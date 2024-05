La spiaggia a 5 stelle: l'estate del Remo Beach Club di Forte dei Marmi

La spiaggia a 5 stelle. Siamo al Remo Beach Club di Forte dei Marmi (Lu), lo stabilimento balneare del Grand Hotel Imperiale aperto anche ai clienti esterni che ha dato ufficialmente il via all’estate. La posizione privilegiata a pochi passi dal centro di Forte dei Marmi e il raffinato e lussuoso restyling, che ha trasformato uno dei bagni storici del Forte in un prezioso giardino sul mare, hanno reso il Remo Beach Club uno dei luoghi più belli nella Versilia del mare.

La spiaggia di Remo Beach Club

Come è il Remo Beach Club

Il lusso raffinato di un club a cinque stelle, le tradizionali tende a rullo verdi caratterizzano il Remo e donano allo stabilimento quel sapore esclusivo ed elegante della Versilia.

Le tende di Remo Beach Club

Dalle tradizionali cabine in legno dotate di tutti i comfort alla piscina circondata dal verde, dalla meravigliosa spiaggia di sabbia finissima al ristorante e al bar on-the-beach, tutto è pronto per un’estate da vivere coccolati in uno spazio incantevole e di grande charme con servizi esclusivi sotto l’ombrellone.

Dalla colazione alla cene in spiaggia al Remo Beach Club

La colazione guardando il mare e il pranzo sulla spiaggia, l’aperitivo al tramonto e le cene al chiar di luna, gli incontri e le feste nell’estate fortemarmina, il Remo Beach Club apre i suoi spazi e i suoi servizi esclusivi. Il ristorante del Remo, una splendida finestra sulla spiaggia, è aperto a pranzo tutti i giorni, la sera tutti i venerdì e sabato e anche a Ferragosto e per la festa di Sant’Ermete.

Il ristorante di Remo Beach Club

In cucina Simone Lenzi, lo chef toscano con una esperienza in prestigiosi hotel e ristoranti nazionali e internazionali firma i piatti di mare della grande tradizione italiana e mediterranea, come gli immancabili e superbi spaghetti alle arselle accompagnati da una lista di vini e champagne pregiati e selezionati nelle migliori cantine italiane ed estere. Alla direzione dei servizi di cucina Marco Ricci, manager molto conosciuto e apprezzato in tutta la Versilia a garanzia di un servizio ineccepibile.

Aperitivo e drink firmati Remo Beach Club

L’ora dell’aperitivo al Remo Beach Bar è tra i momenti più belli nelle lunghe giornate estive, è il momento per incontrarsi e per conoscersi, per godere del tramonto e inventare le notti, è lo spazio magico che accompagna gli ospiti nella degustazione degli aperitivi più inebrianti, dei drink più classici o alla moda, dei cocktail più nuovi e originali.

Aperitivo vista mare da Remo Beach Club

E così tutti i venerdì è proposto un dj-set a partire dall’aperitivo fino a dopo cena con musica lounge e chillout. E anche il sabato, durante tutta l’estate, è previsto un intrattenimento musicale dall’aperitivo al dopo cena ma con un’impronta più festosa e coinvolgente, e dove sarà possibile divertirsi al ritmo della musica.

Remo Beach Club

Via Arenile 46 - 55042 Forte dei Marmi (Lu)

Tel 0584 153 5988