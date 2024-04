elBulli è su Airbnb: come dormire (e mangiare) nel celebre ristorante

Dormire in un tempio assoluto dell’alta cucina? Alzi la mano chi tra gli appassionati gourmet non vorrebbe farlo? E ora si può. Ferran Adrià, padre della gastronomia occidentale moderna e uno degli chef più influenti al mondo, apre le porte di elBulli1846 per un soggiorno unico su Airbnb, durante il quale gli ospiti avranno l'opportunità di dormire all’interno dell’ex ristorante, un luogo leggendario con vista mozzafiato sul Mediterraneo, venerato dai palati raffinati di tutto il mondo.

Ferran Adrià, padre della gastronomia occidentale moderna Foto: Marc Ensenyat

elBulli1846, ad ristorante a museo

Adrià trasformato elBulli1846 in museo ed ora è pronto ad accogliere i suoi primi e unici ospiti per un soggiorno all’insegna del gusto, dedicato alla sua rivoluzione culinaria innescata. Ma che cosa devono aspettarsi gli ospiti? Gli ospiti avranno accesso ad aree esclusive dell'edificio e dormiranno in un letto ispirato alla cucina e allo stile di servizio che hanno caratterizzato il ristorante.

«L’obiettivo di elBullirestaurante era quello di spingersi oltre i limiti - Ferran Adrià, icona dell'innovazione gastronomica, che condividerà con gli ospiti l'eredità dell’approccio rivoluzionario all’alta cucina del suo ristorante - Avevamo raggiunto quello che pensavamo essere il massimo in termini di esperienza gastronomica. Ora sono entusiasta di superare nuove frontiere creative, di condividere questa visione del mondo con gli ospiti che soggiornano qui e di introdurli al nostro ultimo capitolo: elBulli1846».

Come sarà dormire da elBulli1846

Ferran Adrià ospiterà un soggiorno gratuito di una notte per un massimo di due persone al elBulli1846, un tempo sede del ristorante che ha visto nascere 1846 piatti iconici, collocato in una baia sulla costa nord-occidentale della Spagna, nei pressi di Roses, in Catalogna.

La stanza da letto de elBulli1846 Foto: Marc Ensenyat 1/6 Il letto de elBulli1846 ispirato all'oliva sferica Foto: Marc Ensenyat 2/6 Dettagli della stanza de elBulli1846 Foto: Marc Ensenyat 3/6 La spettacolare terrazza del elBulli1846 Foto: Marc Ensenyat 4/6 Particolare della vita da elBulli1846 Foto: Marc Ensenyat 5/6 L'iconico ristorante elBulli1846 Foto: Marc Ensenyat 6/6

Durante il soggiorno, gli ospiti avranno l’opportunità di:

incontrare personalmente Ferran e conoscere la storia di elBulli, dalla prestigiosa eredità delle sue 3 stelle Michelin al segno indelebile che ha lasciato nella storia della gastronomia mondiale.

accedere al leggendario spazio che ha dato il via a una vera e propria rivoluzione culinaria, con visita a stanze private come il "santuario di San Stomaco" nella "Cappella della Dispensa".

cenare in uno dei ristoranti preferiti di Ferran a Roses.

trascorrere una notte nell'ex ristorante su un letto a forma di piatto, ispirato alla celebre oliva sferica di elBulli.

svegliarsi il mattino seguente con una vista mozzafiato sul mare, dalla terrazza che si affaccia sulla spiaggia della Costa Brava.

Ma non finisce qui! Dopo il check-out, agli ospiti verrà omaggiata una cena al ristorante Enigma a Barcellona, dell’head chef Albert Adrià, fratello di Ferran e secondo miglior chef al mondo secondo The Best Chef Awards.

Come prenotare per dormire a elBulli1846

Questo soggiorno esclusivo al elBulli1846 è disponibile per una notte, dal 16 al 17 ottobre 2024. Tutti i foodie possono inviare una richiesta di prenotazione a partire dal 17 aprile alle 18:00 CEST su airbnb.com/elbulli1846. Gli ospiti sono responsabili del proprio viaggio di andata e ritorno da Roses, a soli 20 minuti da Cala Montjoi, in Costa Brava, Spagna. Una volta arrivati qui, verranno accompagnati a elBulli1846. Il soggiorno è riservato a un massimo di due adulti e include cene in altre location.

Chi non riuscisse a prenotare questo soggiorno esclusivo, è invitato a visitare il museo elBulli1846 da martedì a domenica, dalle 10 alle 19:30, dal 1° maggio al 12 ottobre 2024 (orari per la stagione estiva 2024).

elBulli1846

Cala Montjoi, s/n 17480 Roses, Girona