The Britannique Naples: un gioiello storico nel cuore di Napoli

In Corso Vittorio Emanuele, affacciato sul golfo di Napoli in posizione un po’ alta sopra via Crispi e la fermata metropolitana di piazza Amedeo con una vista mozzafiato sul Vesuvio e sulle isole del The Britannique è un albergo di proprietà privata affiliato al prestigioso marchio Curio Collection di Hilton.

The Britannique Naples (foto: thebritannique.com)

Rappresenta un'oasi di eleganza e raffinatezza nel cuore della città: la sua storia, che affonda le radici nel XIX secolo lo rende un luogo intriso di fascino e tradizione, capace di far provare agli ospiti un'esperienza autentica.

The Britannique Naples: fra tradizione e modernità

Chi entra oggi nella hall moderna e ammira le coloratissime sale del piano terra, arredate con oggetti di arte contemporanea, non ha la sensazione di fare un tuffo nella storia, ma l’albergo fu costruito nel 1873 da un inglese intraprendente e da questo derivò il nome di pensione Britannique, diventando rapidamente una tappa obbligata per l'aristocrazia e l'alta borghesia europea, con un palmarès di ospiti celebri. Oggi è un boutique hotel di 72 camere disposte su quattro piani, con il piano terra riservato alle ampie sale comuni, veri e propri accoglienti salotti, e il quinto piano riservato alla ristorazione.

Il rooftop garden Le Pavillon al The Britannique Naples (foto: thebritannique.com)

All'interno gli ambienti sono arredati con gusto e ricercatezza, con un sapiente equilibrio tra moderno e contemporaneo. Le camere sono spaziose e luminose, ovviamente dotate di ogni comfort di una categoria a cinque stelle lusso. Il personale, qualificato e multilingue, è sempre pronto ad accogliere gli ospiti con cortesia e professionalità, offrendo al servizio impeccabile la simpatia e l’empatia propria della città di Napoli, dando così un volto alla mission dell’hotel, un luogo dove il lusso si coniuga con la tradizione e l'eleganza con la cordialità.

Mentre al piano sotto la reception c'è la Spa, con i suoi trattamenti benessere, la sua atmosfera rilassante e le attrezzate sale fitness sempre aperte, è il luogo ideale per rigenerarsi dopo una giornata di visite o di lavoro, la piscina panoramica a sfioro situata sul rooftop dell'hotel, offre una vista mozzafiato sul golfo e sulla città. L’ultimo piano è riservato anche al bar The Niq e al rooftop garden Le Pavillon, un ambiente informale dove sorseggiare qualcosa su alti tavolini ammirando le luci di Napoli alla sera, ma dove anche al mattino si serve una prima colazione a buffet con tanti sfizi napoletani. Inoltre il ristorante gastronomico The MacPhersons.

Suite al The Britannique Naples. Salotto suite al The Britannique Naples. The MacPherson, ristorante al The Britannique Naples. Colazione con vista al The Britannique Naples. Spa e fitness al The Britannique Naples. Piscina panoramica al The Britannique Naples.

Inoltre il ristorante gastronomico The MacPhersons. Riprende il nome del gentiluomo inglese che ne fu il primo proprietario. La sala elegante ed apparecchiata con cura è riservata a pochi tavoli dal servizio attento e puntuale. Il ristorante propone una cucina mediterranea di alto livello, con piatti innovativi e creativi che esaltano i sapori autentici della tradizione campana. La carta dei vini, curata con grande attenzione, offre una vasta selezione di etichette nazionali e internazionali.

The Britannique Naples

Corso Vittorio Emanuele 133 - 80121 Napoli

Tel 081 0902000