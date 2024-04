Ecco le migliori città spagnole da visitare durante la bassa stagione

Le ondate di calore che hanno colpito l'Europa meridionale negli ultimi due anni hanno spinto i viaggiatori a cercare destinazioni più fresche per le vacanze estive o a recarsi nel Paese durante la bassa stagione, e benché nel meridione del Bel Paese non manchi certo il bel tempo anche in bassa stagione, l'idea di recarsi in terra spagnola per una fuga primaverile o di inizio estate è qualcosa che ai nostri connazionali non dispiace affatto. Per questo motivo Affittivacanze-Spagna.it ha deciso di analizzare quali siano le destinazioni spagnole migliori da visitare durante i mesi di bassa stagione, analizzando le temperature medie diurne, la concentrazione di raggi UV e il probabile disagio dovuto all'umidità.

Le migliori città spagnole da visitare in bassa stagione: Valencia, Castellon e Huelva

1. Valencia

Al primo posto per i viaggi all'inizio della stagione pre-estiva c'è Valencia, la terza città più grande della Spagna. Situata lungo la penisola iberica, ha un lungo tratto di spiaggia che attira i vacanzieri insieme a una fiorente scena culturale, gastronomica e notturna.

Valencia è la miglior città spagnola da visitare in bassa stagione

Durante l'inizio della stagione pre-estiva, ci si può aspettare temperature calde tra i 19 e i 26 gradi. La concentrazione di raggi UV è comunque piuttosto elevata, il che significa che è importante indossare la protezione solare, con un picco "molto elevato" nel mese di giugno.

2. Castellon de la Plana

Appena risalita la costa, al secondo posto per i viaggi all'inizio della stagione pre-estiva, si trova Castellon de la Plana. La città medievale vanta bellissime chiese, case decorate, giardini paesaggistici e molte piazze da esplorare.

Castellon de la Plana seconda miglior città spagnola da visitare in bassa stagione

Le temperature sono più variabili durante la prima stagione di spalla, dai 18 gradi circa di aprile ai 27 gradi di giugno, anche se l'umidità potrebbe iniziare a dare fastidio quando ci si avvicina all'estate.

3. Huelva

Al terzo posto si trova la città portuale andalusa di Huelva, situata vicino al confine con il Portogallo. Offre delicati paesaggi naturali grazie alla sua posizione ai piedi della Sierra Morena ed è anche ricca di storia e fascino.

Huelva la terza miglior città spagnola da visitare in bassa stagione

Huelva offre la bellezza della Spagna senza orde di turisti. Per quanto riguarda le temperature all'inizio della stagione pre-estiva, esse variano dai 21 gradi di aprile ai 28 di giugno.

La classifica delle migliori destinazione spagnole da visitare in bassa stagione

Ecco, di seguito, la classifica completa delle migliori destinazione spagnole da visitare in bassa stagione secondo Affittivacanze-Spagna.it: