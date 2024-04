In terrazza o nei dehors: ecco dove gustare la primavera a Roma

Da ristoranti panoramici a boutique hotel sostenibili, Roma offre un'esperienza culinaria unica. Al 47 Boutique Hotel, il 47 Circus Roof Garden celebra i sapori stagionali con una vista mozzafiato sulla città eterna.

A Roma: tra cibo e viste mozzafiato

47 Circus Roof Garden

Il 47 Boutique Hotel si distingue come uno dei più ecologici di Roma, vantando la prestigiosa certificazione Green Globe. Un'oasi di sostenibilità che si sposa perfettamente con l'arte, il divertimento e la gastronomia di alta classe. Il 47 Circus Roof Garden, il suo ristorante panoramico, offre una vista mozzafiato sulla città eterna, trasformando ogni pasto in un'esperienza immersiva. Con soli 40 posti a sedere, i commensali possono gustare una cucina raffinata all'aperto, circondati dalla bellezza dei templi del Foro Boario, piazza Venezia e il fiume Tevere.

Terrazza del 47 Circus Roof Garden a Roma

Lo chef Maurizio Lustrati presenta un nuovo menu primaverile, celebrando la stagione con piatti come l'asparago bianco di Bassano con scampi alla griglia e il dentice con avocado bio di Sicilia. L'attenzione per la sostenibilità si riflette anche nel progetto 47 Hortus, un terreno di 4 ettari nel Parco Regionale Marturanum, dedicato alla produzione di olio extravergine d'oliva e verdure biologiche.

L'aperitivo diventa un'esperienza unica con drink esclusivi e finger food serviti su una mini-ruota panoramica. La mixology d'autore è protagonista, con una vasta selezione di gin provenienti da tutto il mondo. La Wine List offre una scelta importante di etichette italiane e francesi, compresi rinomati vini come Sassicaia e Tignanello. Il 47 Boutique Hotel si conferma così un luogo dove l'eleganza, la sostenibilità e il gusto si incontrano per offrire un'esperienza indimenticabile a tutti gli ospiti.

47 Circus Roof Garden | Via Luigi Petroselli 47 | 00186 Roma | Tel 348 016 2378

Ristorante Controluce

Controluce è il ristorante 'controcorrente' che non ti aspetti a Trastevere. Un affascinante secret spot nel cuore di Roma; una storia di amicizia e di per la cucina. Chi l’ha detto che a Trastevere, storico rione nel cuore di Roma, ci sono solo ‘ristoranti per turisti’ e si mangia solo carbonara? Il ristorante Controluce nasce proprio per differenziarsi dalle tante insegne trasteverine che propongono ai turisti la stessa cucina, spesso di qualità medio-bassa, e che purtroppo hanno portato a considerare sempre meno il quartiere per un’esperienza culinaria autentica e di qualità. Controluce è quindi il posto che mancava a Trastevere e punta sul riportare i romani (e non solo) a mangiare nell’affascinante rione.

Ristorante Controluce a Roma

In cucina il team è composto dallo chef Edoardo Bellucci, giovane talento classe ‘93, e dal sous chef Francesco Luciani (classe ’90) specializzato nei primi. Il concetto di ‘comfort’ è una caratteristica importante che sta alla base del progetto: da Controluce infatti il menu viene ideato con l’obiettivo di far sentire il cliente a casa, facendogli ritrovare quei sapori e quei profumi genuini delle ricette casalinghe, delle mamme e delle nonne, rinnovate però attraverso tecniche di cucina contemporanea e presentazioni attente. Questa idea di comfort e accoglienza ben si comprende appena si varca la soglia del locale e si avverte la sensazione di entrare in casa di amici piuttosto che in un luogo estraneo.

Tra i must di Controluce, le grandi ricette regionali della cucina italiana come il baccalà mantecato, la pasta alla Norma, la caponata, gli stracotti di carne e le paste con il ragù di di agnello o di lepre. A questi si aggiungono i piatti signature più moderni che però non dimenticano mai l’intimità della gastronomia italiana: lo spaghettone affumicato Pastificio Verrigni con cozze e broccoletti. Presente anche il mare, il polpo grigliato, i tonnarelli con aglio nero, battuti di gamberi crudi e pane al basilico.

Immancabili ovviamente i piatti iconici della tradizione romana: gricia, amatriciana, gnocchi alla romana, l’ovetto in trippetta e l’abbacchio. Una menzione speciale per la carbonara, sicuramente una delle migliori della città. Appena si arriva in via della Luce 44 si viene immediatamente colpiti dal dehors: un angolo con circa 30 coperti per godere delle splendide giornate di sole trasteverine, di fronte ad un palazzo storico e con una bellissima vite australiana che fa da scenografia.

Ristorante Controluce | Via della Luce 44 | 00153 Roma | Tel 06 5814839

San Martino Pizza & Bolle

Qui si venera la vera pizza romana, bassa e crunchy. Il nome del locale chiama in causa - come avviene anche per le altre insegne del Gruppo Pizza & Bolle - il ‘sacro’: in questo caso San Martino, santo degli osti e dell’abbondanza, una figura perfetta per il format. Ovviamente parliamo di una pizza romana gourmet, con topping elaborati e studiati come un piatto di alta cucina, calibrati alla perfezione per il disco di pasta basso e croccante.

