Mai mangiato tra auto iconiche? Apre l'Alfa Romeo Caffè e Bistrot

Se tra i piaceri della vita mette al primo posto motori e buona cucina, il posto giusto per voi è l’Alfa Romeo Caffè e Bistrot, in nuovo ristorante all’interno al Museo Alfa Romeo di Arese (Mi), guidato, è proprio il caso di dirlo, dal gruppo Maio.

L'esterno del Museo Alfa Romeo di Arese

Tra motori e gusto al Museo Alfa Romeo

Grazie all’esperienza consolidata in anni di successo, che hanno portato il gruppo Maio dalla ristorazione di famiglia in Piemonte alle guglie del Duomo di Milano fino ai tetti romani con Rinascente, passando per i grandi eventi con la sezione dedicata al catering, Maio è, infatti, arrivato anche in un museo iconico come quello dedicato all’Alfa Romeo e alla sua storia, un luogo unico tra mito e futuro alle porte di Milano, che accoglie visitatori da tutto il mondo.

Macchine esposte al Museo Alfa Romeo di Arese

Cosa si mangia da Alfa Romeo Caffè e Bistrot

Appassionati e non solo, adulti e bambini, che possono vivere un crescendo di emozioni al Museo, trovano ora nell’Alfa Romeo Caffè e Bistrò, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 ad eccezione del martedì, il luogo ideale per una pausa di gusto, dove il design contemporaneo è arricchito dalla collezione storica Alfa Romeo.

Alfa Romeo Caffè e Bistrot 1/3 Cena speciale al Museo Alfa Romeo di Arese 2/3 Eugenio Moreni, chef dell'Alfa Romeo Caffè e Bistrot 3/3 Previous Next

La cucina riflette i valori e la tradizione dello storico marchio italiano, con il menu curato dallo chef Eugenio Moreni, che miscela materie prime di qualità in maniera creativa, dedicando anche proposte diverse, dalle famiglie, alle aziende che trovano nel museo anche il luogo perfetto per eventi diversi.

Un evento speciale al Museo Alfa Romeo

Dall’aperitivo alla cena di gala, il Museo Alfa Romeo offre anche la cornice scenografica per eventi privati, grazie alle ampie sale dai nomi iconici come “Giulia”, “Giulietta”, “Alfetta”, “Monza”, “Le Mans”, “Daytona” e non solo, che possono ospitare riunioni, convegni, attività di team building, eventi privati, tutto nel segno dell’eccellenza Alfa Romeo e del gusto Maio.

Le scale del Museo Alfa Romeo di Arese

Il Museo Alfa Romeo racconta la storia leggendaria del marchio, attraverso un progetto e un allestimento che ne rispecchiano i valori: la presenza attraverso l’avvicendarsi delle epoche, la bellezza, la velocità, elemento fondamentale del dna Alfa Romeo per una esperienza ricca di emozioni.

Alfa Romeo Caffè e Bistrot

Viale Alfa Romeo - 20044 Arese (Mi)

Tel 389 194 4453