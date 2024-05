La natura nel finestrino: ecco com'è il viaggio sul Trenino Verde delle Alpi

Montagne maestose, laghi cristallini e città storiche che frecciano nel finestrino: siamo a bordo del Trenino Verde delle Alpi. Un tour unico (e sostenibile) tra le meraviglie naturali e culturali delle Alpi Svizzere. L’itinerario su rotaia parte dalla pittoresca città di Domodossola (Vb) e si dirige verso l'affascinante città di Berna, capitale della Svizzera, in poco più di due ore, effettuando tappe incantevoli lungo il percorso.

Trenino Verde delle Alpi al lago di Thun

Trenino Verde delle Alpi, le tappe da non perdere

Il villaggio alpino di Kandersteg, ad esempio, è il punto di partenza ideale per bellissime escursioni grazie alla sua rete di sentieri panoramici che offrono viste mozzafiato sulle montagne circostanti. Da qui i viaggiatori possono raggiungere gemme nascoste come il lago di Oeschinen, patrimonio mondiale Unesco, che invita a rigenerarsi sulle sue sponde, con la possibilità di affittare una barca a remi e lasciarsi trasportare dolcemente sulle sue acque cristalline.

Berna 1/4 Battello a vapore lago di Thun 2/4 Thun 3/4 Castello di Spiez 4/4 Previous Next

Proseguendo lungo il percorso si incontra la storica cittadina di Thun, che incanta i visitatori con il suo pittoresco centro storico, dominato dal maestoso castello medievale. Gli stretti vicoli acciottolati invitano a passeggiate tranquille, mentre per chi desidera ammirare il lago da una prospettiva diversa, proprio fuori dalla stazione si trova l’imbarcadero da cui si può salire a bordo del battello BLS e godersi una piacevole gita sulle acque azzurre, incorniciate da maestose montagne tutte intorno.

Trenino Verde delle Alpi, viaggio lento e sostenibile

Il Trenino Verde delle Alpi, oltre ad offrire un viaggio panoramico e rilassante, è anche sinonimo di sostenibilità ambientale. Con una quota di energia idroelettrica superiore al 95% nel mix della corrente ferroviaria, BLS apporta un importante contributo alla tutela dell'ambiente. La gestione responsabile delle risorse naturali è un tema cruciale per BLS, che si impegna attivamente nella promozione di pratiche sostenibili e nella riduzione dell'impatto ambientale del trasporto su rotaia. Il viaggio sul Trenino Verde delle Alpi non è quindi solo un mezzo per raggiungere una destinazione, ma un'esperienza autentica che incoraggia il viaggio lento, la connessione con la natura e la scoperta di nuovi luoghi e culture. Inoltre, rappresenta una scelta sostenibile per coloro che desiderano contribuire alla protezione dell’ambiente, senza rinunciare alla bellezza del viaggio.

Trenino Verde delle Alpi, in viaggio prima di esserci

BLS mette a disposizione dei viaggiatori due innovativi strumenti digitali: la virtual reality, una realtà immersiva che offre un’anteprima del panorama svizzero che caratterizza il viaggio a bordo del Trenino Verde delle Alpi; e una serie di podcast che accompagnano i viaggiatori lungo le tappe del Trenino Verde delle Alpi presentando la bellezza e la semplicità della natura e delle località toccate dal treno che contraddistinguono l’incantevole panorama svizzero e gli aspetti storici e culturali che rendono unica l’esperienza a portata di treno nel cuore delle Alpi Svizzere.