Business lunch a Milano: sette indirizzi da mettere in agenda

Milano è tante cose. Città della moda e del lavoro. Destinazione turistica che negli anni ha saputo ritagliarsi il suo spazio a livello europeo, ma anche globale. Punto di riferimento per l'economia italiana e con una proposta gastronomica infinita e sempre in evoluzione. Facile è, quindi, trovarsi tra le sue vie per motivi di lavoro o per incontri professionali. Meno facile è saper scegliere il posto giusto in cui fermarsi per una pausa pranzo di livello o in cui sedersi a un tavolo per discutere di lavoro. Ecco, allora, sette indirizzi da segnarsi in agenda per non perdersi nel traffico e nel caos urbano e scegliere il ristorante giusto.

Business lunch a Milano: sette ristoranti in cui fermarsi

1- Cerere Milano

In zona Moscova, Cerere - Cibo dalla Terra, ristorante di recente apertura, pone l’attenzione sulla qualità dei prodotti e sull'utilizzo responsabile degli alimenti, al fine di evitare gli sprechi. La filosofia degli chef Roberto Cogni e Mario Garcia si basa sulla genuinità e la stagionalità delle materie prime, per servire ai clienti piatti che esaltino le proprietà organolettiche degli alimenti, serviti in maniera gustosa e creativa. Per un pranzo salutare e rigenerante, la proposta di Cerere è un menu da 30 euro, che comprende un antipasto e una portata principale, a scelta tra diversi piatti, come uovo poché, fregola dell’orto, brisket di manzo e insalatina coleslaw, o pappardelle fatte in casa con ragù del giorno. Acqua, caffè e coperto inclusi.

Cerere Milano | Via della Moscova 24 - 20121 Milano | Tel 3534419985

2- Osteria di Brera

Nel gennaio del 2020 Osteria di Brera, noto ristorante nel centro di Milano, saluta i clienti con un enigmatico messaggio: “Non è un addio ma solo un arrivederci. Stay tuned”. Finalmente, l’attesa è finita: la storica insegna ha finalmente riaperto le porte, con una veste moderna e pop, in una nuovissima location. Di proprietà di Marcello Forti, Osteria di Brera prende spunto dalle brasserie di mare del sud della Francia e si pone come obiettivo quello di rinnovare l'idea tradizionale del ristorante di pesce, proponendo qualità e freschezza in un contesto informale e rilassato. Perfetto anche per il business lunch, con il pescato protagonista del menu, ma non mancano i classici piatti della cucina meneghina.

Osteria di Brera | Via S. Marco 5 - 20121 Milano | Tel 0229061051

3- Stendhal Milano

La tradizione meneghina incontra l’innovazione e la modernità da Stendhal Milano. Il ristorante si trova nei pressi di Moscova e a pochi minuti dalla Pinacoteca di Brera. Moderno e tradizionale, storico nell’identità, ma nuovo nella forma; è il luogo adatto per un pranzo gustoso alla scoperta della classica cucina milanese. Il locale, aperto tutti i giorni, propone un menu ricco, tra cui risaltano i “piatti storici di Stendhal”: risotto giallo allo zafferano, mondeghili tradizionali, riso giallo con l’ossobuco e la milanese di vitello alta. Come dessert, tra le tante possibilità, spicca il tiramisù e la tarte tatin con gelato alla crema d’uovo.

Stendhal Milano | Via Ancona angolo Via S. Marco - 20121 Milano | Tel 026572059

4- Autem Milano

Per un raffinato business lunch a due passi da Porta Romana, Autem è l’elegante e innovativo ristorante dello chef patron Luca Natalini, che accoglie gli ospiti direttamente in cucina. Un Menu di Mercato dinamico e in continua evoluzione, per adattarsi alla natura e alla reperibilità degli ingredienti, sempre freschi e di altissima qualità. Lo chef propone quattro o sei portate salate, pre dessert, dessert, a 100 o 130 euro a persona, con possibilità di wine pairing. Aperto a pranzo dal giovedì al lunedì.

Autem Milano | Via Serviliano Lattuada 2 - 20135 Milano | Tel 3512780368

5- Ba Restaurant

Ba Restaurant, di Marco Liu, propone l’autentica tradizione cantonese reinterpretata in chiave contemporanea. Ba offre un viaggio gustativo nel profondo oriente, mantenendo le tecniche di cucina tradizionali e i sapori esotici. L’intera esperienza sensoriale è rinforzata dalla location elegante ispirata ai simbolismi orientali più noti e dalla cucina a vista. La proposta di Ba Restaurant per un business lunch tra i profumi e i colori della Cina, prevede: benvenuto della casa (involtino primavera o edamame), un dim sum, una portata principale a scelta, un contorno, acqua, caffè e coperto. Il menu è disponibile a pranzo dal mercoledì al venerdì ad un prezzo fisso di 45 euro.

Ba Restaurant | Via Raffaello Sanzio 22 - 20149 Milano | Tel 024693206

6- Locanda Sempione

Locanda Sempione, a pochi passi dall’Arco della Pace, si distingue per l’atmosfera elegante e raffinata e per la cucina tradizionale reinterpretata con un tocco di innovazione. La pausa pranzo ideale per chi desidera assaporare i gusti delle diverse cucine regionali italiane, senza trascurare le specialità del capoluogo meneghino: dal risotto alla milanese alle bombette pugliesi con guanciale romano e cipolla caramellata e patata alle erbe, fino alla frisella pugliese con tartare di fassona piemontese, e poi l’uovo perfetto, uovo a 62° con vellutata di piselli, parmigiano e crostini di semola, rivisitazione di un piatto legato all’infanzia dello chef Tommaso Mandorino. Aperto tutti i giorni.

Locanda Sempione | Corso Sempione 38 - 20154 Milano | Tel 0209946065

7- Il Vizio

A pochi passi dalla centralissima Piazza San Babila, Il Vizio Milano è la soluzione ideale per un business lunch che coniuga allo stesso tavolo gusti e preferenze diverse. Qui convivono perfettamente due anime, in un unico concept: l’eccellenza del sushi e dei crudi e i sapori della buona cucina italiana contemporanea. Una doppia esperienza gastronomica territoriale ed internazionale da condividere, per una gustosa e felice pausa pranzo.

Il Vizio | Via Ulrico Hoepli 6 - 20121 Milano | Tel 028051231