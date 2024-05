A Livigno c'è una spa all'aria aperta: ecco il nuovo rituale in natura al Lac Salin

Un spa a celo aperto. Letteralmente. Nella grande soleggiata valle di Livigno (So), la spa dell'hotel Lac Salin diventa un tutt'uno con la natura. E se la versione invernale della spa ha avuto la neve e il ghiaccio come protagonisti, ora la versione estiva ha il fieno, le erbe e il prato per dare il via a un nuovo, magico, percorso benessere: il “Rituale incantato delle erbe alpine.

Il nuovo rituale in natura della nuova Herbal Spa Alpina dell’hotel Lac Salin di Livigno comincia con una passeggiata a piedi nudi nel prato fiorito

A piedi nudi per il Rituale incantato delle erbe alpine al Lac Salin

In concreto, si tratta di un percorso che inizia con il barefooting: si attraversa a piedi scalzi un verdissimo prato ricco di erbe spontanee e fiori alpini che sciolgono le tensioni e rilassano corpo e mente. Il suolo è morbido e caldo, ogni stelo regala al piede un massaggio particolare. Si chiudono gli occhi per amplificare la sensazione, percepire il solletico, scoprire il tatto che il plantare del piede avverte ormai raramente.

Il percorso a piedi nudi nella nuova Herbal Spa Alpina dell’hotel Lac Salin di Livigno 1/3 Percorso a piedi nudi sul legno nella nuova Herbal Spa Alpina dell’hotel Lac Salin di Livigno 2/3 Percorso a piedi nudi nella nuova Herbal Spa Alpina dell’hotel Lac Salin di Livigno 3/3 Previous Next

Niente scarpe, via le calze. Il piede è finalmente a contatto con la terra. Un viaggio minuscolo, sono solo pochi passi, ma questi metri percorsi a piedi nudi sono capaci di riscoprire la propria radice primordiale. Il sentiero inizia quindi con il semplice atto di togliersi le scarpe, abbandonando il peso del mondo moderno per abbracciare la morbidezza della Terra Madre sotto i piedi: ogni passo è un ritorno a casa, una scoperta del nostro corpo più profondo e della nostra anima più intima. Accompagnati dalla guida spirituale, ci si incammina lungo un percorso creato con tipi di terreni diversi, dove si alternano gli elementi naturali: terra, erba, sassi, corteccia, tronchi d'albero, sabbia, acqua.

Cosa comprende il Rituale incantato delle erbe alpine al Lac Salin

Sono i piedi a condurre verso una consapevolezza più profonda: ogni passo è una preghiera silenziosa, un ringraziamento alla Terra per il suo sostegno infinito ed un invito ad abbracciare la sua saggezza ancestrale. Si procede con un vibrante bagno di fieno e erbe spontanee, tra il canto degli uccelli ed il profumo dolce delle erbe selvatiche, un abbraccio rigenerante che prepara il corpo a ricevere un massaggio. L'olio caldo abbraccia corpo e spirito come un balsamo.

Il bagno di fieno nella nuova Herbal Spa Alpina dell’hotel Lac Salin di Livigno 1/4 La sauna alle erbe nella nuova Herbal Spa Alpina dell’hotel Lac Salin di Livigno 2/4 Il potere magico delle erbe alpine nella nuova Herbal Spa Alpina dell’hotel Lac Salin di Livigno 3/4 Erbe spontanee protagonisti nella nuova Herbal Spa Alpina dell’hotel Lac Salin di Livigno 4/4 Previous Next

Il rituale prevede di scaldare il corpo nella sauna alle Erbe Alpine dell'Hotel Lac Salin, dove l'essenza della natura si diffonde con fragranze che sembrano allargare i polmoni. Il profumo delle erbe alpine avvolge l'anima: un incanto di timo, salvia, pino silvestre, menta, achillea, camomilla e melissa, ogni giorno un'essenza diversa, che risveglia i sensi e lenisce il cuore, mentre il dolce calore avvolge ogni pensiero.

Nell'atmosfera magica di Livigno, la sauna alle Erbe Alpine diventa poesia, un rito di purificazione e rinascita, dove l'anima si scioglie come neve al sole. Il rituale termina nel tiepido idromassaggio all'aperto, sospesi tra cielo e terra, al cospetto delle cime che circondano la vallata. L'aria estiva, ma frizzante di montagna, scompare al tocco benefico delle acque massaggianti, ci si lascia cullare da questa sinfonia di pace e bellezza, tra cielo e valli incantate.

L'esperienza è prenotabile dal 21 giugno al 5 ottobre, la durata è di circa due ore e il costo è di 230 euro. Per gli ospiti dell'hotel Lac Salin che soggiornano almeno quattro notti, il rituale è compreso.

