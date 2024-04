Fuorisalone di gusto: dove mangiare a Milano per il Salone del mobile

Milano ad aprile è immersa nella vivace atmosfera della Design Week, una settimana intensa in cui creativi, architetti, designer, talent scout e acquirenti convergono nel cuore della Lombardia da ogni angolo del globo. La città si trasforma in una straordinaria esposizione d'arte, offrendo visite a mostre, installazioni e cocktail party diffusi sia nei quartieri più rinomati che in quelli più nascosti.

A Milano, il Fuorisalone 2024

Ecco alcuni ristoranti, e non solo, per coloro che cercano luoghi cool dove rilassarsi con gli amici e gustare deliziosi piatti. Da proposte fedeli alla tradizione fino a creazioni più contemporanee che abbracciano influenze internazionali, Milano offre una varietà di esperienze culinarie uniche. Ecco i locali che distinguono come punti di riferimento per gli amanti della buona cucina e il design.

Design Week: la cucina asiatica, e non solo, incontra il design

Waby

Il fiore di loto nel logo, la bellezza imperfetta del wabi-sabi a cui si ispira l’insegna, poi il raffinato rigore dello stile giapponese in tavola, infine la predilezione per tutto ciò che è bello e lussuoso, oltre che buono. Nasce così la presenza della storica azienda Ichendorf nel ristorante fine dining di Matteo Zhu progettato da Maurizio Lai, che ha accolto ai suoi tavoli tre raffinati vetri selezionati dalle ultime collezioni del marchio che rendono omaggio al Giappone.

Il ristorante Waby

Sono tre raffinati pezzi disegnati da Denis Guidone, designer milanese che divide la sua vita tra la città natale e Tokyo, e che da sempre è affascinato dai contrasti tra Occidente e Oriente, entrando con questo dogma nell’anima di ogni prodotto che crea. Gli interni di Waby sono stati disegnati dallo Studio Lai.

Waby| Via Carlo de Cristoforis 2 | 20124 Milano | Tel 02 8341 2987

Domò Sushi Milano

Ha aperto a Milano, in via San Marco, un nuovo indirizzo di cucina giapponese che, grazie a un imponente progetto di interior firmato Naos Design e una proposta food diversa da quelle già esistenti in Italia, punta a inserirsi tra i locali più cool della città. Un progetto che guarda all’estero, e si presenta per la prima volta in Italia con una visione del tutto nuova e molto trasversale, che rivoluziona la ristorazione nipponica come è stata vissuta fino ad oggi.

Domò Sushi Milano

Il progetto nasce con l’acquisizione, come location, dell’Ex Museo dei Navigli in via San Marco in Brera-Solferino, accanto al Ponte delle Gabelle: gli spazi imponenti di una dimora storica che richiedevano una ristrutturazione e un restauro pressoché totali. La vision era a quel punto già ben definita: 1500 mq per un locale contemporaneo e internazionale, dinamico, che partisse dalla cucina giapponese, ma incontrasse il palato italiano, accompagnando gli ospiti in un viaggio culinario senza confini, né di territorio, né di menu, per farli divertire e respirare le tendenze più hype del momento.

Domò Sushi Milano | Via S. Marco 40 | 20121 Milano | Tel 331 809 3018

Bon Wei

Bon Wei è un ristorante di alta cucina regionale cinese progettato dall’architetto Carlo Samarati nel 2010 secondo i canoni della Cina contemporanea, ma ancora oggi attuale nel panorama della ristorazione asiatica di alta gamma. Tra le sue specialità vanta l’anatra laccata alla pechinese e una carta di 24 ricette regionali selezionate all’interno degli 8 territori che compongono la “badacaixi”, carta che lo rende una realtà unica in Italia.

