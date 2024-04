Tutto quello che puoi fare al Grand Hotel Bristol di Rapallo

Durante un recente viaggio stampa, abbiamo avuto il privilegio di scoprire il maestoso Grand Hotel Bristol di Rapallo, un'oasi di eleganza contemporanea e raffinatezza senza tempo che sorge nel pittoresco scenario della Portofino Coast.

Il Grand Hotel Bristol di Rapallo

Fondato nel lontano 1904 dalla famiglia Costa, questo prestigioso hotel si distingue per la sua fusione armoniosa di design contemporaneo e fascino Liberty, immergendosi dolcemente nella rigogliosa natura mediterranea che lo circonda.

Grand Hotel Bristol, scrigno di gusto ed eleganza

L'esperienza inizia già dall'arrivo, quando si viene accolti dal profumo avvolgente della focaccia ligure, un delizioso benvenuto che anticipa le meraviglie che l’imponente struttura ha da offrire. Con le sue 80 camere, di cui 11 sontuose suite recentemente rinnovate, l'hotel accoglie i suoi ospiti in ambienti raffinati e spaziosi, molti dei quali dotati di terrazze panoramiche che regalano viste mozzafiato sulla splendida Portofino.

Una suite al Grand Hotel Bristol di Rapallo

Ogni dettaglio, dalle tonalità calde e avvolgenti agli arredi curati con estrema attenzione, contribuisce a creare un'atmosfera di calda accoglienza e lusso discreto, che rende il soggiorno un'esperienza memorabile.

Grand Hotel Bristol, 4 ristoranti per uno chef: Andrea Cannalire

Ciò che davvero colpisce del Grand Hotel Bristol è la sua offerta multisensoriale, che coinvolge tutti i cinque sensi degli ospiti. Sotto la sapiente guida dello chef Andrea Cannalire, l’hotel vanta una selezione di quattro ristoranti che deliziano i palati più esigenti con piatti creativi che reinterpretano sapientemente la tradizione culinaria italiana. Dal ristorante fine dining “Le Cupole”, già insignito di prestigiosi riconoscimenti, al suggestivo bistrot “La Veranda”, ogni locale offre un viaggio sensoriale attraverso i sapori autentici e la freschezza dei prodotti locali.

Il “Flamingo Pool Bar&Pizzeria gourmet”, situato a bordo piscina, propone invece un'esperienza informale e divertente, perfetta per chi desidera gustare prelibatezze gourmet in un ambiente rilassato e informale e il ristorante del nuovo Marina di Bardi Beach Club "pieds dans l’eau"con una cucina mediterranea con un’ampia varietà di piatti a base di pesce, tradizionali e contemporanei.

«Il nostro obiettivo è garantire un modello di ospitalità esperienziale all’ospite in sintonia con l’anima, la storia, i profumi e i sapori del territorio con proposte esclusive che possano sorprenderlo. La centralità dell’ospite è il tratto distintivo della nostra ospitalità. La nostra accoglienza è italiana e su misura e vogliamo trasmettere lo stile di R Collection Hotels, il True Italian Heritag» spiega il brand director Ludovica Rocchi, a cui fa da eco Riccardo Bortolotti, general manager Grand Hotel Bristol che sottolinea come «La Dolce Vita sia un mood of life senza tempo, che abbraccia generazioni e che racchiude il meglio dell'espressione italiana per la “bella vita”».

«Vivere “La Dolce Vita” significa svegliarsi con il suono delle onde rilassanti e lo stridio dei Gabbiani e delle cicale, salpare dalla marina e navigare lungo la costa del Mar Ligure e lasciare che lo sguardo vada sull’incredibile vegetazione mediterranea, con i suoi profumi, di pino e oliva. Godere il tramonto del sole a picco sul mare. Perdersi nella piazzetta di Portofino tra le sue boutique glamour e ristoranti alla moda o nella ricca storia e cultura della regione» dichiara Bortolotti.

