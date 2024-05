Altro che città-fabbrica: a Follonica tra mare e cucina gourmet

Il territorio costiero della Maremma offre una cornice naturalistica intrisa di fascino, caratterizzata da ampie distese sabbiose e dall'incantevole presenza delle isole dell'arcipelago. Queste terre, bagnate dalle acque del Tirreno, si ergono come un invito alla navigazione e alla scoperta.

Prossima a Punta Ala, rinomata per la sua bellezza e esclusività, si estendono le suggestive vestigia di un'antica realtà industriale: Follonica (Gr). A guidarci attraverso il territorio un insider d'eccezione: Federico Minghi, soprannominato “Ambasciatore della Toscana”, già divulgatore della toscanità in tv e su Panorama e fondatore nel 2020 della piattaforma Toscana My Love.

Alla scoperta della città-fabbrica di Follonica

Città viva e vivace sulla costa toscana, Follonica è un crocevia di sapori che riflettono il suo spirito dinamico. Qui, la tavola è un'esperienza senza fronzoli, dove i sapori della terra e del mare si mescolano in piatti robusti e appaganti. Incastonata tra le due "perle" etrusche di Populonia e Velutonia, racconta una storia millenaria che si intreccia con l'evoluzione industriale, la natura incontaminata e le tradizioni festose.

Il centro di Follonica

Originariamente concepita come una città-fabbrica sotto l'egida del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, Follonica era destinata a diventare il fulcro della produzione di ghisa, sfruttando le ricchezze naturali della regione, in particolare il ferro proveniente dall'isola d'Elba. La sua posizione strategica lungo il golfo di Follonica si rivelò cruciale, trasformando una palude desolata in un fiorente polo industriale che, nel corso dei secoli, plasmò non solo manufatti di ferro ma anche l'identità e la cultura della comunità locale.

Follonica, mare e spiagge da Bandiera Blu

Ma Follonica non è solo storia industriale; il suo paesaggio e le acque del golfo hanno reso la città una destinazione balneare di prim'ordine. Da ventiquattro anni consecutivi, la Bandiera Blu sventola orgogliosamente sul golfo, attestando la qualità eccezionale delle sue acque di balneazione e l'impegno della comunità nella conservazione dell'ambiente marino.

A Follonica mare da Bandiera Blu

Follonica e il suo antico Carnevale

La città è rinomata anche per il suo carnevale, che ha visto la luce nel lontano 1910, diventando da allora un momento di pura magia e divertimento. Durante tutto l'anno, i quartieri dedicano energie e creatività alla realizzazione dei loro carri allegorici, ciascuno abbracciando un tema unico e coinvolgente. E quando finalmente giunge il momento tanto atteso, il carnevale follonichese prende vita con tutta la sua unicità, trasformando le strade della città in un palcoscenico festoso.

Il Carnevale di Follonica

Follonica e la sua cucina tra terra e mare

Follonica, ad oggi, ha quindi saputo conservare il suo fascino storico e le sue tradizioni, con le sue antiche torri costiere e i resti delle vecchie fonderie, mentre si è modernizzata per offrire comfort, svago ai visitatori e un’ottima cucina.

I piatti locali riflettono infatti l'anima della Maremma, con ingredienti freschi e genuini. Dai piatti di pesce appena pescato nelle acque del Tirreno, come la frittura di calamari e gamberi, alle ricette di terra come la ribollita. Le trattorie e le osterie di Follonica sono veri e propri rifugi di convivialità, dove ci si può riunire con amici e familiari per condividere buon cibo e buona compagnia.

Ristorante Oasi

Tra le onde del mare e i profumi della costa, iniziamo il nostro viaggio dal Ristorante Oasi. Qui lo chef Mirko Martinelli ha saputo creare un ambiente dove l'identità culinaria si fonde con il rispetto per il mare e l'evoluzione della tradizione gastronomica. Questo ristorante, fra i più apprezzati della costa, è un'oasi dove i piatti sono eseguiti con grande consapevolezza. La mano talentuosa dello chef Mirko Martinelli si ritrova in ogni piatto, che compongono percorsi degustazione pensati giorno per giorno, seguendo la freschezza e la disponibilità del miglior pescato locale. La cucina proposta è personale e intima, dove ogni portata ha la sua caratteristica unica: gli antipasti rappresentano il divertimento, i primi il gusto e i secondi la verità.

