Da residenza aristocratica ad art hotel: ecco il nuovo Lasserhaus a Bressanone

Tutto era nato da un'iniziale intervento di recupero di una macelleria del centro storico trasformata in un locale aperto tutto il giorno, dalle colazioni al dopo cena, che in poco tempo è diventato un punto di riferimento per la città. Poi ci sono state le ristrutturazioni di appartamenti destinati al turismo e di un hotel destinato in parte a birreria. L'ulteriore passo dello studio di architettura Vudafieri-Saverino Partners è stato dare nuova vita alla Lasserhaus, una residenza aristocratica del XV secolo nel cuore di Bressanone (Bz), in Alto Adige. Da residenza aristocratica del XV secolo ad art hotel dal tocco intimo e contemporaneo. Questa è la nuova storia dell’antico palazzo, ridisegnato negli ambienti, negli arredi e nelle funzioni, in un contrasto equilibrato e ben riuscito tra opere d’arte, memorie e innovazione.

Lasserhaus, nuovo art hotel 4 stelle di Bressanone

Su commissione della famiglia Faller, da oltre 80 anni proprietari dell’antico edificio, gli architetti Claudio Saverino e Tiziano Vudafieri hanno, infatti, suddiviso gli spazi trasformando i primi due piani in un art hotel 4 stelle superior e destinando gli ultimi due a residenza privata della famiglia. La nuova struttura dedicata all’ospitalità si compone di dieci camere - di cui tre suite, sei matrimoniali e una singola - dall’atmosfera intima e sofisticata, in cui la collezione di pittura classica di proprietà dei Faller incontra opere di artisti contemporanei, rendendo così lo spazio un nuovo punto d’interesse per la collettività.

Lasserhaus, il restauro di una residenza d’epoca

Per il restauro architettonico e l’interior design di Lasserhaus, completamente vincolata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, gli architetti hanno lavorato su un concept incentrato sul dialogo tra storia e contemporaneità. Con un approccio da sempre attento al contesto e rispettoso del genius loci, lo studio milanese ha reinterpretato gli elementi originari della residenza facendoli convivere nel nuovo art hotel in modo equilibrato con scelte di design contemporaneo.

Il progetto riflette le peculiarità della città vescovile di Bressanone, in grado di fondere la sua tradizione e atmosfera medievale con proposte culturali d’avanguardia. Ad arricchire gli interni di Lasserhaus, situato sulle rive del fiume Isarco e collegato da un ponte al centro storico, sono infatti le opere di cinque artisti che si sono confrontati con il passato della residenza e che, con i loro interventi diffusi, hanno lasciato un segno narrativo nei vari spazi.

Come è il nuovo Lasserhaus

Così, il pianterreno accoglie la lobby e la reception, uno spazio carico di memorie, caratterizzato da un’illuminazione soffusa e impreziosito da opere e pezzi di famiglia. Da qui si accede alle prime quattro camere e a un salottino con un angolo biblioteca a disposizione degli ospiti, oltre che alla cantina dotata di una piccola sala degustazione, interpretata da uno dei pionieri della digital art, l’austriaco Peter Kogler, utilizzando pattern psichedelici per creare insolite profondità spaziali da esplorare individualmente.

Percorrendo la scala interna che conduce al mezzanino - dove gli architetti hanno ricavato una spa dotata di sauna e idromassaggio - si incontra subito l’opera di Alexander Wierer, focalizzata sull’incessante progressione del tempo e la transitorietà del presente. Al primo piano sono collocate invece la sala colazione e le altre cinque camere.

Pur rimanendo visibili i tratti dell’epoca, le camere assumono un nuovo volto grazie all’accostamento tra materiali naturali come il legno di larice e faggio, l’ottone, che scalda e impreziosisce i dettagli, e le superfici tattili e morbide come il velluto. A caratterizzarle anche il gioco di texture materiche che donano tridimensionalità ai rivestimenti. Alcuni complementi d’arredo sono di recupero, come le sedie restaurate tipiche della tradizione tirolese, ma gran parte dei pezzi è stata realizzata su disegno degli architetti: dalle armadiature ai pannelli divisori, dalle testiere dei letti in velluto con bacchette di larice spazzolato alle scrivanie, fino alle boiserie dietro ai letti con listellature in legno minimal ed eleganti.

L’accurato studio sul colore ha dato vita alla scelta di una palette ispirata alle cromie dei boschi autunnali e della montagna: dal verde del laminato lucido ai toni del marrone declinati nel rosso del larice spazzolato, come nel larice bruciato più caldo e scuro. Anche in alcune stanze si trovano incursioni artistiche, come “Barre a muro” di Ingrid Hora, un’opera ampia che offre agli ospiti nuove prospettive e li incoraggia a dare libero sfogo alle proprie idee; o “Pensieri e pianeti”, un’installazione della celebre artista Esther Stocker: dieci sculture che sembrano galleggiare sulla volta del soffitto e che, attraverso geometrie spezzate, dissolvono i punti fissi.

A livello di illuminazione Vudafieri-Saverino Partners ha voluto creare un’atmosfera raccolta, con una luce diffusa delicata proveniente da lampade a terra e a parete. Negli spazi comuni sono state scelte invece lampade a sospensione come lo chandelier di grande impatto nella sala colazione, dove è stata collocata anche “Expect the best”, l’opera della visual artist Petra Polli.

Il senso di Lasserhaus per l’arte

La collezione d’arte Il progetto artistico di Lasserhaus è firmato da due curatrici: Stefanie Prieth, per le opere d’arte contemporanea, e Rose Bourdon, per la collezione di famiglia. Questi interventi artistici sono solo l’inizio di un’attività culturale che si diramerà su più livelli, dalle residenze d’artista, alla collaborazione con altri enti culturali fino alla crescita sistematica di una collezione d’arte. Centrale nel progetto curatoriale di arte contemporanea è stato il concetto di connessione e apertura: considerando l’arte stessa come strumento di relazione, gli artisti hanno trasformato con le loro opere gli spazi dell’Art Hotel in luoghi di dialogo e scambio.

All’interno di Lasserhaus le opere d’arte contemporanea diventano quindi parte integrante dell’ambiente: una presenza culturale subliminale e non invadente, un “quotidiano che fa parte di un insieme” spiega la curatrice. Il progetto di curatela della collezione della famiglia Faller, composta da oltre 100 opere che spaziano dal 1600 a metà ‘900, ha voluto creare un dialogo sia tra le opere più antiche e quelle più moderne, sia tra tecniche di allestimento classiche e concettuali, traducendo questo incontro con leggerezza. La sala dell'ascensore al piano terra, nota come la sala dei “patroni”, presenta i ritratti di coppie di ex proprietari del luogo, giocando con gli sguardi dei diversi personaggi. Tra tutti spiccano i due quadri di Stephan Kessler (1622-1700) che rappresentano la coppia Thurner, la cui moglie, Rosina, accoglie gli ospiti all’ingresso della stanza. Poco più lontano, in un angolo “conversazione”, una serie di quadri più moderni di paesaggi locali, dipinti da Lesley de Vries (1926-2012) sono stati affiancati per unire i diversi orizzonti, creando così un panorama unico e trasformando la serie frammentata in una installazione ready-made, semplice e poetica.