Chi è Andrea Cannalire del Grand Hotel Bristol

Il percorso professionale di Andrea Cannalire - originario di Francavilla Fontana (Br) e diplomato presso la scuola alberghiera di Brindisi - è un viaggio attraverso il mondo della ristorazione di alta classe. Sin dai suoi esordi, lo chef ha dimostrato un talento straordinario lavorando in strutture e ristoranti gourmet di prestigio, dove ha avuto l'opportunità di affinare le sue abilità culinarie e di lasciare il segno con la sua creatività nella gastronomia.

Chef Andrea Cannalire (foto: blog.oraviaggiando.it)

Tra le tappe più significative del suo iter professionale spiccano il ristorante “Magnolia” di Cesenatico e il celebre “Unico” di Fabio Baldassarre a Milano e “Pont de Ferr", sempre nel capoluogo lombardo dove ha potuto mettere alla prova la sua capacità.

Nel dicembre 2015 Cannalire conquista la stella Michelin, conferitagli per il lavoro svolto a soli undici mesi dal suo arrivo presso “Cielo”, ristorante dell’Hotel La Sommità di Ostuni, dove ha lavorato fino a febbraio 2023. Nel corso degli ultimi otto anni, lo chef Cannalire ha avuto l'opportunità di consolidare la sua identità professionale, lavorando con impegno costante su un progetto ambizioso a lungo termine, affinando le proprie competenze e sviluppando una visione chiara e distinta della sua cucina.

Come è la cucina di Andrea Cannalire al Grand Hotel Bristol

La filosofia culinaria di Chef Cannalire si basa sull'idea che "less is more", ovvero meno è più. Questo approccio minimalista sottolinea la sua abilità nel creare piatti prelibati attraverso l'utilizzo di un numero selezionato di ingredienti, valorizzati al massimo delle loro potenzialità. Ogni piatto è concepito con un'attenzione straordinaria alla qualità delle materie prime e all'estetica, trasformando così ogni boccone in un'esperienza di piacere sensoriale che coinvolge tutti i cinque sensi.

Materie prime di qualità al Grand Hotel Bristol di Rapallo

Nei ristoranti del Grand Hotel Bristol, chef Cannalire si impegna a utilizzare prodotti di qualità locali e nazionali, collaborando strettamente con agricoltori, raccoglitori di erbe spontanee e pescatori del territorio. Questo impegno non solo assicura la freschezza e l'autenticità dei piatti offerti, ma contribuisce anche a sostenere le economie locali e a preservare le tradizioni regionali.

«Cerco di creare un'esperienza culinaria che possa piacere, manifestando al contempo un concept personale e, spero, unico e non convenzionale. La mia predilezione è utilizzare la mia originalità per valorizzare gli ingredienti di alta qualità provenienti dal territorio, ai quali conferisco un'identità e un carattere di sapori, profumi, colori e matericità. Nel corso degli anni, la clientela ha avuto l'opportunità di conoscere e apprezzare la mia cucina, che descriverei come creativa, innovativa e attuale» spiega chef Cannalire.

Il menu proposto al Grand Hotel Bristol prevede una ricca varietà di piatti, con una presenza importante del pesce, elemento chiave per la vicinanza al mare. Questi prelibati piatti di pesce vengono sapientemente abbinati ai ricchi sapori dell'entroterra, creando così un connubio di sapori e profumi che delizia il palato e nutre l'anima. Chef Andrea Cannalire rappresenta un vero e proprio ambasciatore della cucina italiana contemporanea. Con la sua visione innovativa è riuscito a trasformare ogni pasto - dal più semplice al più elaborato - in un’esperienza unica.

Il lato dolce del Grand Hotel Bristol

Oltre alla gastronomia profilata dello chef Andrea Cannalire, al Grand Hotel Bristol c'è un'altra protagonista che incanta i palati degli ospiti: la pastry chef Ilaria Castellaneta. Nata a Salerno e cresciuta tra le meraviglie della Lucania, Ilaria porta con sé un bagaglio di esperienze culinarie che si riflette nella sua arte dolce.

