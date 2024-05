Da Vittorio, le tre versioni dell'aperitivo secondo i Cerea. Con una novità

Non solo cene e pranzi. Anche l’aperitivo è importantissimo. Lo sa bene la famiglia Cerea del ristorante, tre stelle Michelin, Da Vittorio di Brusaporto (Bg), che ha studiato delle formule speciali per un happy hours come si deve in ognuna delle sue “location estive”: dalla terrazza del DaV Milano al Cavour 1880 nell’ex monastero di Astino a Bergamo, senza dimenticare la novità 2024 l’aperitivo al roccolo della Cantalupa, con vista sul parco della tenuta e sui vigneti di proprietà della famiglia Cerea a Brusaporto. D’altronde, per la famiglia Cerea l’aspetto di convivialità è da sempre una componente imprescindibile dell’equazione gastronomica e per questo si impegna ad amplificare l’esperienza dello stare bene a tavola con un servizio caldo e immergendo gli ospiti in ambienti eleganti e accoglienti. Una filosofia che si applica, appunto, anche al rito dell’happy hour, che Da Vittorio declina per la stagione estiva con ben tre formule diverse, che combinano il piacere del palato a quello della vista.

L’aperitivo da DaV Milano

Per un pubblico che ama le atmosfere sofisticate dal sapore newyorkese, la scelta non può che cadere su DaV Milano, con la sua visuale impagabile sullo skyline di Citylife. Seduti ai tavoli della terrazza o sotto il nuovissimo pergolato, sarà possibile combinare l’offerta food con la drink list, che alterna signature come il DaV Negroni o lo Zen-to a nuove proposte, inserite in una apposita carta dedicata al mondo dei colori: si può scegliere ad esempio Queen Himiko - ispirato al rosso - o Velvet Skyline, dedicato al blu.

La terrazza del DaV Milano

Per le prenotazioni fino a 15 persone, due opzioni di scelta: la formula classic (50 euro a persona), che propone una selezione di mini mac, mini-toast e mini hot dog insieme a un assaggio di due pizze a scelta dalla carta, oppure la premium (60 euro a persona), con gli iconici paccheri in sostituzione della pizza.

Dalla fine di maggio a ottobre, DaV Milano rinsalda il proprio rapporto con la miscelazione d’autore ospitando serate in collaborazione con partner del mondo mixology, il tutto accompagnato da musica live e dj set. DaV Milano è aperto da lunedì al venerdì dalle 18:30 alle 24:30 e sabato e domenica dalle 12:30 alle 15 e dalle 19 alle 24:30, fino ad esaurimento posti.

DaV Milano | Torre Allianz | Piazza Tre Torri, c/o, 3 - 20145 Milano | Tel 02 3672 3830

L’aperitivo da Cavour 1880 ad Astino

A partire dal 1° giugno, i chiostri dell’ex monastero di Astino, a Bergamo, tornano a ospitare la versione estiva di Cavour 1880, un must dell’estate bergamasca. Anche per quest’anno non mancherà una selezione di sfiziose proposte ad accompagnare la carta dei vini e dei cocktail, con la possibilità di abbinare un calice o un drink a 3 snack, cui si può aggiungere lo stuzzicappetito, composto da 5 finger selezionati dai nostri chef.

Cavour 1880 nei chiostri dell’ex monastero di Astino

L’estivo di Cavour 1880 è aperto dal martedì al venerdì dalle 17 a mezzanotte, il sabato e la domenica dalle 9 a mezzanotte. Il martedì sera, per tutta la stagione, gli ospiti potranno godere delle performance musicali di un sassofonista.

Cavour 1880 Astino | Via Astino 13 - 24129 Bergamo | Tel 035 243418

L’aperitivo Da Vittorio: la novità 2024

Infine, ecco la novità dell’estate 2024 targata Da Vittorio: l’aperitivo al roccolo della Cantalupa, con vista sul parco della tenuta e sui vigneti di proprietà della famiglia Cerea. Dal 1° giugno al 15 settembre sarà possibile catturare la bellezza dei colli della Cantalupa, in un luogo dove il tramonto dipinge il cielo con pennellate di colori caldi, trasformando ogni istante in un quadro vivente di pura emozione.

La novità 2024: l'aperitivo al roccolo della Cantalupa di Da Vittorio

Questo incantevole angolo di paradiso, riservato agli ospiti che hanno prenotato un tavolo al ristorante, offre un'esperienza senza pari. Solo su prenotazione, con due finestre temporali (che permettono agli appassionati di ammirare l’inizio del tramonto oppure il crepuscolo), l’aperitivo al roccolo è un momento magico, in cui chef e barman lavorano all'unisono, creando con maestria l'abbinamento perfetto tra cibo e bevande, mentre il sole si ritira all'orizzonte e tutto viene avvolto da una calda e romantica aura. Tre i possibili abbinamenti finger tra cui scegliere: Carne, Pesce e Vegetariano da accompagnare a un cocktail o un calice di vino (75 euro a persona).

Da Vittorio | Via Cantalupa 17 - 24060 Brusaporto (Bg) | Tel 035 681024