La natura è di casa all'Hotel Lac Salin & Mountain Resort

Un'accoglienza sensoriale per un carico di natura. Il nome svela già il suo stretto legame con il territorio: il Lac Salin Spa & Mountain Resort di Livigno è connesso con la natura circostante, in particolare con l'affascinante lago salato alpino, situato a circa due ore di cammino dall'hotel, a 3mila metri di altitudine.

Per sottolineare il filo conduttore che unisce il Lac Salin Spa & Mountain Resort alla magia naturale dell'ambiente incontaminato di questa valle, è stato creato un concept che avvolge di benessere tutto l'hotel, non solo la spa. Entrando, si percepiscono con tutti i sensi le carezze benefiche della montagna: il rumore dell'acqua che scorre dà il benvenuto uditivo agli ospiti, che cercano istintivamente la fonte di questo suono accogliente.

Come si dorme al Lac Salin & Mountain Resort

L'uso sapiente della pietra e del legno antico regalano alla lounge d'ingresso un'aria di calma e di tranquillità. Le 62 camere di cui 3 spa suite e 5 suite classiche sono arredate con stile: ampie vetrate e tanto legno ricreano l'atmosfera alpina anche all'interno.

La reception dell'Hotel Lac Salin 1/4 Il ristorante dell'Hotel Lac Salin 2/4 La caratteristica stufa nel ristorante dell'Hotel Lac Salin 3/4 La piscina dell'Hotel Lac Salin 4/4 Previous Next

Il benessere firmato Lac Salin & Mountain Resort

La spa, nella sua più precisa accezione del termine “salus per aquam”, trova al Lac Salin Spa & Mountain Resort la sua massima capacità espressiva: tra le pareti di vetro, legno e pietra è stato ricreato un raffinato luogo di benessere dove immergersi letteralmente nel piacere di bagni rigeneranti, a cominciare dall'idromassaggio salino ispirato dal lago salato “Lac Salin”: nell'acqua piacevolmente tiepida sono disciolti minerali e sale, un toccasana che rinvigorisce corpo, mente e spirito. Questa vasca si trova in un'intima stanza, ci si sdraia (letteralmente) nell'acqua che si colora grazie ad uno scenografico gioco di luci e si galleggia senza pensieri, la leggerezza dell'acqua salata trasforma la vasca idromassaggio in un posto speciale dove fluttuare leggeri. L'esperienza è particolare: sulle labbra si sente il sapore stravagante dei minerali (iodio, potassio e magnesio) che si mescolano a quello classico del sale. Un connubio che stimola il gusto. Ma non solo: l'acqua salata rafforza il sistema immunitario, il cuore e rinvigorisce la pelle. L'acqua agisce sulla pelle con un delicato effetto rilassante, una dolce carezza che toglie lo stress della vita quotidiana. Anche nella piscina si nuota leggeri con lo sguardo rivolto verso le montagne: la grande vetrata riflette la luce e il paesaggio esterno.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Per chi vuole sentire il calore fluire nel corpo, può scegliere tra la sauna finlandese, l'hammam o la sauna alle erbe; ogni giorno viene utilizzata come essenza una diversa erba medicinale alpina: l'aromaterapia diventa un viaggio virtuale nel bosco montano. Le sale relax ripropongono nella loro architettura i quattro elementi: fuoco, acqua, aria e terra dai quali scaturiscono tutte le forme di vita. Dedicate alla terra sono le due sale relax, arredate con legno locale e materiali naturali. Nella sala relax "Onde di montagna" si viene trasportati via dalla quotidianità grazie alle “onde di benessere” dei lettini riscaldati ad acqua. Nei comodi dondoli sospesi della sala relax "Culla nel bosco" ci si sente avvolti dalla piacevole sensazione del dondolio, una ninna nanna che rimanda alla tranquillità di lasciarsi cullare; solo il musicale cinguettio degli uccelli interrompe il silenzio. Tra i trattamenti più gettonati: Alpinda, un trattamento con le erbe alpine per stimolare l'energia vitale grazie ai sacchettini contenenti una speciale miscela di erbe alpine, che unito all'olio caldo distende la muscolatura, nutre e rigenera il corpo.

Tra gli highlight, va sottolineata la linea cosmetica realizzata in esclusiva per gli hotel del gruppo Lungolivigno: l'ingrediente principale è la stella alpina che cresce tra le aspre rocce di montagna. Questa linea dal nome “Alpine Care” è il risultato di una simbiosi tra medicina erboristica tradizionale, metodi di produzione innovativi e le più recenti scoperte scientifiche. Stella alpina, ginepro, ortica, arnica, latte fresco di montagna e il miele più pregiato sono alla base degli otto prodotti cosmetici, da provare durante i massaggi e i trattamenti.

Hotel Lac Salin

Via Saroch 496/D - 23041 Livigno (So)

Tel 0342 990166