I bottoni del Ristorante Oasi 1/5 Il Croccante del Ristorante Oasi 2/5 Cala-mare-tti del Ristorante Oasi 3/5 Federico Minghi gusta il Carpaccio di Muggine del Ristorante Oasi 4/5 La sala direttamente sul mare del Ristorante Oasi 5/5 Previous Next

Iniziamo con il Crost-one, un antipasto fresco, unico ed evocativo. Qui il protagonista è il Carpaccio di Muggine, sapientemente accostato ad acidità di pomodoro, capperi, basilico e frutto della passione, regalando un viaggio nei ricordi delle estati passate. Proseguiamo con i “Cala-mare-tti”, piatto raffinato che combina sapori intensi e consistenze contrastanti. La farcia, realizzata con acciughe, ricotta e pistacchio, viene adagiata su una vellutata crema di pane e cime di rapa. Il Croccante si presenta invece come un primo piatto inusuale e sorprendente. La pasta al dente è condita a freddo con una marinata di Gambero Rosso, sapientemente miscelata a zafferano e noce moscata. I Bottoni, composti da riccio, cicale, acqua di mare e caviale, sprigionano un'esplosione di sapori marini, trasportando direttamente nelle profondità del mare con la salinità dell'acqua di mare e la consistenza del caviale. Infine, concludiamo con “La Padellata”, rappresenta la verità e l'altissima qualità dei sapori marini. Composta da un soufflé di pesce di lisca, crostacei e molluschi, unisce la leggerezza del soufflé alla ricchezza dei frutti di mare. In questo ristorante, il mare è il focus e la cucina è un'arte che si mostra con identità, rispetto ed evoluzione, trasformando ogni pasto in una celebrazione dei sapori del mare. In più, qui potrai lasciarti tentare dai classici della tradizione internazionale o dai cocktail signature di Francesco Porcelli, perfetti per rinfrescarsi durante una calda giornata o per godersi uno splendido tramonto.

Ristorante Oasi | Viale Italia 227 - 58022 Follonica (Gr) | Tel 0566 260008

John Tartarino

Proseguiamo l’esperienza gastronomica da John Tartarino. Un ristorante accogliente e riservato, dove ogni dettaglio è curato per offrire un'esperienza piacevole. Gestito da Michele di Iorio, che cura la sala con professionalità e attenzione ai clienti, il ristorante offre una cucina autentica, con Francesca Muto ai fornelli. Francesca prepara piatti della tradizione, utilizzando ingredienti freschi e di alta qualità.

La Bistecca Fiorentina di John Tartarino 1/4 La Millefoglie di Melanzane di John Tartarino 2/4 Federico Minghi gusta la Battuta sull’Osso di John Tartarino 3/4 La sala di John Tartarino 4/4 Previous Next

Qui, la carne è la protagonista indiscussa del menu. Attraverso una selezione accurata dei migliori tagli di carne bovina, il ristorante celebra l'eccellenza della carne in tutte le sue forme, dalle crudità alle lunghe cotture. L'autentico sapore viene esaltato seguendo le antiche tradizioni toscane, accompagnato da una ricca selezione di vini locali. Il menu si arricchisce inoltre di primi piatti tradizionali, formaggi e salumi locali, accuratamente selezionati per offrire un assaggio completo della Maremma. La carta dei vini è incentrata sui prodotti del territorio, scelti in perfetta armonia con i sapori proposti, per un abbinamento che esalta ogni piatto. Tra le proposte culinarie spicca la “Battuta sull’Osso”, un vero e proprio inno alla Toscana, preparata con midollo, tuorlo marinato e granella di arachidi. Questo piatto rappresenta l’essenza della tradizione culinaria toscana, combinando ingredienti di alta qualità per esaltare il sapore autentico della regione. La Millefoglie di Melanzane prosegue l’esperienza culinaria, unendo la delicatezza delle melanzane alla cremosità di formaggi selezionati. Strati di melanzane grigliate alternate a una ricca salsa di pomodoro e mozzarella fresca, il tutto arricchito da una generosa spolverata di parmigiano. Infine, la Bistecca Fiorentina, il simbolo dell'arte culinaria italiana. Preparata con la miglior carne bovina, accuratamente selezionata e grigliata alla perfezione, è un'ode alla tradizione culinaria fiorentina che non delude mai le aspettative.