Bon Wei a Milano (foto: www.bon-wei.it)

Bon Wei sin dall’apertura si è fatto inoltre riconoscere per la qualità della carta dei vini e per l’attenzione negli abbinamenti con le sue specialità di cucina. Oggi possiede una carta di circa 300 etichette (70% italiane e 30 % estere, dalla Francia a Israele, dall’Australia al Sud Africa al Cile) che include anche un raro vino cinese, con prezzi dai 25 ai 12.000 euro. Per favorire gli abbinamenti specifici, al calice sono poi sempre disponibili 1 Prosecco, 2 Franciacorta, 2 Champagne, 3 bianchi e 3 rossi.

Bon Wei | Via Lodovico Castelvetro 16/18 | 20154 Milano | Tel 02 341308

Ramen Shifu

Ramen Shifu è attivo a Milano in ben tre punti nelle zone Centrale, Porta Romana e Navigli come ultima apertura, in Corso Manusardi 3. Tutti hanno come caratteristica un ambiente giovane e creativo con elementi decorativi e tematici propri del Giappone. In questo contesto contemporaneo trova nuova interpretazione questo piatto millenario: il ramen.

Ramen Shifu a Milano (foto: www.gluto.it)

Nei locali di Montenero e Corso Manusardi è disponibile una drink list con alcuni cocktail particolari da sorseggiare all’aperitivo o durante la cena. Sono inoltre attive, in queste due sedi, due sfide per vincere il ramen gratis.

Ramen Shifu | Viale Montenero 48 | Milano | Tel 02 3658 0049

ElettrautoCadore

Nato nei locali di quella che precedentemente era un’officina in questi anni, l’ormai storico Elettrauto di via Cadore, si è distinto per l’atmosfera vintage che ricorda gli American bar newyorkesi in cui assaporare cocktail tradizionali e ricette della nuova mixology.

Elettrautocadore a Milano (foto: vivimilano.corriere.it)

Dall’aperitivo in poi, si va dai classici come l’Americano ai signature drink come Garden gimlet, floreale e botanico, è fatto da lime fresco, vodka infusa con mandarino e salvia, zucchero al mandarino; o Jimbo Manhattan, un drink da gentleman, con bourbon e vermut rosso infusi con prugne e pomodorini pachino, angostura, viene raffreddato e servito in coppetta. È aperto del mattino fino a sera, offre un’ampia colazione assortita con croissant e torte della casa, gustosi pranzi, apertivi sfiziosi con crostoni gourmet e alcuni piatti per cena.

ElettrautoCadore | Via Giacomo Pinaroli 3 angolo Via Cadore | 20135 Milano | Tel 02 5519 1781

Giardino di Giada

Il Giardino di Giada è un ristorante cinese nel cuore di Milano che vanta un lungo passato. È amato sia dalla clientela italiana che europea e dalla stessa clientela cinese ed asiatica che qua trova i sapori della Cina più autentica.

Giardino di Giada a Milano (foto: www.giardinodigiada.it)

Quest’anno festeggia 44 anni di attività. La sua missione resta invariata: portare in tavola gli i piatti della tradizione cinese, in tutte le sue sfaccettature. Il menu spazia da portate semplici, come il branzino al vapore fino ai piatti della cucina imperiale come l’anatra alla pechinese o le numerose pietanze piccanti sapientemente elaborate. Il locale è spazioso e ha a disposizione una sala privata disponibile su prenotazione.

Giardino di Giada | Via Palazzo Reale 5 | 20122 Milano | Tel 02 805 3891

Valentino Vintage

Valentino Vintage è un ristorante di proprietà della famiglia Nannini situato lungo Corso Monforte. Il locale si caratterizza per un design curato con interni che sono il punto di incontro tra architettura neoclassica e stile Belle Époque, che conferiscono un’atmosfera raffinata ed elegante al locale.

Valentino Vintage a Milano

La proposta gastronomica di Valentino Vintage è curata da Antonio Mundo, chef che si caratterizza per una forte impronta mediterranea e per l’attenzione alla sostenibilità in cucina. Gli ospiti potranno rilassarsi e godere un’esperienza culinaria di alto livello in una location di design, assaporando piatti preparati con ingredienti di qualità tipici della tradizione del belpaese.

