Hotel Drisco, il primo Relais & Châteaux in Israele

Un riconoscimento internazionale che diventa storico, perché nessuno prima l'aveva raggiunto. L'Hotel Drisco di Tel Aviv è stato inserito nell'esclusiva selezione del brand Relais & Châteaux, che riunisce oltre 580 proprietà, 80 hotel e 340 stelle Michelin in 65 Paesi del mondo. Si tratta della prima volta in assoluto per un albergo israeliano. A essere inserito nell'elenco non è stato soltanto l'hotel, ma anche il suo ristorante, il George & John.

Hotel Drisco a Tel Aviv

The Drisco e George & John sono Relais & Châteaux

Boutique hotel situato nel cuore della Colonia Americana di Tel Aviv, The Drisco conta 42 camere e suite decorate che riflettono la magnifica storia dell'hotel, inaugurato nel 1866. In particolare evidenza per lo charme unico della struttura, gli affreschi originali del 1925, un rooftop da cui si vedono le spiagge di Tel Aviv, un raffinato bar, la SPA all’avanguardia e il verde curato del suo giardino.

Tra i plus molto apprezzati dai clienti, la proposta di fine dining del ristorante George & John, guidato dallo chef Tomer Tal, che è stato classificato tra i 50 migliori ristoranti del Medio Oriente, secondo "50 BEST" (2022-2024). Lo chef Tal e il ristorante preparano anche la sontuosa colazione servita agli ospiti dell'hotel, che comprende un ricco e variegato buffet con prelibatezze fatte in casa e piatti che valorizzano le materie prime della zona.

La gioia di Avi Zak, proprietario di The Drisco

Avi Zak, proprietario di The Drisco e George & John, ha accolto la notizia con entusiasmo: «Siamo entusiasti e onorati di entrare a far parte della selezione dei nomi più prestigiosi del mondo dell’hôtellerie e della ristorazione di charme. Non ci sono parole per descrivere la mia emozione per il nostro ingresso nella selezione di Relais & Châteaux. È la realtà più prestigiosa nel mondo dell'ospitalità e della gastronomia. Entrare a far parte di questa importante organizzazione, soprattutto in tempi così difficili, è un grande onore per l'intero team di George & John e per l'hotel The Drisco. Siamo orgogliosi di essere l'unico hotel e ristorante in Israele e a Tel-Aviv a ricevere questo grande riconoscimento e ci impegneremo più che mai a continuare a servire i nostri clienti rispettando i più alti standard».

Tel Aviv

Hotel Drisco

Auerbach St 6 - Tel Aviv-Yafo, 6811911, Israele

Tel +97237410000