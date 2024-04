Dall'Asia con furore: dieci ristoranti asiatici da provare in Italia

Nell'ultimo anno, i ristoranti orientali hanno registrato un incremento del 17% nelle nuove aperture, dato che si impone sulle aperture delle storiche pizzerie. Una tendenza che riflette la crescente curiosità degli italiani verso cucine esotiche, dalla coreana alla thailandese. Scopriamo i 10 indirizzi tra i più interessanti in giro per l'Italia. La tavola italiana da tempo vive una vera e propria rivoluzione, sempre più spinta dalla crescente presenza e dal maggiore apprezzamento della cucina asiatica, anzi, forse faremmo meglio a dire “delle cucine asiatiche”. Un fenomeno non più episodico, ma una tendenza consolidata che rispecchia un cambiamento profondo nelle abitudini culinarie del Bel Paese.

In Italia aprono più ristoranti asiatici che pizzerie

Le statistiche parlano chiaro: nell'arco di un anno, dallo scorso ottobre fino a settembre di quest'anno, la percentuale di nuove aperture di ristoranti orientali ha raggiunto il 17%, percentuale che supera addirittura le pizzerie, che si fermano al 15%. Questi dati, forniti dalla piattaforma di prenotazioni online TheFork e dall'analisi di Format Research, svelano un panorama ricco e variegato, che va ben oltre la classica dicotomia cinese-giapponese, ma, invece, abbraccia realtà culinarie come quella indiana, vietnamita, coreana e thailandese.

Incremento di aperture per i ristoranti orientali in Italia

E nonostante rappresentino solo il 5% dell'offerta complessiva su piattaforme come TheFork, i ristoranti di cucina orientale si distribuiscono capillarmente sul territorio nazionale, a testimonianza di un interesse diffuso e una curiosità sempre più marcata verso queste cucine esotiche.

250 comuni hanno almeno un’insegna orientale

Dalle grandi metropoli alle città di provincia, sono più di 250 le località italiane che possono vantare almeno un ristorante orientale, con una forte concentrazione nelle maggiori città come Milano, Roma e Torino. Un’espansione supportata da oltre 50mila imprese di ristorazione con titolari stranieri registrate dalla Fipe: non solo una maggiore apertura culturale, dunque, ma anche una crescente ricerca di qualità e autenticità nei piatti proposti. L'Italia, dunque, si conferma un crocevia di culture e gusti.

Ma quali sono i ristoranti che più si sono affermati sulla scena gastronomica italiana?

Ling’s Ravioleria Migrante

Nel cuore di un tranquillo quartiere di Bologna, un piccolo locale si è guadagnato l'affetto del pubblico grazie alla passione di una giovane coppia che lo gestisce. Con solo una ventina di posti a sedere interni e qualche tavolino esterno nei mesi estivi, Lingfen, chef e anima del progetto (con l’aiuto di Erik, suo compagno nella vita e negli affari), porta in tavola un concetto di cucina "migrante". Quest'ultima, frutto delle sue esperienze e viaggi, fonde insieme sapori asiatici, mediterranei, francesi e italiani, con un omaggio speciale all'Emilia Romagna.

Ling‘s Ravioleria Migrante a Bologna (foto: pinterest.it)

Piatti come la Coppa di Mora romagnola Peking style e i gamberi rosa dell'Adriatico in salsa di mirin e soia sono solo alcune delle proposte che variano quotidianamente, a seconda dell'ispirazione e delle materie prime disponibili. Per accompagnare, è possibile scegliere tra tè, birra o una selezione di vini.

Ling's Ravioleria Migrante | Via Leandro Alberti 34/2c | 40137 Bologna | Tel 351 577 1536

Soot

Tra le cucine che stanno conquistando un posto di rilievo c'è quella coreana, che a Milano, sempre all'avanguardia nelle tendenze gastronomiche, trova una delle sue espressioni più autentiche e innovative. Soot è il nome del ristorante che fa capo alla creatività e alla passione dello chef Kim Minseok.

Ristorante Soot a Milano

Giunto in Italia dalla Corea per amore della cucina nostrana, Kim ha deciso di rimanere per condividere i sapori genuini del suo paese d'origine, andando oltre le proposte tradizionali a cui siamo abituati. Nel suo locale, situato in via Piero della Francesca 59, si possono gustare piatti che spaziano dai banchan accuratamente selezionati, al celebre kimchi, fino ad arrivare al rinomato barbecue coreano.

