Grand Hotel Palatino, "palco" d'onore per il Caracalla Festival 2024

Estate romana tra danza, musica, cinema e teatro. Torna, infatti, dal 3 giugno al 10 agosto il Caracalla Festival 2024, il programma estivo del Teatro dell'Opera di Roma, nella bellissima location delle Terme di Caracalla. L’edizione del festival di quest’anno rende omaggio al maestro Giacomo Puccini con nuove produzioni di "Tosca" e "Turandot" e con letture, spettacoli circensi e proiezioni cinematografiche dedicate e ispirate al celebre compositore. Attesissimi anche i concerti di grandi artisti come Fiorella Mannoia, De Gregori, Venditti e John Legend, ma anche il ritorno sul palco di Roberto Bolle. Una stagione intensa, ricca di emozioni e grandi ospiti da vivere al meglio al Grand Hotel Palatino, nella Top 10 Hotel dei Condé Nast Traveler Reader's Choice Awards 2023, il luogo perfetto dove soggiornare per abbracciare la storia e la cultura della Capitale.

Caracalla Festival, omaggio a Puccini

Dal 3 giugno al 10 agosto, dunque, l'arena da 4.500 posti e il Teatro del Portico, situato nell'area del cosiddetto Tempio di Giove, ospiteranno nuove esperienze artistiche e grandi nomi dello spettacolo con un omaggio speciale a Giacomo Puccini. A cento anni dalla scomparsa, l’edizione del festival rende onore al grande compositore con diverse serate dedicate ai suoi lavori più celebri: nel calendario dell’opera spiccano due nuove produzioni di Tosca (dal 5 al 9 luglio) e Turandot (dal 16 luglio al 10 agosto) proposte con progetto creativo e scene di Massimiliano e Doriana Fuksas, al loro debutto con l’opera lirica. Le regie delle due opere sono affidate a Francesco Micheli; i costumi sono di Giada Masi e i video di Luca Scarzella. Tanti i protagonisti, oltre ai direttori Antonino Fogliani e Donato Renzetti, che interpreteranno alcuni dei ruoli più celebri: Carmen Giannattasio, Sonya Yoncheva, Saimir Pirgu, Vittorio Grigolo, Arsen Soghomonyan, Claudio Sgura e Roberto Frontali per la Tosca; Angela Meade, Lise Lindstrom, Luciano Ganci e Brian Jagde per Turandot. Completano l’offerta operistica i giovani talenti di “Fabbrica”, lo Young Artist Program del Teatro, e della Scuola di Canto Corale con tre appuntamenti al Teatro del Portico a fine giugno.

Al più grande operista di tutti i tempi è dedicata anche la rassegna cinematografica “Piccolo Cinema Puccini”, con tre serate al Teatro del Portico: il 27 giugno, il grande compositore rivive attraverso Puccini e la fanciulla di Paolo Benvenuti (2008) e il filmato d’epoca “Un giorno con Puccini” (1918 circa), restaurato e reso disponibile dalla Cineteca di Bologna; il 1° luglio è invece dedicata a tre riletture della storia di Madama Butterfly; mentre il 4 luglio, due film ispirati a Tosca di cui uno del 1918 e l’altro “Avanti a lui tremava tutta Roma” del 1946 con Anna Magnani. Grande novità di Caracalla 2024, sempre in omaggio a Puccini, sono le performance degli artisti circensi in scena al Teatro del Portico: il 25 e 26 giugno, la compagnia blucinQue presenta Puccini Dance Circus Opera con protagoniste un gruppo di donne che effettuano coreografie aeree e terrene accompagnate dalla musica del maestro con qualche contaminazione elettronica.

Grandi artisti della musica al Caracalla Festival

Attesissimi anche i concerti dei grandi artisti contemporanei, prima fra tutti Fiorella Mannoia che darà il via allo spettacolo il 3 giugno sul palcoscenico del Teatro Grande, poi seguiranno Francesco De Gregori e Checco Zalone in duo il 5 giugno, Ornella Vanoni il 6 giugno, Samuele Bersani il 7 giugno, Il Volo l’8 giugno, John Legend il 10 giugno, i Pooh l’11 e il 12 giugno, Biagio Antonacci il 13 e 14 giugno e infine Antonello Venditti il 18, 19 e 21 giugno. Nel cartellone anche due spettacoli jazz al Teatro del Portico il 18 luglio e il 5 agosto e tre serate di Late night jazz il 31 luglio, il 2 e 3 agosto. Al festival non mancherà infine la danza con il ritorno di “Roberto Bolle and Friends” il 19 e il 20 luglio, ma anche “Le notti romane di Dior”, in programma il 9 e 10 luglio, in un connubio tra musica, moda e danza con protagoniste Eleonora Abbagnato, i ballerini e le creazioni di Maria Grazia Chiuri della Maison Dior.

Caracalla Festival e i concerti firmati Disney

Nell’offerta del Festival di Caracalla anche gli attesissimi concerti “Fantasia Disney - Live in concert”, la grande animazione di Walt Disney in un concerto sinfonico il 23 luglio e “Rhapsody in Blue” di George Gershwin con Wayne Marshall, nella doppia veste di pianista e direttore, che omaggia i cento anni di questa straordinaria composizione musicale nella serata del 30 luglio. Infine, appuntamento a teatro il 29 giugno e il 2 luglio con Massimiliano Finazzer Flory che omaggia Puccini con Vissi d’arte, vissi d’amore; mentre il 17 e il 20 luglio, Valerio Magrelli sarà invece in scena con Romantici&Co., una ricognizione sul tema del romanticismo e della sua evoluzione.

Grand Hotel Palatino a pochi passi dalle Terme di Caracalla

Il Festival rappresenta un’occasione imperdibile per chiunque desideri vivere la musica e l’arte tra le suggestive Terme di Caracalla, uno scenario dell’antica Roma, soggiornando al Grand Hotel Palatino che si trova a pochi minuti dal sito archeologico. Grand Hotel Palatino è un albergo 4 stelle, situato nel quartiere Monti, a ridosso dell’ampia zona archeologica che include Colosseo, Fori imperiali, Palatino, Circo Massimo, Celio e Terme di Caracalla.

Dispone di diverse tipologie di camere che includono camere con vista sul Quirinale o sul Vittoriano, Junior Suite con terrazza privata nel Top Floor da dove gode-re di una splendida vista della città. Il Grand Hotel Palatino è completo di Centro Congressi, il Globo, con 5 sale, di cui una plenaria di 295 mq, ideale per esposizioni, show room e meeting. L’hotel offre anche una palestra con attrezzi Technogym e personal trainer, un bar e dispone di tre ampie e luminose sale ristorante, Le Erbe, Il Giardino e Le Spighe, dove al mattino viene servita la colazione internazionale a buffet sia dolce che salata, alimenti biologici ed una selezione di prodotti per coloro che seguono diete specifiche legate a intolleranze alimentari e per chi ama mangiare sano.

Il Ristorante Le Spighe è aperto a pranzo e a cena, anche ai visitatori esterni, e serve una cucina di mare e di terra per riscoprire i migliori piatti della tradizione romana e nazionale. Tutte le proposte sono preparate dal nostro Chef Giuseppe Mulargia e presentate nel menu à la carte e nei menu degustazione. L’albergo è pet friendly ed è comodamente raggiungi-bile in auto, con diversi garage convenzionati a pagamen-to nelle vicinanze.