Il suo percorso professionale ha radici solide: dopo aver frequentato un corso professionale al Capac di Milano, ha iniziato il suo viaggio nel mondo della ristorazione. Le sue esperienze in diverse regioni italiane, da Milano alla Costiera Amalfitana, fino alle isole della Sardegna e delle Baleari, hanno arricchito il suo repertorio culinario e plasmato la sua visione della pasticceria.

Pastry chef Ilaria Castellaneta (foto: facebook.it)

La vittoria come pastry queen al Sigep di Rimini nel 2023 è la testimonianza tangibile del talento e dell'impegno di Ilaria nel campo della pasticceria. Ma ciò che davvero contraddistingue Ilaria è la sua passione per il servizio, la creatività senza limiti e il desiderio di soddisfare appieno i suoi clienti. Per lei, ogni creazione è un'opera d'arte, frutto di uno studio attento e di una narrativa curata.

Ogni piatto che esce dalla sua cucina racconta una storia unica, dove ogni ingrediente e preparazione hanno un significato profondo da trasmettere. Con la sua esperienza come copywriter e storyteller, Ilaria si impegna a creare esperienze estetiche e sensoriali che lasciano un'impronta indelebile sui suoi clienti. Le sue torte, dolci e dessert sono vere e proprie opere d'arte commestibili, che regalano momenti di gioia e meraviglia a chiunque abbia il privilegio di assaggiarle.

Grand Hotel Bristol, paradiso del benessere con Erre Spa

La Erre Spa, la più grande spa della Liguria, è un autentico scrigno prezioso, un'oasi di benessere e relax dove gli ospiti possono abbandonarsi completamente al piacere dei trattamenti personalizzati e all'atmosfera rigenerante dei suoi spazi multisensoriali.

Dalla sauna alla piscina coperta, ogni dettaglio è curato per garantire un'esperienza di benessere assoluto che rigenera il corpo e lenisce la mente. E per chi desidera un'esperienza ancora più esclusiva, è possibile prenotare la Private Spa Suite, una sorgente di tranquillità e relax dove immergersi completamente nei piaceri del benessere.

Dal Grand Hotel Bristol alla scoperta della Portofino Coast

Ma l'esperienza al Grand Hotel Bristol non si limita al comfort e al lusso degli spazi interni. Grazie alla sua posizione privilegiata, gli ospiti hanno la possibilità di esplorare le bellezze della Portofino Coast e delle Cinque Terre, immergendosi completamente nella cultura e nella tradizione della regione.

Inoltre, grazie alla partnership con la Nuar Gallery, gli ospiti possono anche godere di un'esperienza artistica unica, con mostre d'arte e attività di live painting che trasformano l'hotel in un vero e proprio centro culturale.

Immersa in un incantevole uliveto e affacciata sullo splendido panorama del Golfo del Tigullio, la Trattoria Cà del Frate è da oltre cinquant'anni una vera e propria istituzione culinaria sulle alture di Zoagli, nella suggestiva frazione di S. Ambrogio. Dal 1969, la Trattoria Cà del Frate accoglie i suoi ospiti in un'atmosfera calda e familiare, offrendo una cucina genuina e tradizionale che celebra i sapori autentici della Liguria.

Trattoria Cà del Frate a Zoagli (foto: facebook.it)

Con una graziosa saletta interna per le giornate più fresche e due terrazze panoramiche che si affacciano su Portofino e il Golfo del Tigullio, questo luogo incantato è stato frequentato persino dal celebre poeta statunitense Ezra Pound, che amava pranzare proprio qui durante i suoi soggiorni a Sant' Ambrogio di Zoagli.

La cucina propone gustosi antipasti di mare ed i primi piatti della tradizione ligure come ravioli ai carciofi, pansoti in salsa di noci, troffie di castagne e chicche al pesto… e piatti di mare come troffie al nero di seppia e taglierini al profumo di mare; salse e sughi sono preparati come da antiche ricette dallo chef. Nei secondi piatti, la protagonista è la brace, che regala sapori intensi e genuini alle grigliate di carne e pesce, preparate direttamente davanti agli occhi degli ospiti. E per concludere in dolcezza, la trattoria offre squisiti dolci casalinghi accompagnati da una selezione di vini delle cantine più prestigiose. La Trattoria è ideale per cerimonie, feste e cene aziendali.