Valentino Vintage | Corso Monforte 16 | 20122 Milano | Tel 02 7639 4369

Classico Trattoria & Cocktail

Classico Trattoria & Cocktail è un locale appartenente alla famiglia Murray situato in Via Marcona 6, all’interno di un palazzo in stile Liberty ispirato al progetto del restyling di interni curato da Stefania Passera di Napatelier. All’interno ci si accomoda tra arredi di forme sinuose e motivi di ferro battuto di inizio ‘900, mentre gli esterni sono caratterizzati da un giardino progettato in stile liberty, arredato con tavoli e sedie d’epoca, tra dettagli Art Déco e tessuti di velluto.

Classico Trattoria e Cocktail a Milano

L’atmosfera elegante accompagna una proposta gastronomica incentrata sui prodotti del territorio e eccellenze italiane. All’offerta culinaria si affianca una raffinata selezione di cocktail, che vanta sia grandi classici come l’Old Fashioned sia signature cocktail come il Green (Hendrick's gin, estratto di cetriolo, liquore al bergamotto, limone, zucchero).

Classico Trattoria & Cocktail | Via Marcona 6 | 20129 Milano | Tel 02 4944 9135

Particolare Milano

Inserito all’interno di un giardino di oltre 100mq situato nella zona di Porta Romana, Particolare è una location che rappresenta il design milanese. All’interno del locale tutto è studiato nei minimi dettagli, dalle texture a rombi agli accostamenti cromatici, dai mobili alle lampade dorate, fino ai rivestimenti che adornano gli ambienti grigio antracite.

Particolare Milano

Per un arredo che celebra l’eleganza meneghina degli anni ’50 e ’60, anche grazie all’utilizzo di ricercati pezzi di design milanese. L’offerta culinaria dello chef Andrea Cutillo si caratterizza per una forte identità mediterranea, con prodotti di prima qualità provenienti da allevamenti etici e da filiere controllate. La carta dei vini si compone di numerose etichette nazionali, mentre il reparto cocktail è affidato all’esperienza del sommelier Luca Beretta, per aperitivi e cene in una delle aree più vibranti di Milano.

Particolare Milano | Via Gerolamo Tiraboschi 5 | 20135 Milano | Tel 02 4775 5016

081 Pizzeria

A pochi chilometri da Milano, la 081 Pizzeria è il luogo adatto per coloro che vogliono gustare la pizza napoletana fuori dal trambusto urbano della città. Un locale dal design moderno da 110 coperti, 081 nasce dell’idea di Davide e Francesco Saggese, due fratelli originari di Torre Annunziata, intenzionati a portare in Lombardia la tradizione culinaria partenopea.

081 Pizzeria a Milano (foto: www.081pizzeria.it)

Le loro pizze sono sempre realizzate con lievito madre, farina macinata a pietra ed ingredienti freschi di altissima qualità tipici della Campania, come la mozzarella di Bufala e il Pomodoro San Marzano, senza dimenticare grandi classici della tradizione partenopea come la genovese o i friarielli.

081 Pizzeria | Via Clateo Castellini 31 | 20077 Melegnano | Tel 375 538 8889

Eggs

Da quando ha inaugurato Eggs, Barbara Agosti si è dedicata a perfezionare l'arte di creare l'uovo ideale, ha dedicato tempo e sforzi non solo a bilanciare sapori e consistenze, ma anche a esplorare nuove forme e presentazioni per questo ingrediente fondamentale. Il risultato più sorprendente della sua ricerca è l'Ovosodo, un dolce che avvicina la perfezione. Questo non è un semplice uovo sodo, bensì un'elegante creazione che unisce il design impeccabile all'ovale candidamente bianco delle uova di gallina livornese. Il sapore, poi, è un trionfo di piacevolezza e delicatezza, ottenuto grazie a una mousse di yogurt greco e cioccolato bianco.

