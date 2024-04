Primavera e tulipani, la magia dell'Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam

Nei Paesi Bassi è arrivata la primavera e ha preso ufficialmente il via la stagione dei tulipani, uno dei momenti più belli dell'anno per andare alla scoperta di Amsterdam e di tutto il Paese. Non a caso, l'Anantara Grand Hotel Krasnapolsky, lussuoso albergo della capitale, propone per l'occasione due pacchetti che permettono di coniugare perfettamente il desiderio di scoprire la cultura olandese attraverso incredibili esperienze nella natura, con la possibilità di gustare piatti prelibati in alcuni dei luoghi più pittoreschi della città.

Esperienza tra i tulipani con l'Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam

Anantara Amsterdam, due pacchetti per la stagione dei tulipani

Il pacchetto Tulip Tableaux offre un percorso culturale, che inizia con il viaggio in una limousine di lusso dall’albergo al Museo del Tulipano. Qui gli ospiti possono scoprire l'affascinante storia del fiore simbolo della città e il suo impatto sulla società olandese grazie ad una visita guidata con un coltivatore professionista, per poi visitare il giardino del museo per ammirare i tulipani con i loro splendidi colori vivaci. Per quanto riguarda la parte gastronomica, gli ospiti potranno scegliere di pranzare o cenare prima o dopo la visita al museo con un delizioso menu di due portate servito nell'elegante Grand Café Krasnapolsky dell'hotel, che si affaccia sulla grande piazza Dam.

L'esterno dell'Anantara Grand Hotel Krasnapolsky 1/5 La stanza dell'Anantara Grand Hotel Krasnapolsky 2/5 Particolare dell'Anantara Grand Hotel Krasnapolsky 3/5 La sauna dell'Anantara Grand Hotel Krasnapolsky 4/5 Una sala interna dell'Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam 5/5 Previous Next

Per le coppie che desiderano immergersi in un’atmosfera romantica e riservata, viene proposto il pacchetto Tulip Treasures, che include un viaggio in limousine, una visita guidata al Museo e un picnic di lusso servito da un maggiordomo Anantara in mezzo a una distesa di fiori, in un campo di tulipani privato. Il menu prevede panino al formaggio Old Dutch con Beemster alle nocciole e sciroppo di mele fatto in casa, insalata di aragosta con carciofi, pompelmo, pomodori e asparagi, caviale olandese con blinis e crème fraîche e per concludere un dessert ispirato proprio ai tulipani, composto da delicati strati di pere, fiori di sambuco, yogurt e biscotti Speculaas speziati.

Una collaborazione con i coltivatori locali

Inoltre, questa primavera l'Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam svelerà il risultato della sua collaborazione con i coltivatori di tulipani locali. «L'anno scorso abbiamo collaborato con Tulip Experience Amsterdam per creare il tulipano Anantara, una varietà distintiva che incarna lo spirito del brand con la sua caratteristica tonalità dorata. I bulbi, piantati nell’Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam e in altre proprietà Anantara in Europa, sbocceranno presto in una spettacolare esplosione di colori - ha dichiarato Arne Heuwekemeijer - Inoltre, in autunno non vediamo l'ora di offrire ai nostri ospiti l'opportunità di portare a casa il proprio bulbo di tulipano Anantara».

Esperienze tra i tulipani nei Paesi Bassi

L'avventura "Tulipani in fiore", della durata di 3,5 ore, è disponibile tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 18:00, da metà marzo a metà maggio. I prezzi sono di 599 euro per due persone per il pacchetto Tulip Tableaux e di 1.250 euro per quella Tulip Treasures.

Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam

Dam 9 - 1012 JS Amsterdam, Paesi Bassi

Tel +31204990163