A Cervia riapre Alto Rooftop, tra i cocktail bar più panoramici della Riviera

Riapre il 16 maggio il Cocktail Bar di Alto Rooftop, la terrazza panoramica più vivace di Cervia (Ravenna), con un'offerta rinnovata e un calendario ricco di eventi. Gli amanti del buon bere potranno tornare a godere dell'atmosfera unica del locale, della sua vista mozzafiato e di una nuova carta di cocktail curata dal bar manager e proprietario Niccolò Amadori.

Alto Rooftop, il bar panoramico di Cervia

La drink list curata da Niccolò Amadori

Amadori, reduce da importanti esperienze al fianco dei più famosi barman internazionali, proporrà una visione innovativa del mondo dei distillati, elevando l'esperienza di bevuta a nuovi livelli e confermando Alto Rooftop come punto di riferimento per gli appassionati del settore.

Il bar manager e proprietario Niccolò Amador

Tra le novità, un nuovo ingresso riservato agli ospiti, un'ampia selezione di tapas per accompagnare i cocktail e, a partire dal 3 Giugno, la riapertura del ristorante con un menu firmato dallo chef executive Andrea Valiati. Valiati, già chef di importanti ristoranti pluristellati, porterà in tavola una cucina concreta e comprensibile che valorizza la materia prima del mare.

L'estate di Cervia animata dall'Alto Cocktail Festival

Il clou dell'estate sarà l'Alto Cocktails Festival, in programma dal 15 al 19 Giugno. Per la sua terza edizione, il festival riunirà sulla terrazza di Alto Rooftop i più grandi nomi della mixology internazionale per un dialogo di gusto e piacere tra 5 top bartender e 5 top chef. Con la sua location mozzafiato, l'accoglienza impeccabile, la mixology di alto livello di Niccolò Amadori e la cucina raffinata di Andrea Valiati, Alto Rooftop si prepara a regalare un'estate indimenticabile agli amanti del buon vivere che popolano, e popoleranno, la Romagna durante la bella stagione.

Alto Rooftop

Lungomare Grazia Deledda 84 - 48015, Cervia (Ra)

Tel 338 331 1099