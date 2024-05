Formula albergo o residenza? L'Hotel Valverde accontenta ogni famiglia

Un modo per i genitori di rilassarsi in vacanza con i bambini? Offrire loro mare e natura. Un indirizzo da provare è l’Hotel Valverde e Residenza dei Ricci Hotels, family e bike resort di Cesenatico (Fc), direttamente sul lungomare vicino al Parco di Levante, il polmone verde della cittadina marinara, la più green della Riviera Romagnola (è questa la località in cui ci sono più spazi verdi). Un’architettura di design a forma a cuore che incornicia una grande piscina al cospetto dell’azzurro del mare, comfort superiore è la parola chiave di questa struttura dalle vetrate luminose che riflettono le sfumature dell’estate, dove scegliere la tipologia di vacanza che si preferisce tra la formula hotel (con servizio di colazione, mezza pensione e pensione completa) o solo residenza, come se si fosse in un appartamento.

Relax in piscina all‘Hotel Valverde e Residenza Foto: Infraordinario

Come è dormire all’Hotel Valverde

Le camere dagli ampi spazi e terrazze vista mare, accolgono gli ospiti con i colori rigeneranti delle lunghe spiagge e delle acque, in un dialogo continuo tra interni ed esterno. Dalle camere basic di 16 mq alle classic comfort superiore di 25 mq, fino alle Junior Suite di 28 mq e le Family Suite di 40 mq, non manca mai il contatto visivo con le meraviglie del mare.

L‘esterno di una delle stanze dell‘Hotel Valverde e Residenza Foto: Infraordinario 1/4 La hall dell‘Hotel Valverde e Residenza Foto: Infraordinario 2/4 Particolare della hall dell‘Hotel Valverde e Residenza Foto: Infraordinario 3/4 Particolari che richiamano il mare all‘Hotel Valverde e Residenza Foto: Infraordinario 4/4 Previous Next

Hotel Valverde: mare, piscina e sport

Il grande parco piscina di 350 mq di acqua, con idromassaggio, fontana per acqua terapia, acqua bike e zona baby, è l’oasi rigenerante dopo una giornata tra spiagge dorate, passeggiate nel centro storico con le sue casette multicolore e il porto canale leonardesco, tour in bici fra colline e borghi. L’hotel dispone di campi da tennis e minitennis. Di fronte, la spiaggia attrezzata del Valverde Lido, con campo da beach volley.

Hotel Valverde è anche bike hotel

Un hotel per vacanze dalla dolce vita, ma anche per sportivi. L’Hotel Valverde è particolarmente amato dai cicloturisti, che qui trovano bici e e-bike a noleggio per rilassanti pedalate o per percorrere gli itinerari su cui il pirata di Cesenatico Marco Pantani si allenava prima delle sue imprese. Tra borghi medievali e panorami unici, sono tantissimi i tour che si possono fare a partire da questo hotel, come quello che raggiunge Bertinoro e Cesena per tornare a Cesenatico o il percorso fino a San Leo e la leggendaria Nove Colli. Gli appassionati di bici trovano tutti i servizi di cui hanno bisogno: dalla ricca colazione energetica al mattino, al garage e officina riservate alle biciclette, dalla lavanderia giornaliera all’assistenza meccanica, tour guidati e mappe sempre disponibili e nell’eventualità il servizio di soccorso, la fisioterapia, convenzioni speciali con i negozi di abbigliamento tecnico e tante attenzioni.

Cosa si mangia all’Hotel Valverde

La cucina è una delle perle dell’hotel, che cura la scelta dei prodotti locali e di stagione, predilige cotture a bassa temperatura, propone pasta fatta in casa, piatti della tradizione e pesce appena pescato. Alcuni ingredienti arrivano dal Podere La Fattoria di Canonica, un bucolico cascinale dei Ricci Hotels nella vicina Santarcangelo di Romagna dove tra uliveti e distese di girasoli si produce olio, vino, miele e si organizzano speciali feste sull’aia con le famiglie.

Hotel Valverde, il regno dei bambini a Cesenatico

D’altronde, i bambini sono ospiti speciali all’Hotel Valverde, family resort super attrezzato con dotazioni nelle camere (lettini con le sponte, seggiolini, culle) e l’animazione premurosa della mascotte Marino Granchio Bagnino e il suo staff, tra la spiaggia e la struttura, dove c’è un angolo giochi all’aperto dedicato e si organizzano originali attività, come i corsi per preparare la vera piadina romagnola. E poi, il ristorante cucina baby menu, con piatti gustosi dai valori nutrizionali sani ed equilibrati.

L‘Hotel Valverde e Residenza sul lungomare di Cesenatico Foto: Infraordinario 1/6 La spiaggia attrezzata del Valverde Lido dell‘Hotel Valverde e Residenza Foto: Infraordinario 2/6 L‘esterno dell‘Hotel Valverde e Residenza Foto: Infraordinario 3/6 Giochi per bambini dell‘Hotel Valverde e Residenza Foto: Infraordinario 4/6 In piscina con i bambini all‘Hotel Valverde e Residenza Foto: Infraordinario 5/6 Valverde Lido dell‘Hotel Valverde e Residenza Foto: Infraordinario 6/6 Previous Next

Hotel Valverde, albergo ecologista

L’ecologia è un mantra per l’Hotel Valverde e Residenza, che da anni ha avviato un percorso per dare il proprio contributo ad uno stile di vita più sostenibile. Il risparmio dell’acqua e il suo riutilizzo è uno dei principi che guidano la rivoluzione green dei Ricci Hotels; anche i consumi energetici sono ridotti al minimo con l’uso di lampadine a basso consumo ed elettrodomestici di classe A, mentre gli impianti solari di cui sono dotati permettono di riscaldare l’acqua e le caldaie sono a condensazione e a basse emissioni. È totalmente plastic free e nelle camere ci sono saponi e bagnoschiuma biologici e ricaricabili. Anche a tavola si mangia ecosostenibile, a partire dalla colazione dove non ci sono contenitori monodose che creano sprechi e rifiuti, ma prodotti freschi selezionati sul territorio. Dal 2016 la struttura è Tesla Destination Charging. Buone pratiche che hanno premiato i Ricci Hotels con la certificazione Eco Leader Gold TripAdvisor, la certificazione Eco Label di Legambiente e poi con l’Oscar del Turismo di Legambiente.

Hotel Valverde e Residenza dei Ricci Hotels

Viale G. Carducci 278 - 47042 Cesenatico (Fc)

Tel 0547 86043