San Martino Pizza e Bolle a Roma

A fare la differenza anche il pairing con le bollicine, con una carta molto importante. Lo spazioso e accogliente dehors davanti al locale è pronto ad ospitare le nuove pizze stagionali, firmate da Alessio Muscas insieme allo chef del Gruppo Francesco Azzaretto.

San Martino Pizza & Bolle | Lungotevere di Pietra Papa 201 | 00146 Roma | Tel 06 558 4801

Sant'Isidoro Pizza & Bolle

Sant’Isidoro è il ‘Santo agricoltore’ protettore dei contadini. Perché la terra e le sue materie prime qui sono centrali. È la prima apertura del Gruppo Pizza & Bolle, che ha aperto le porte nel 2019, e ad oggi è una delle pizze napoletane migliori di Roma. Parliamo di una pizza napoletana contemporanea, con il cornicione ben pronunciato ma con un impasto che la rende leggera come una nuvola senza tralasciare un accenno crunch del bordo.

Sant'Isidoro Pizza e Bolle a Roma

L’artefice di tutto questo è il pizzaiolo napoletano Giovanni Nesi - classe ’89 - che da buon pizzaiolo partenopeo ha sposato la causa della pizza napoletana con vera devozione. A fare la differenza anche il pairing con le bollicine, con una carta molto importante. Lo spazioso e accogliente dehors davanti al locale è pronto ad ospitare le nuove pizze stagionali, anche qui la collaborazione con lo chef del Gruppo Francesco Azzaretto.

Sant'Isidoro Pizza & Bolle | Via Oslavia 41 | 00195 Roma | Tel 06 8982 2607

Morbido

Morbido. Un nome che è tutto un programma. Fa subito venire in mente un bel panino da addentare. Ma anche l’idea di comfort, di anti-stress, di delicatezza, non solo nel cibo ma anche nel modo di approcciarsi alle cose. Alla vita. Perché Morbido non è solo un’hamburgheria, ma un vero e proprio state of mind. Meno corsa e più ricerca. Meno foodporn e più qualità, con grandi materie prime e fornitori di quartiere. Siamo a Roma, nel cuore del quartiere Appio Claudio, a due passi dal bellissimo Parco degli Acquedotti, uno dei polmoni verdi della città.

Ristorante Morbido a Roma

Per la primavera lo chef Giuseppe Aronica si diverte ad inserire in carta nuovi hamburger stagionali: come ‘L’Aristocratico’, una hamburger di scottona da 200 gr con stracciata d’uovo al tartufo, stracciatella affumicata, asparagi cotti a bassa temperatura, chips di prosciutto affumicato e scaglie di tartufo nero estivo. Da gustare, oltre nell’accogliente sala interna, nel bellissimo e spazioso dehors di fornte al locale; in alternativa con take away al Parco degli Acquedotti: per un picnic con vista sulle rovine romane.

Morbido | Via Sestio Calvino 162 | 00174 Roma | Tel 375 5847399

Settimo Roman Cuisine & Terrace

Al Sofitel Rome Villa Borghese, il rooftop Settimo regala una vista senza eguali sulla città eterna, da Villa Borghese fino alla modernità del quartiere Eur, con la maestosa cupola di San Pietro sullo sfondo. Un vero giardino sospeso nel cielo, ideale per una pausa gourmet, dove si mescolano sapori italiani e tocchi francesi. Il menu propone una varietà di piatti tradizionali e stagionali, dall'amatriciana alla frittura di calamari, dal tiramisù alla crème brûlée alla fragola. I piatti vegetariani non sono da meno, con proposte come il ventaglio di verdure alla griglia con pesto di arachidi.

Settimo Roman Cuisine e Terrace a Roma (foto: www.settimoristorante.it)

Al tramonto, l'atmosfera si trasforma in un aperitivo chic, con champagne e caviale Oscietra che si sposano con lo spettacolo delle sfumature del cielo su Roma. Per un'esperienza completa, c'è anche un menu degustazione con piatti come lo scampo croccante alla puttanesca e la costoletta di agnello alle erbe mediterranee. E per chi ama i dolci, l'appuntamento pomeridiano con Le Gouter offre una selezione di prelibatezze fatte in casa, come mini cheesecake e tartellette alla gianduia.

Settimo Roman Cuisine & Terrace | Via Lombardia 47 | 00187 Roma | Tel 06 4780 22998

MAIO Restaurant & Rooftop

MAIO Restaurant & Rooftop organizza una serata in stile Saint-Tropez venerdì 10 maggio sulle sue terrazze all'ultimo piano di Rinascente Roma. La serata offre una vista mozzafiato su Roma, combinando un design contemporaneo con atmosfere provenzali. Sarà possibile gustare il pregiato vino Minuty M Rosé, Côtes de Provence Aoc, accompagnato da una selezione gourmet studiata dagli chef Luca Seveso e Andrea Biasia.

MAIO Restaurant e Rooftop a Roma

Tra le proposte ci sono focaccia fatta in casa con olio ed erbe provenzali, prawn roll, formaggio caprino con miele e lavanda, risotto cacio e pepe con lime ed un tocco di lavanda, e piccola mousse al cioccolato in guscio e craquelin di mandorle. Gli ospiti possono scegliere tra la formula con degustazione in piedi o prenotare un tavolo nell'area del salotto sotto le stelle.

MAIO Restaurant & Rooftop | Via del Tritone 61 | La Rinascente 00187 Roma | Tel 06 8791 6653