Estate tra i vigneti: Montalbera apre la sua terrazza con Jacuzzi

Voglia di fare enoturismo, ma con quel pizzico di “dolce vita” in più? Bene, Montalbera, splendida cantina di Castagnole Monferrato (At), tra i più importanti e storici produttori del Monferrato di Ruchè, accoglie l’estate con una novità: la nuova terrazza che regala una vista panoramica sui vigneti del Monferrato e con due Jacuzzi. Un paradiso di benessere progettato per gli ospiti delle quattro luxury wine suites della tenuta. Senza dimenticare le esperienze wine trekking & biking tra i vigneti, yoga in barricaia e cinema all’aperto.

La nuova terrazza con vista e Jacuzzi di Montalbera

Ma ora immaginiamoci lì. Una leggera brezza estiva, cuscini soffici, l’ombra dei gazebo e una vista mozzafiato al tramonto, il tutto accompagnato da un fresco calice di bollicine; che sia il Pas Dosè 120 + 1, Metodo Classico 100% Pinot Nero, o la Cuvée Rosé, spumante ottenuto da uve a bacca nera autoctone piemontesi, oppure, perché no, un bianco fermo come il fresco Calypsos Viognier Piemonte Doc. È così che inizia, infatti, la bella stagione sulla nuova, esclusiva terrazza di Montalbera. Interamente realizzata in sampietrini e circondata da un anfiteatro di verde, regala una vista che si estende sullo storico borgo di Montemagno a est e sul lago dell'azienda a ovest. Un luogo esclusivo, intimo e silenzioso, reso ancor più rilassante dalle nuove aree relax all'ombra dei gazebo e dalle due Jacuzzi con acqua salata e temperatura costante di 30 gradi. Qui, ogni dettaglio segue il concetto di lusso naturale e le parole d’ordine di Franco Morando, Ceo di Montalbera: spazio, luci, ordine.

Dormire a Montalbera: le 4 luxury wine suites

Le quattro spaziose luxury wine suites, arredate con uno stile moderno ed elegante, offrono una varietà di opzioni: King con balcone, King Superior, King Deluxe e Queen Superior, tutte unite da un'atmosfera di comfort e raffinatezza caratterizzato da velluti grigi, letti capitonné e vasche da bagno indipendenti. Le novità di Montalbera non finiscono qui, il progetto è ben più ambizioso e si concretizzerà nella stagione 2025, con la realizzazione di una fantastica piscina a sbalzo sui vigneti, un ulteriore gioiello che andrà ad arricchire l’offerta unica di questa gemma del Monferrato.

Montalbera, wine trekking & biking e altre esperienze in vigna e in cantina

Soggiornare a Montalbera significa immergersi in un’esperienza che unisce tradizione, avventura e relax in una delle regioni più affascinanti d’Italia, il Monferrato. Le esperienze offerte soddisfano ogni tipo di desiderio, rendendo ogni soggiorno unico e personalizzato. La tradizione è il cuore pulsante della tenuta. Gli ospiti possono partecipare alle degustazioni dei pregiati vini, in primis assaggiando il Ruchè, protagonista nella storia di Montalbera: “Il Fondatore” Ruchè di Castagnole Monferrato Docg, omaggio al fondatore Enrico Riccardo Morando, seguito da “Laccento” Ruché Di Castagnole Monferrato Docg, accompagnati da taglieri e prodotti locali, un viaggio sensoriale tra i sapori autentici del Monferrato.

Per gli amanti dell’avventura, Montalbera offre diverse attività dinamiche per esplorare i suoi 115 ettari di vigneti: Wine trekking, con percorsi per esplorare la tenuta a piedi in un’esperienza più lenta e contemplativa, Wine bike attraverso un percorso ciclistico mappato e dotato di QR code. Per chi cerca un’avventura adrenalinica, il quad nei vigneti è l’ideale. Infine, per scoprire le colline circostanti con uno stile romantico e retrò, non può mancare un giro in Vespa.

Momenti di relax e riflessione grazie alle sessioni di yoga, in barricaia o in terrazza, al tramonto o al risveglio mattutino. È possibile scegliere le gite a cavallo tra i vigneti, per vivere un contatto autentico con la natura, ideali per chi desidera un’esperienza genuina e avventurosa. Per un tocco di lusso in più, Montalbera offre servizi esclusivi come un sarto a domicilio direttamente in suite e massaggi con metodo Renata França, trattamenti per un benessere totale e rigenerante. Infine, per vivere appieno l’essenza della Dolce Vita piemontese, Montalbera propone il cinema all'aperto, un’opportunità per godersi serate cinematografiche sotto le stelle, immersi nella bellezza naturale del Monferrato. Ogni soggiorno a Montalbera è un viaggio tra esperienze indimenticabili, dove la tradizione si unisce all’avventura e al relax, offrendo momenti di pura felicità in un contesto unico e suggestivo.

Montalbera

Via Montalbera 1 – 14030 Castagnole Monferrato (At)

Tel 0141 292125