Trattoria Cà del Frate dal 1969 | Via Cà del Frate 7 - 16035 Sant'Ambrogio Zoagli (Ge) | Tel 0185 258318

Al Grand Hotel Bristol il lusso sostenibile

Il Grand Hotel Bristol è anche un esempio di impegno per la sostenibilità ambientale e sociale, essendo stato riconosciuto con la Certificazione Dca. Con questo traguardo, la struttura conferma il suo impegno a offrire un'ospitalità di alta qualità, nel rispetto dell'ambiente e delle comunità locali.

Grand Hotel Bristol, lusso e sostenibilità

Questo hotel rappresenta una vera e propria fuga dalla frenesia quotidiana, un'oasi dove il tempo assume una dimensione diversa, più lenta e riflessiva. Ogni istante trascorso all'interno di queste mura è un'occasione per immergersi in un mondo di raffinatezza e di bellezza, dove ogni dettaglio è curato con estrema attenzione per offrire un'esperienza autentica e indimenticabile.

Novità al Grand Hotel Bristol: Marina di Bardi Beach Club

E la novità 2024? Nel suggestivo panorama della Portofino Coast, un gioiello incastonato tra Rapallo e Zoagli attira l'attenzione di chi cerca un'esperienza di lusso e relax: la Marina di Bardi Beach Club. Gestito dal prestigioso Gruppo R Collection Hotels, questo club balneare è diventato in poco tempo una tappa obbligata per chi desidera vivere la vera “Dolce Vita” sulla costa ligure.

La Marina di Bardi è molto più di una spiaggia privata: è un santuario per coloro che cercano un rifugio di tranquillità e benessere. Accessibile sia via mare tramite tender privato sia via terra, la sua posizione strategica offre una vista panoramica senza pari sul tramonto sulla Portofino Coast. I clienti possono raggiungere il Beach Club tramite un comodo servizio navetta gratuito, assicurando un facile accesso sia agli ospiti del Grand Hotel Bristol che ai visitatori locali e internazionali. Tutto il gusto della Marina di Bardi Beach Club.

Marina di Bardi Beach Club (foto: www.rcollectionhotels.it)

Il cuore pulsante della Marina di Bardi è rappresentato dal suo ristorante "pieds dans l’eau", guidato dallo chef stellato Andrea Cannalire. Qui, gli ospiti possono deliziare il palato con una cucina mediterranea raffinata, basata sui migliori prodotti del mare e preparata con maestria. Dalle prelibatezze del crudo ai piatti rivisitati con un tocco di creatività, ogni boccone è un'esperienza culinaria memorabile.

Il Sunset Bar è il luogo ideale per immergersi nell'atmosfera vibrante e sofisticata della Marina di Bardi. Con la sua posizione panoramica che offre una vista mozzafiato sul mare e sul tramonto di Portofino, questo spazio è dedicato a creare serate coinvolgenti. Gli ospiti possono godere di cocktail artigianali, accompagnati dalla musica dei migliori DJ locali, mentre ammirano lo spettacolo della natura dove il cielo si colora di sfumature di rosso e oro.

Wellness e relax alla Marina di Bardi Beach Club

Per coloro che desiderano un'esperienza di completo benessere, la Marina di Bardi offre l'accesso esclusivo ai servizi della Erre Spa. Gli ospiti possono concedersi massaggi rigeneranti in un gazebo situato su una terrazza a picco sul mare, godendo di trattamenti di alta qualità curati da partner rinomati nel mondo del wellness.Che si tratti di un aperitivo al tramonto, di una cena romantica o di una festa esclusiva, la Marina di Bardi Beach Club offre un'esperienza su misura per ogni occasione. La sua flessibilità si adatta alle esigenze più diverse, garantendo sempre un servizio impeccabile in una calda atmosfera.

Grand Hotel Bristol Spa Resort

Via Aurelia Orientale 369 - 16035 Rapallo (Ge)

Tel 0185 273313