Eggs Milano (foto: www.effettofood.com)

A breve distanza da Eggs, in via Solferino, si erge la Pinacoteca di Brera, dove si può ammirare la Pala di Brera di Piero della Francesca. Qui, su un volto ovale della Vergine, è collocato un uovo di struzzo, in perfetto equilibrio prospettico con il viso di Maria. Impossibilitata a ricreare questa prospettiva in un ambiente diverso, Agosti ha dimostrato la sua maestria in un altro modo: facendo stare in piedi un uovo su un tavolo, in posizione verticale. Questo richiama alla mente l'episodio dell'Uovo di Cristoforo Colombo, che dimostrò la sua genialità facendo stare dritto un uovo con una semplice ammaccatura. L'uovo si presenta nel suo ovale perfetto, in equilibrio verticale su una base di terra di cacao. Una volta rotto, rivelando un albume composto da mousse di yogurt greco e un tuorlo a base di gel di mango.

Eggs | Via Solferino 35 | 20121 Milano | Tel 0209972435

Nero 9 Milano

Nero 9 Milano da oltre 6 anni è un punto di riferimento a Milano per gli amanti della carne alla brace. Focus del ristorante fine dining, situato nel cuore di Brera in Via Anfiteatro 9, è la carne con l’osso con tagli alla Fiorentina, Costate, Tomahawk, carni di grandi dimensioni da condividere e da gustare esclusivamente con cottura su carboni ardenti naturali. Una selezione ristrettissima di razze, dalla Piemontese Italiana alla Manzetta Polacca, passando dalla Spagna con l’eccellenza dell’Angus.

Nero 9 Milano

Da Nero 9 Milano la carne è l’indiscussa protagonista di un menu selezionatissimo che si caratterizza per la scelta di tagli con alti gradi di marezzatura e lunghi periodi di frollatura. Un’attenta selezione dei migliori allevatori e una scelta di prodotti italiani di altissima qualità all’origine Doc e Docg, accompagnate da metodi di cottura che rispettano e valorizzano la materia prima, garantiscono un’esperienza indimenticabile. Ricerca e attenzione anche in cucina: antipasti, tartare, primi piatti e taglieri di formaggi stagionati e semi-stagionati, selezionati da produzioni artigianali completano l’offerta. Il tutto accompagnato da una pregiata selezione di vini.

In menu di Nero 9 è presente anche un nuova selezione di carne - “La Selezione Nero 9” - che abbatte il tradizionale concetto di scelta in base alla sola razza. Una selezione che non fa più riferimento alla razza, ma alla marezzatura e alla consistenza del grasso: un’ottima quantità dal colore ambrato distribuito in maniera uniforme e fine, capace di rendere succulenta e morbida la carne. Una carne che si può definire la selezione sulla selezione che sicuramente sarà in grado di dare soddisfazione ai palati più esigenti.

Nero 9 Milano | Via Anfiteatro 9 | 20121 Milano | Tel 02 9167 2324

L'Arabesque Cafè

Nel cuore di Milano in via Francesco Sforza 2, L’Arabesque Cafè ogni mese propone piatti che rispettano la natura in linea con la stagione con ingredienti e ricette tratte dal libro dei ricordi di Chichi Meroni personalità milanese, appassionata di arte e cultura, designer, interior designer e stilista - ideatrice del ristorante parte del cult store L’Arabesque e della design gallery. Durante la settimana del design, verranno presentati due progetti nelle location attigue al ristorante. In the Mood for Eyes Limited edition jewellery collection e Mondrian a Milano, un nuovo pop up store che crea lo sfondo per una selezione di luci e arredi Mid-Century.

L'Arabesque Cafè a Milano

Tante le proposte nel menu di aprile, con grande attenzione alla presentazione di ogni singola portata, pensando all’arte e al design, a partire dai fiori di patate, salmone rapa e pomodoro, tagliolini alla limonaia, Piatti della tradizione come risotto alle erbette di primavera, tentacoli di polpo croccante. Non manca la proposta di dolci sempre raffinata, dal tortino sole luna dedicato all’eclissi solare, alle mousse al cioccolato fondente alla pavlova, per i palati più raffinati.

