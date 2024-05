Intelligenza artificiale all'Hotel Butterfly: esperienza unica tra avatar e musica

C'è (anche) l'intelligenza artificiale ad animare le notti estive romane. Merito di Hotel Butterfly, che ha inaugurato la sua nuova stagione e lo ha fatto puntando sulla tecnologia, con un progetto che punta a sensibilizzare il pubblico alla salvaguardia dell’ambiente.

Hotel Butterfly a Roma

Al via la stagione dell'Hotel Butterfly di Roma

È tornato l’iconico progetto che da ormai otto anni è protagonista della night life estiva romana, confermandosi uno spazio in cui arte, divertimento e creatività si fondono, garantendo serate indimenticabili, dal sapore sempre diverso. Dall'idea del direttore artistico Giancarlino e dei suoi soci Daniele Quattrini, Vittorio Paladino ed Edoardo Caracciolo, l’Hotel Butterfly si presenta così come uno spazio in cui le notti della bella stagione diventano autentiche experience da vivere. Quest’anno, la sede tornerà nei suoi luoghi più cari, aprendo le porte al pubblico all’interno del giardino di Villetta Ruggeri, a pochi passi dal Ponte della Musica, immerso nel verde di Monte Mario e del Foro Italico.

Intelligenza artificiale all'Hotel Butterfly

Ma la novità indiscussa della stagione 2024 dell’Hotel Butterfly è uno speciale progetto creato con l’intelligenza artificiale che renderà l’esperienza al suo interno imperdibile: attraversando gli spazi del locale, i visitatori saranno catapultati ne “Il Nuovo Mondo. L'Incanto della Tribù delle Donne Farfalla”, un racconto visionario ideato da Futura AI Hub per Hotel Butterfly, di cui protagonista sarà la Tribù delle Donne Farfalla, creature eteree di una bellezza incantevole, custodi di un nuovo mondo. Queste donne hanno sviluppato poteri straordinari che permettono loro di rigenerare e armonizzare l'ecosistema, facendosi guardiane dell’ambiente e custodi della sostenibilità. Le donne farfalla, ninfee vitali del nuovo mondo, proteggono e nutrono ogni angolo del pianeta con una melodia che risuona attraverso una natura completamente rinnovata. Questa narrazione è un inno profondo alla salvaguardia della Terra, che offrirà agli ospiti dell'Hotel Butterfly la possibilità di vivere un viaggio innovativo e futuristico, pronto a risvegliare gli spiriti e incantare l’anima. Attraverso l’intelligenza artificiale sono stati creati otto personaggi fantastici, delle avatar tutte diverse tra loro, che appariranno su grandi totem posti nel percorso che si snoderà per il locale, il cui allestimento rinnovato sarà incentrato, come sempre, sull’esaltazione degli spazi green.

All'Hotel Butterfly protagonista è sempre la musica

Ci si muoverà lasciandosi trasportare dalla musica – indiscussa protagonista – tra gli spazi della zona Garden e torna anche il Bosco Parallelo, lo spazio multifunzionale celato dietro fitte barriere di foglie di agave e palme bonificate dall’impegno e dalla cura di Hotel Butterfly, il tutto disegnato e progettato da Matteo Parenti e La Floreale di Stefania per la realizzazione dei giardini. La location si presenta come un multiverso dove il tempo si muoverà al ritmo della musica più intima, dall’ora dell’aperitivo e fino al calare della notte. Un luogo in grado di proiettare in un’altra dimensione dei sensi, una foresta del futuro, un continuum spazio-temporale in cui arte, mostre temporanee, musica, live ed eventi troveranno una residenza alternativa alle pendici del monte in pacifica coesistenza con il nostro mondo, ma lontane dal caos e dai rumori della città.

Musica protagonista all'Hotel Butterfly di Roma

La programmazione musicale, come sempre ricchissima, vedrà alternarsi alle console dell’Hotel Butterfly le eccellenze della scena: le crew Goaultrabeat, Touch The Wood, Nozoo, Electronic Garden, Yokho Tribe, Ilbuioltre, Fleurs Sonores, Luce nuova, Ghost, Mania e dalla crew di Marco Moreggia. Dal lunedì al sabato, dalle 18 alle 2 di notte, ogni serata sarà diversa per sonorità, garantendo un divertimento in grado di soddisfare i gusti del fedele pubblico della notte dell’Hotel Butterfly.

La proposta Food&Beverage dell'Hotel Butterfly

Se da un lato la musica e l’intrattenimento la faranno da padrone, dall’altro non mancherà l’occasione di trascorre in modo curato i momenti di convivialità dall’aperitivo alla cena, con una proposta food&beverage che accompagnerà gli ospiti dell’Hotel Butterfly per l’intera stagione. Nella zona del Garden, regno della mixology, ci si incontrerà per sperimentare le nuove proposte dei bartender, impegnati nelle miscelazioni più originali di distillati di qualità. Protagonista del mixology bar del Bosco Parallelo sarà la pianta d'agave con una esclusiva selezione di tequila e mezcal dai sapori intensi e torbati del brand Casamigos, noto per la qualità di agave raccolta a mano Blue Weber al 100%, coltivata nel terreno ricco di argilla rossa e nel clima fresco delle Highlands di Jalisco, in Messico.

All'Hotel Butterfly si può anche cenare

Sul fronte food, quest’anno Hotel Butterfly dà il benvenuto ad un progetto di ristorazione che presenta un’evoluzione nella sua offerta culinaria, introducendo il nuovo concetto di pizzeria ideato da Matteo Castorina. Specializzato nel settore, Castorina vanta una lunga serie di importanti esperienze e collaborazioni che gli hanno permesso di creare vari format nel tempo. La proposta sviluppata per l’Hotel Butterfly permetterà agli ospiti di assaggiare diverse specialità; dai crostini, come quello con Tartare di manzo, erba cipollina, capperi e senape a quello al Ragù di polpo, passando per i fritti, tra Supplì al telefono, Fiori di zucca e Polpette di melanzane, fino alla Pizza al padellino e l’immancabile romana. A tutto questo si aggiunge una selezione di piatti studiati insieme allo chef Andrea Zucchi, socio di Castorina al “Vecio bacaro romano”, tra cui i Gamberi gobetti, stracciatella, nduja e kumquat, il Vitello tonnato alla “vecchia maniera” e il Carciofo cafone az. Agnoni, spuma di provola e menta, in una proposta che ben si sposa con le diverse esigenze del pubblico in transito all’Hotel Butterfly, dall’aperitivo alla cena.

Hotel Butterfly

Viale dei Gladiatori 68 00135 Roma

Tel 3534094744