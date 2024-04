Cliffhanger, l'altalena sospesa sul mare di MSC Crociere... da brividi

Se, di base, la crociera fa rima con divertimento, da oggi lo sarà ancora di più: MSC Crociere svela “Cliffhanger”, la prima e unica giostra sospesa in mare, una delle attrazioni di punta di MSC World America, la 23ª nave della flotta che entrerà in servizio nell'aprile 2025. L'altalena si ergerà sopra il ponte superiore della nuova ammiraglia incastonata nel cuore di una delle sette aree tematiche, la family aventura: l’attrazione perfetta per gli amanti del brivido che sono alla ricerca di un'emozione forte.

Cliffhanger, la prima e unica giostra sospesa in mare

Come è la giostra Cliffhanger di MSC World America

Dalla posizione statica, vicina al ponte, Cliffhanger viene sollevato da bracci motorizzati che portano le sedute oltre il bordo esterno della nave. Qui, i passeggeri vengono spinti avanti e indietro a 50 metri sopra il mare sottostante. Questa attrazione regalerà un brivido unico nel suo genere e farà sentire agli ospiti il vento tra i capelli mentre sono sospesi con l'acqua sottostante e il cielo sopra le proprie teste.

Come è la MSC World America che salperà nel 2025

MSC World America inizialmente salperà da Miami con itinerari di sette notti verso alcune delle destinazioni più ambite dei Caraibi orientali e occidentali, tutti con tappe a Ocean Cay MSC Marine Reserve, l'isola privata nelle Bahamas riservata agli ospiti di MSC Crociere. Avrà una silhouette accattivante, la sintesi perfetta tra comfort americano e design europeo per un'esperienza di crociera ideale per chi cerca una fuga tropicale rilassante o una vacanza piena d'azione.

Cliffhanger sulla MSC World America, la 23ª nave della flotta che entrerà in servizio nell'aprile 2025

La caratteristica prua a piombo della nuova nave della World Class si ergerà verticalmente dalla linea di galleggiamento e la sua poppa a forma di Y si aprirà sull' impressionante Promenade all'aperto. Nel complesso, MSC World America si estenderà su 22 ponti, misurerà più di 47 metri di larghezza, includerà 2.614 cabine, conterrà oltre 40mila metri quadrati di spazio pubblico e offrirà funzionalità e strutture all'avanguardia.