La cucina de L'Arabesque segue il filo conduttore del locale: vuole essere classica per omaggiare i grandi piatti della tradizione italiana, con un accento sulle pietanze lombarde e milanesi, in uno scenario onirico dove convivono complementi d’arredo in stile vintage e più moderni in un gioco di ricerca tra forme diverse, fra realtà e fantasia. Un’architettura del gusto, un luogo in cui la cucina si trova in perfetta armonia con l’immagine dei suoi interni, dove le prelibatezze dei prodotti e gli ingredienti di alta qualità seguono il ritmo delle emozioni estetiche. Un’esplosione caleidoscopica di colori, come il fuxia fluo delle sedute, ispirato allo shocking pink di Elsa Schiaparelli “luminoso, impossibile, sfacciato, inappropriato, vivificante”, dona al rosa la forza del rosso, rievocando il fascino e la mistica di luoghi mitici e irraggiungibili, pieni di piaceri mondani, belli da godere.

L'Arabeque Cafè | Via Francesco Sforza 2 | Tel 02 76341477

Design Week: quattro locali per un aperitivo originale

Caviar Milan

Il vero caviale persiano in degustazione. A due passi da Brera, Caviar Milan è il brand di Mahsa Mehrnam, imprenditrice iraniana che ha portato in Italia il vero caviale persiano in cinque tipologie: Royal Baerii, Royal Beluga, Imperial Beluga, Imperial Osetra e l’Almas Beluga, il più pregiato in commercio.

Caviar Milan

Nell’elegante boutique di via della Moscova si può degustare il caviale accompagnandolo con crudi di mare o tartare di fassona e calici di bollicine, italiane e francesi, per un aperitivo al top.

Caviar Milan | Via della Moscova 27 | 20121 Milano | Tel 02 8719 7306

Dirty Milano

L’aperitivo che sa di ribellione. Non è aperto di giorno, non propone colazioni, non ha distese di bottiglie con tanto di etichetta, non ha barman o barlady in camicia inamidata e cravattino, dettagli d’arredo placcati oro o cascate di piante.

Dirty Milano (foto: vivimilano.corriere.it)

Dirty è il cocktail bar di Viale Regina Giovanna 14 guidato da Mario Farulla, Carola Abrate, Gianluca Tuzzi concepito dal desiderio di ribellione verso questa società che vuole sempre più tutti stereotipati, dai luoghi che frequentiamo, quello che beviamo e quanto politicamente corretti dobbiamo apparire. È il cocktail bar dei veri nottambuli, ma anche l’ambiente ideale per un aperitivo fuori dagli schemi con una drink list di 19 cocktail fra proposte della casa e grandi classici, birre rigorosamente servite ghiacciate e snack insoliti, rubati letteralmente dalla dispensa.

Dirty Milano | Viale Regina Giovanna 14 | 20129 Milano | Tel 331 271 0303

Element Ba

Nel cuore del quartiere Isola, Element Ba è il Cocktail Bar di ispirazione orientale per gli amanti del rituale dell’aperitivo, dove la tradizione gastronomica cinese si sposa con un tocco di modernità e accoglienza milanese.

Element Ba a Milano

Il locale è caratterizzato da un design sofisticato e rilassato, proponendo delicati e beverini costruiti attorno ad ingredienti provenienti come il Sakè o i lychees. Il menu food in accompagnamento è 100% asiatico con una selezione esclusiva di Dim Sum, preparati con maestria nel laboratorio del rinomato ristorante Mu Dim Sum.