Soot | Via Piero della Francesca 59N | 20154 Milano | Tel 02 3598 3550

Feria Restaurant

Feria, a Treviso, è una finestra sull'Indonesia attraverso gli occhi e i sapori dello chef Marco Feltrin. I suoi piatti, frutto di esperienze personali e professionali in terra indonesiana, sono un atto di amore nei confronti di questa terra. Con menu degustazione o à la carte, ogni piatto, rivisitato con maestria e un tocco italiano, racconta la ricchezza aromatica e il gusto intenso dell'Indonesia.

Feria Restaurant a Treviso

Il sommelier Régis Ramos completa l'esperienza con vini che sposano perfettamente queste note esotiche. Un vero e proprio ponte culturale, dove la passione per l'Indonesia si traduce in un’avventura vivace e coinvolgente.

Feria Restaurant | Via della Quercia 8 | 31100 Treviso | Tel 0422 174 8017

Kanton

Kanton a Capriate San Gervasio (Bg) è un catalizzatore di innovazione nella quasi sacra tradizione culinaria cinese, grazie alla visione di Weiku Zhu. Trasferitasi in Italia negli anni Novanta, la famiglia Zhu ha saputo reinterpretare l'antica arte culinaria del loro paese in chiave moderna. Il ristorante si differenzia per la sua cucina a vista, dove i metodi di cottura all'avanguardia incontrano ricette millenarie.

Ristorante Kanton a Capriate San Gervasio (foto: www.area-arch.it)

L'ambiente, progettato dall'architetto Davide Vizzini, unisce elementi naturali come legno e ceramica in uno spazio che innovativo ma che mantiene un contatto profondo con l'energia e la storia cinese. "La cuCina che non ti aspetti" di Weiku non è solo un motto, ma una manifesto di pensiero per piatti che sorprendono e nutrono, rispettando il benessere di corpo e mente con una selezione che varia stagionalmente, in perfetta armonia con l'offerta e la qualità delle materie prime.

Kanton | Via Antonio Gramsci 17 | 24042 Capriate San Gervasio (Bg) | Tel 02 9096 2671

Osaka

Osaka nasce nel 1999, nel quartiere Moscova, a Milano. Con l'intenzione di far sentire i giapponesi come a casa e di introdurre gli italiani alla ricca cultura culinaria del Giappone, qui si può vivere un'esperienza di degustazione realmente autentica. Al di là dei classici sushi e sashimi, il menu si arricchisce di piatti tradizionali quali Ramen, Gyoza e Sukiyaki. Alla guida della brigata di cucina, lo Chef Takimoto Takaaki, il cui bagaglio di esperienze include 17 anni presso il prestigioso ristorante Asai di Osaka, in Giappone.

Ristorante Osaka a Milano (foto: myartguides.com)

Particolarmente interessante l’esclusivo Kaiseki Menu, disponibile solo su prenotazione: un percorso di degustazione che esalta la raffinatezza e l'arte della cucina giapponese attraverso una selezione di piatti che combinano ingredienti di stagione con tecniche culinarie d'eccellenza.

Osaka | Corso Garibaldi 68 | 20121 Milano | Tel 02 2906 0678

Siseroshi

Siseroshi è un'autentica locanda giapponese, situata nella provincia di Brescia, che ci porta in un vero e proprio viaggio esperienziale attraverso due percorsi unici: l'Omakase e il Kaiseki, oltre a un invitante menù à la carte. Al banco, lo chef Vitali Dovbenko prepara sushi, sashimi e specialità di pesce, tra crudo e cotto, direttamente davanti agli occhi affascinati dei commensali. Al tavolo, invece, si può optare per il menu Kaiseki.

Siseroshi ristorante a Brescia

Il menu à la carte offre la libertà di esplorare piatti iconici in composizioni di tre o quattro portate. «Sono estremamente convinto che la cucina giapponese non sia solo sushi o tempura, afferma Luca Imberti, patron di Siseroshi . È un meraviglioso mondo fatto di combinazioni di ingredienti, materie prime speciali, prodotti stagionali, gesti precisi e ricette che richiedono lunghe cotture, marinature e varie tecniche di cucina. La cucina tradizionale giapponese è storia, cultura, estetica e gusto».

Siseroshi | SP9 114 | 25020 Scarpizzolo (Bs) | Tel 030 799 9799

Gong Oriental Attitude

Gong, in Corso Concordia a Milano, è l'esempio perfetto di come la cucina cinese possa evolversi, abbracciando influenze occidentali senza perdere la propria identità. La fondatrice, Giulia Liu, ha trasformato la sua passione in un progetto di successo, puntando su un'accoglienza che fa sentire i clienti come parte di una famiglia. Lo chef Guglielmo Paolucci, al timone della cucina dal 2017, miscela sapientemente tecniche italiane e sapori orientali in menu che oscillano tra la fedeltà ai classici e il coraggio dell’avanguardia.

