicali ed esotiche.

Merano Flower Festival

Infine, il 4 maggio si apre la seconda edizione del Festival del Gin & Tonic dell'Alto Adige al Castello di Scena, parte della più ampia rassegna primaverile Scena in Fiore. Per l'occasione i migliori produttori altoatesini di gin & tonic si riuniscono per raccontare le loro storie e i loro prodotti.