Alla scoperta del Garda Doc tra vini, pesce e un lago che sembra mare

Se sei un enoturista appassionato non puoi non aver visitato il lago di Garda. Lì dove il Mediterraneo incontra le Alpi, la denominazione Garda Doc è, infatti, una destinazione vinicola di eccellenza, perfetta per essere esplorata durante la stagione primaverile ed estiva. Con un clima temperato che accarezza dolcemente i vigneti storici, Garda Doc è una vera oasi per gli amanti del vino e del bel vivere.

La magia dei vigneti del Garda Doc in primavera ed estate

Alla scoperta dei territori del Garda Doc

Il territorio del Garda Doc, stretta tra le province di Brescia, Mantova e Verona, offre un paesaggio unico modellato da millenni di storia vitivinicola, con tracce che risalgono fino all'Età del Ferro. Dal 1996, l'area è stata riconosciuta per la sua innata predisposizione alla produzione di vini eccellenti, una tradizione rafforzata e innovata dal 2016 con l'introduzione di vini spumanti, sia Metodo Classico sia Charmat, che si affiancano ai rinomati vini fermi a base di Chardonnay, Pinot Grigio, Cabernet e Merlot.

Il presidente del Consorzio Garda Doc, Paolo Fiorini, descrive l'area come «un pezzo di Mediterraneo ai piedi delle Alpi», sottolineando come il clima, la luminosità e la brezza lacustre siano elementi chiave che definiscono l'unicità dei vini Garda Doc, noti per la loro estensione aromatica e morbidezza.

Garda tra vini, gusto e lago

Il successo turistico della zona è testimoniato dagli oltre 24 milioni di visitatori ogni anno, attratti non solo dai vini, ma anche dalla bellezza naturale, dalle offerte culturali e dall'alta qualità delle strutture ricettive. Le esperienze enogastronomiche includono wine tour nelle aziende locali e crociere estive sul lago, offrendo degustazioni memorabili.

Il lago di Garda si rivela quindi una destinazione ideale per chi cerca bellezza e ispirazione, offrendo un viaggio turistico ricco e variegato. Partendo da Peschiera del Garda, è possibile esplorare attrazioni locali e imbarcarsi verso altre perle come Riva, Desenzano e Sirmione. Punta San Vigilio incanta con quiete e viste mozzafiato sulla Rocca di Manerba, mentre Villa San Vigilio, con la sua storia rinascimentale, è circondata da una spiaggia con ulivi secolari e acque smeraldo, ideale per tramonti suggestivi. Gardone Riviera attira con il Vittoriale degli Italiani e i lussureggianti giardini botanici André Heller, che vantano oltre 3mila specie vegetative. Dal porticciolo di Malcesine, il veliero Siora Veronica offre crociere panoramiche sul Garda. L'area si distingue anche per le sue strutture benessere, inclusi spa e centri termali di lusso, oltre a ristoranti con terrazze e giardini che servono piatti a base di pesce locale in ambienti da sogno.