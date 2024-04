Sentirsi uno Shogun? 5 ristoranti in Giappone dove vivere l'autentica cultura nipponica

Le serie televisive hanno spesso il potere di trascendere lo schermo e influenzare la cultura popolare, e Shogun ne è un esempio lampante. La miniserie originale del 1980, basata sul romanzo di James Clavell, ottenne un successo strepitoso negli Stati Uniti e innescò un vero e proprio boom per la cultura giapponese in Nord America.

La popolarità dei ristoranti giapponesi

Con un terzo delle famiglie americane sintonizzate su Nbc, la serie ebbe un impatto culturale tangibile e contribuì a rendere il sushi una scelta popolare in un Paese dove, fino ad allora, i tagli pregiati di tonno erano relegati a cibo per gatti.

Shogun su Disney+: un successo di pubblico e di critica

Quattro decenni dopo, una nuova versione di Shogun, trasmessa su Disney+, ha registrato oltre nove milioni di visualizzazioni nei primi sei giorni. A differenza della prima versione, però, questa è stata lodata dagli stessi giapponesi per la sua autenticità e il rispetto mostrato verso la cultura e i personaggi, soprattutto femminili.

La serie tv Shogun su Disney (foto: www.hollywoodreporter.it)

Senza dubbio un cambio di registra apprezzabile rispetto all'approccio più orientalista della serie originale, che rispecchia un'evoluzione nella comprensione e nella rappresentazione del Giappone.

Il passato di Shogun: critiche e stereotipi sulla cultura giapponese

La versione originale del 1980, infatti, non mancò di suscitare critiche per la sua interpretazione a tratti superficiale e stereotipata della cultura giapponese. Personaggi e usanze venivano spesso filtrati attraverso un'ottica occidentale, a volte al limite del caricaturale, un approccio non troppo dissimile da precedenti rappresentazioni hollywoodiane, come quella di Mickey Rooney in Colazione da Tiffany.

Il cambio di registro: da orientalismo a fedeltà culturale

Insomma, da un orientalismo di maniera a una rappresentazione che cerca di essere fedele alla complessità e alla ricchezza del Giappone. Un cambiamento che trova terreno fertile in un contesto in cui il pubblico richiede e apprezza una maggiore autenticità e un maggiore rispetto nelle rappresentazioni culturali.

Shogun e il sushi: quando una serie trasforma le abitudini alimentari

L’impatto della miniserie originale del 1980 funse anche da catalizzatore per la diffusione del sushi negli Stati Uniti, fino ad allora considerato un'eccezione esotica e relegato ai margini della cucina americana. Con Shogun, il sushi divenne simbolo di aderenza a canoni culturali ben precisi.

Il sushi, sempre più amato in america

Oggi, la nuova versione ha il potenziale di spingere ancora più in là questa esplorazione, per far apprezzare al grande pubblico anche gli aspetti meno mainstream della cucina giapponese.

Oltre la serie: l'interesse per la vera cucina giapponese cresce

E se il viaggio attraverso la serie ha stuzzicato l'appetito e la curiosità di molti, il passo successivo potrebbe essere quello di scoprire direttamente in Giappone alcuni dei migliori luoghi dove la cucina trasuda tradizione.

La tradizionale cena Kaisekei giapponese

Dalle sobrie cene kaiseki alle vivaci serate in izakaya, passando per raffinati sushi bar dove gli itamae lavorano il pesce con precisione millimetrica, il Giappone offre un'ampia gamma di esperienze che soddisfano sia il palato più raffinato sia lo spirito più avventuroso. Noi vi proponiamo cinque indirizzi di fine dining lodati dalla critica internazionale.

Nishiazabu Taku a Tokyo - Sushi

Nishiazabu Taku, nel prestigioso quartiere di Azabu a Tokyo, è un ristorante di sushi rinomato per la sua eccezionale proposta. Dopo un'esperienza a Hawaii, l'itamae Takuya Sato è tornato a Tokyo, portando con sé una nuova consapevolezza sulla qualità superiore dei frutti di mare giapponesi, dovuta all'attenzione e alla cura con cui i pescatori trattano il loro pescato. Grato per l'abbondanza offerta dall'ambiente, Sato mette a frutto il suo talento per esaltare il sapore autentico di ogni boccone.

Ristorante Nishiazabu Taku a Tokyo (foto: www.tableall.com)

Il ristorante presenta un accogliente e intimo bancone a L che può ospitare otto commensali. Oltre al suo eccellente sushi, Nishiazabu Taku è molto noto per i suoi riusciti abbinamenti di vini e sake, selezionati con maestria per complementare i sapori dei piatti. L'imprevedibilità del “flow” della serata aggiunge un tocco di divertimento all’esperienza.

Nishiazabu Taku | 2-11-5 Nishiazabu Minato-ku | Tokyo 106-003 (Giappone)| Tel +81 3 5774 4372

Hiraishi a Osaka - Tempura

Hiraishi, a Osaka, è ristorante di tempura premiato con due stelle Michelin. Dopo aver abbandonato la cucina giapponese tradizionale per dedicarsi esclusivamente alla tempura, lo chef ha sviluppato un approccio personale alla frittura, eseguita con solo olio di sesamo per ottenere un prodotto finale saporito, grazie all’alta temperatura (quest’olio è uno di quelli con il punto di fumo più alto, circa 230°C). Un metodo che intensifica i sapori e mantiene gl ingredienti croccanti.