Element Ba | Via Carmagnola 9 | 20159 Milano | Tel 331 746 1222

Il Marchese

L’aperitivo a Milano parla (anche) un po’ romano. Succede da Il Marchese, che nella capitale vanta già l’Amaro bar più grande d’Europa con oltre 600 etichette italiane. Per accompagnare il rito dell’aperitivo, sul bancone o nel salottino privè dall’atmosfera retrò, la scelta spazia dal classico connubio con una selezione di fingers alla proposta “Aperitivo Romano” con assaggio di Amatriciana e Cacio e Pepe, o “Aperitivo Vegetariano”, con tasting di Cacio e Pepe e crocchetta di melanzana e basilico.

Il Marchese a Milano

Nella ricercata drink list trionfano gli amari, protagonisti indiscussi dei cocktail. Spiccano sei varianti di Americano, ma anche Signature sull’asse Milano-Roma.

Il Marchese | Via dei Bossi 3 | 20121 Milano | Tel 02 5812 4986

Design Week: tre locali si distinguono come imperdibili punti di riferimento per gli amanti del design e della buona cucina

Quadri Bistrot e Terrazza Duomo 21 incarnano lo spirito cosmopolita e innovativo di Milano, offrendo agli ospiti un'esperienza indimenticabile che unisce arte, design e gastronomia di altissimo livello. Durante questa settimana speciale, è consigliabile prenotare il proprio tavolo per assicurarsi di vivere appieno queste straordinarie esperienze.

Quadri Bistrot

Quadri Bistrot, ubicato nella zona di Brera, sarà il palcoscenico per le straordinarie opere dell'architetto svizzero Carlo Rampazzi e del designer Sergio Villa. Questi talenti contemporanei presenteranno le loro creazioni sul tema dello "sgocciolamento", offrendo al pubblico un'opportunità unica di ammirare il genio del design contemporaneo.

Quadri Bistrot a Milano

Le opere saranno esposte nel piano inferiore dedicato all'area fine dining, permettendo agli ospiti di contemplare capolavori come l'iconica poltrona "flower" e il nuovo tavolo di design. Inoltre, il ristorante offrirà l'opportunità di deliziarsi con la cucina eccellente curata dall'executive chef Riccardo Quadri, che unisce con maestria tradizione e innovazione culinaria.

Quadri Bistrot | Via Solferino 48 | 20121 Milano | 02 4775 5505

Terrazza Duomo 21

Terrazza Duomo 21, situato in Piazza Duomo, offre un'oasi di relax e raffinatezza durante la frenetica settimana del Salone del Mobile. Con una vista spettacolare sulla celebre piazza, questo locale lifestyle accoglie i visitatori desiderosi di gustare un light lunch, un aperitivo o una cena all'aperto.

Terrazza Duomo 21 a Milano

Il ristorante, guidato dallo chef Roberto Conti, garantisce un'esperienza culinaria di alta qualità, con piatti gustosi e comprensibili preparati con ingredienti selezionati. Inoltre, il cocktail bar propone una drink list contemporanea ed esclusiva, soddisfacendo ogni gusto e preferenza.

Terrazza Duomo 21 | Piazza del Duomo 21 | 20121 Milano | Tel 02 4775 5459

Barbacoa Milano

Il Barbacoa, rinomato ristorante brasiliano a Milano situato nel quartiere Maggiolina, offre un'esperienza culinaria unica attraverso il suo Churrasco Rodizio. Questo consiste in una degustazione di carni alla griglia servite con contorni assortiti, presentate con maestria dai Passadores.

Barbacoa Milano

Ambientato nell'iconico ex Cinema Istria, il locale trasmette un'atmosfera elegante e rilassata, rendendolo adatto a varie occasioni, dalle cene di famiglia agli incontri di lavoro. La cantina vanta oltre 140 etichette di vini italiani, premiata con il Wine Spectator Award 2023, e contribuisce a completare l'esperienza gastronomica offerta dal Barbacoa. Riconosciuto nelle guide Michelin ed Espresso, Barbacoa Milano rappresenta un punto di riferimento per gli amanti della carne alla griglia, offrendo alta qualità, convivialità ed eleganza.

Barbacoa Milano | Via Scipio Slataper 19 | 20125 Milano | Tel 02 6883883