Gong Oriental Attitude a Milano (foto: flawless.life)

Il "classico" esplora l'eccellenza dei piatti più noti, mentre l'"evoluzione" gioca con accostamenti audaci. Il percorso di punta, quello interamente dedicato alla peking duck, simboleggia l'apice di questa fusione e offre un'interpretazione ricca e stratificata della tradizionale anatra. Insomma, molto più che un pasto, ma una dichiarazione d'amore per la gastronomia cinese che unisce culture diverse in un contesto moderno e accogliente.

Gong Oriental Attitude | Corso Concordia 8 | 20129 Milano | Tel 02 7602 3873

Iyo

A Milano, parlare di alta cucina asiatica significa iniziare dal ristorante Iyo, l'unico giapponese in Italia ad aver conquistato una stella Michelin. Temporaneamente spostato in piazza Alvar Aalto, via Amerigo Vespucci 12, per rinnovamento, Iyo continua comunque a imporsi all'attenzione degli amanti della cucina giapponese.

Iyo ristorante a Milano (foto: flawless.life)

Il suo menu è un viaggio coraggioso oltre i confini della tradizione nipponica grazie all’abbraccio suadente con alcune rivisitazioni che flirtano con i gusti internazionali. Non mancano i grandi classici ma è nella creatività e nelle fusioni che Iyo eccelle, grazie ad una proposta di combinazioni inaspettate che catturano l'essenza di più culture. A completare l'offerta, una cantina con oltre 500 etichette: il vino giusto per ogni piatto.

Iyo | Piazza Alvar AAlto/ Via Amerigo Vespucci 12 | 20124 Milano | Tel 02 4547 6898

Cafè Thai

A Como, l'esperienza culinaria thailandese prende una svolta significativa grazie a Cafè Thai, frutto dell'incontro tra Elle, originaria della Thailandia, e Gianluca, suo marito italiano. La loro avventura inizia lontano, a Parigi, e trova radici a Como, dove decidono di unire le loro passioni. Inizialmente, le cene organizzate a casa, con menu pubblicati su Facebook e una tavola rotonda per dieci, raccolgono un successo crescente, fino alla nascita dei gemelli che porta a una breve pausa del progetto.

Cafè Thai ristorante a Como (foto: www.quicomo.it)

La ripresa arriva con l'idea di "Cuochi a domicilio", preludio all'apertura di Cafè Thai nel 2018. La pandemia mette a dura prova il locale, ma l'introduzione di un servizio di delivery e la strategia di consegne mirate salvano l'attività. Oggi, Cafè Thai vanta un'offerta che va oltre il tipico ristorante orientale: una cucina thailandese autentica in un contesto occidentalizzato, dove la forchetta e il cucchiaio sostituiscono le tradizionali bacchette. La cura nella selezione dei piatti, che spaziano dal piccante curry al classico Pad Thai, incontra il gusto e la scoperta dei clienti. L'attenzione si estende anche alla bevanda, con un'evoluzione dall'offerta iniziale di birre orientali a birre artigianali italiane e vini naturali, attrattiva aggiuntiva per una clientela alla ricerca di esperienze enogastronomiche di qualità.

Cafè Thai | Via Valleggio 16 | 22100 Como | Tel 371 326 8391

Azabu 10

Azabu 10, a Milano, ridefinisce la cucina giapponese con il giovane chef Andrea Arcieri alla guida. Un ristorante che esplora una cucina giapponese contemporanea, arricchendola con influenze internazionali e tecniche innovative. La carriera di Arcieri, iniziata nei ristoranti di famiglia, è stata arricchita da esperienze a Londra e Tokyo, dove ha perfezionato l'arte del sashimi. Azabu 10 si libera dalle restrizioni della tradizione, sperimentando con frollature del pesce e combinazioni coraggiose di sapori.

Azabu 10 ristorante a Milano (foto: www.milanotoday.it)

Un highlight è il pesce frollato, utilizzato nei nigiri, dove la ventresca di tonno incontra sapori come miso e yuzu kosho. I dolci, originali e sorprendenti, e una selezione vini curata dal sommelier Yuzan Tada Baldwin completano l'offerta di questo interessante locale che, a ragione, è considerato un punto di riferimento per la cucina giapponese innovativa a Milano.

Azabu 10 | Via S. Glicerio 6 | 20100 Milano