Ristorante Hiraishi Tempura a Osaka (foto: www.tableall.com)

Un tocco peculiare offerto da Hiraishi è l'uso di sale al tartufo per accompagnare i piatti, insieme alla tradizionale salsa di intingolo. Tra le proposte speciali troviamo la tempura di castagne bollite, lasciate con la pellicina interna. In aggiunta, il ristorante vanta una selezione di oltre 200 vini, accuratamente scelti per complementare i sapori delle tempura servite.

Hiraishi Tempura | 1 Chome-9-6 Sonezakishinchi Kita Ward | Osaka 530-0002 (Giappone) | Tel +81 6 6341 7172

Tsukumo a Nara - Kaiseki

Situato nel cuore storico di Nara, tra i templi e i tesori più affascinanti del Giappone, il ristorante kaiseki Tsukumo celebra la bellezza dell'incompleto. Il suo nome, che significa "novantanove", richiama un'arte che sfiora la perfezione senza mai raggiungerla. L'arredamento pulito e minimalista del ristorante evoca il bianco, simbolo di purezza e punto di partenza, quasi una tabula rasa, che è un po’ l'essenza di ciò che è quasi completo.

Ristorante Tsukumo a Nara

Lo chef Masato Nishihara, profondamente legato alla storia e alla cultura di Nara, dove il Giappone ha le sue radici, esplora la cucina giapponese con una prospettiva estremamente interessante. Nel suo menu intreccia ingredienti locali e un tocco personale di creatività.

Premiato con una stella Michelin, da Tsukumo le proposte culinarie tradizionali vengono esaltate per tirare fuori i migliori sapori dai prodotti di alta qualità. I piatti, serviti in forme autentiche, sono il risultato di un meticoloso perfezionamento delle tecniche di preparazione, che mirano a esaltare ogni singolo ingrediente.

Tsukumo | 968 Kideracho Nara 630-8306 (Giappone) | Tel +81 7422 29707

Houraiken a Nagoya - Unagi (anguilla)

Houraiken, situato a Nagoya nella prefettura di Aichi, è un rinomato ristorante specializzato in Unagi (anguilla), che delizia i suoi clienti dal 1873. Fondato nel cuore della città templare di Atsuta, Houraiken si è radicato in una zona storica che, durante il periodo Edo, era un vivace crocevia di traffico e cultura lungo il Tokaido, la strada che collegava Tokyo a Kyoto.

Ristorante Houraiken a Nagoya (foto: www.nagoya-info.jp)

Il ristorante può accogliere fino a 180 ospiti e offre il celebre Hitsumabushi, una specialità locale che incarna l'essenza gastronomica di Nagoya. Questo piatto di anguilla alla griglia servito con riso ha una storia affascinante: originariamente, le anguille venivano consegnate in grandi contenitori di legno chiamati "hitsu" e per evitare lo spreco di riso che rimaneva, quello avanzato mescolato con pezzetti di anguilla. Questa pratica ha dato il nome al piatto, Hitsumabushi, che letteralmente significa "miscelare in un hitsu”.

La tradizione vuole che il Hitsumabushi sia gustato in tre fasi: prima si assaggia l'anguilla con il riso, poi si aggiungono condimenti per esaltare il sapore, e infine si mescola il riso con il tè verde per creare un'ochazuke, una combinazione di sapori ancora molto amata oggi.

Houraiken |503 Godocho Atsuta Ward | Nagoya Aichi 456-0043 (Giappone) | Tel +81 52 671 8686

Oryori Furukawa a Fukuoka - Kaiseki

Oryori Furukawa si trova vicino all'area di Hakata-Tenjin a Fukuoka, uno dei centri più vivaci di Kyushu. Il proprietario e chef, Makoto Furukawa, ha perfezionato le sue abilità culinarie dopo 13 anni al famoso ristorante "Aji Kitcho" di Osaka e altri quattro anni a Fukuoka, prima di aprire il proprio ristorante nel 2018.

Ristorante Oryori Furukawa a Fukuoka (foto: byfood.b-cdn.net)

Furukawa ha conservato il classico stile Kaiseki appreso ai tempi di Osaka, arricchendolo con innovazioni ispirate dalla sua città natale. Valorizza ingredienti locali di alta qualità come i prodotti stagionali del mercato di Yanagibashi e incorpora l'artigianato della regione, dall'uso di porcellane Arita-ware ai tessuti Hakata-ori.

Uno dei piatti distintivi del ristorante è l’hassun, un assortimento di delizie in miniatura che combinano estetica e sapore. Il Dashi, elemento vitale nella cucina giapponese, è preparato con alghe di qualità superiore di Hokkaido e fiocchi di bonito di Makurazaki. Il piatto finale, un riso servito in pentola di terracotta, è fatto con riso coltivato personalmente da Furukawa a Dazaifu, fresco per ogni cliente.

Oryori Furukawa | 3-9-2 Sumiyoshi 1F Hakata | Fukuoka 812-0018 (Giappone) | Tel +81 92-409-6113