John Tartarino | Via Martiri della Niccioleta 13 - 58022 Follonica (Gr) | Tel 370 374 1644

Ristorante Rotta Vera 42°

Infine, concludiamo con il Ristorante Rotta Vera 42°. Immerso nel panorama marino del centro di Follonica, il ristorante Rotta Vera 42° si distingue per la sua selezione di materie prime di altissima qualità. Questo ristorante prende il nome dalla rotta tracciata sulla carta nautica tra il punto di partenza e quello di destinazione, tenendo conto delle variabili. E proprio come una nave che naviga tra le onde, il ristorante si propone di raggiungere l'obiettivo culinario nonostante le avversità. Da quando ha aperto le sue porte il 25 giugno 2022, Rotta Vera 42° ha attirato gli amanti del buon cibo grazie alla sua filosofia incentrata sull'eccellenza e alla sua rinnovata proposta culinaria. Al timone di Rotta Vera c'è Giovanni, un vero e proprio follonichese doc, affiancato dal figlio Francesco, esperto nel settore della sala. In cucina, a dirigere le operazioni, ci sono Antonio Miola e Aroun, che con la loro creatività e passione garantiscono piatti di alta qualità. La produzione della pasta, dei dolci e del pane è interamente affidata alla brigata di cucina, garantendo freschezza e qualità in ogni piatto. E per accompagnare le creazioni culinarie, Rotta Vera vanta una lista di vini con oltre 200 etichette, accuratamente selezionate per esaltare ogni gusto e ogni aroma.

il Polpo Locale alla Piastra del Ristorante Rotta Vera 42° 1/6 Calamaro in Doppia Consistenza del Ristorante Rotta Vera 42° 2/6 Federico Minghi gusta la Pappardella ripiena di gamberi rosa del Ristorante Rotta Vera 42° 3/6 Particolare della sala del Ristorante Rotta Vera 42° 4/6 Federico Minghi con gli chef del Ristorante Rotta Vera 42°, Antonio Miola e Aroun 5/6 La sala del Ristorante Rotta Vera 42° 6/6 Previous Next

Tra i piatti proposti da Rotta Vera, spiccano tre piatti iconici che racchiudono la freschezza dei prodotti locali: per iniziare, il “Polpo Locale alla Piastra”, in cui il polpo, pescato direttamente dalle acque locali, è cotto alla perfezione sulla piastra e conquista con la sua delicatezza e il suo equilibrio di sapori. A seguire la “Pappardella ripiena di gamberi rosa”, ripiene di prelibati gamberi rosa locali e mozzarella di bufala, sono arricchite da un burro montato al frutto della passione e da un tocco di crudo di gamberi. Si presenta come un piatto che unisce la ricchezza dei sapori di mare alla cremosità della pasta fresca, regalando un'esplosione di gusto in ogni forchettata. Per finire, degno di nota il Calamaro in Doppia Consistenza, servito con patate alla cenere di rosmarino e una vellutata crema di zucchine e rapa rossa. Un piatto che esalta la delicatezza del calamaro con l'intensità dei sapori mediterranei.

Ristorante Rotta Vera 42° | Viale Italia, 3, 58022 Follonica (Gr) | Tel 0566 41333

Così, Follonica si erge come un vero gioiello della costa toscana, un luogo dove passato, presente e futuro si intrecciano in un'armoniosa sinfonia di storia, natura e tradizione, in cui il mare si manifesta attraverso esperienze enogastronomiche di altissima qualità.