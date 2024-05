La Taskita di Alassio, non solo tapas bar: ecco il nuovo menu

Cerchi un ristorante “non convenzionale” ad Alassio? Vai a La Taskita. Fondata sull'idea di offrire un'esperienza culinaria che vada oltre la semplice soddisfazione del palato, La Taskita si distingue, infatti, per la sua ricerca incessante di nuove tecniche e ingredienti durante i mesi invernali, quando Roby e Bry (ossia Briggith Otero Moreno e Roberto Mantiero), i fondatori del locale, viaggiano in lungo e in largo. Nata come tapas bar lungo la suggestiva Passeggiata Francesco Baracca, oggi La Taskita si afferma con un ristorante con una proposta gastronomica completa e variegata.

Gli interni di La Taskita Foto: Brambilla Serrani

La Taskita, ristorante ad Alassio vista mare

Con un ambiente accogliente che comprende sia tavoli interni che esterni con vista sul mare, La Taskita offre ai suoi ospiti la possibilità di immergersi in un'atmosfera ispirata dalla bellezza naturale della baia di Alassio. Sebbene il concetto dello "sharing" rimanga centrale, il nuovo menu spazia ben oltre le classiche tapas, presentando creazioni che sfidano le convenzioni e le aspettative gastronomiche superando la classica distinzione tra antipasto, primo e secondo.

L'esterno di La Taskita Foto: Brambilla Serrani

Il nuovo menu della Taskita è il risultato di questa ricerca continua e presenta una selezione di piatti eclettici che combinano sapientemente sapori e influenze culinarie provenienti da tutto il mondo. Anche la drink list è stata modificata, con signature cocktail e una selezione di vini locali e internazionali studiata appositamente per esaltare l'esperienza culinaria offerta.

Come è il nuovo menu de La Taskita

La Taskita si distingue per la differenziazione tra la proposta pranzo e cena. Durante il light lunch, i piatti sono caratterizzati da sapori più leggeri e freschi, con opzioni di facile comprensione e più adatte a una pausa durante la giornata. Al contrario, la proposta cena si evolve verso piatti più complessi e ricercati, offrendo un'esperienza gastronomica più sofisticata.

Scallop roll (Pane al curry nero, capasanta cruda, maionese allo yuzu, cipollotto, tartufo nero) Foto: Brambilla Serrani 1/5 Waffle di Pandebono (con tartare di fassona, maionese di aji rocoto, pere fermentate, nocciole del Piemonte) Foto: Brambilla Serrani 2/5 Ceviche di ricciola (Leche de tigre al rabarbaro, purea di patate dolci, chips di taro) Foto: Brambilla Serrani 3/5 Gyoza di sesamo nero (Ripieni di manzo e maiale cotti alla piastra, con burro al timo e salsa ponzu) Foto: Brambilla Serrani 4/5 Tetela ripiena di polpo (Scamorza affumicata, cipolla sottaceto, ajo blanco ai piselli) Foto: Brambilla Serrani 5/5 Previous Next

Tra le proposte iniziali piatti come la Croqueta di pancetta iberica, croccante e avvolta in una delicata maionese alla paprika, e il Waffle di Pandebono, dove la tenerezza della tartare di fassona si sposa con la maionese di aji rocoto, le pere fermentate e le note aromatiche del tartufo nero. Per i palati in cerca di avventure più speziate c’è il Chicken satay, con i suoi spiedini di pollo marinati al latte di cocco e curry rosso. Il Ceviche di ricciola, con leche de tigre al rabarbaro e purea di patate dolci, porta i commensali direttamente sulle coste dell'America Latina. Per i vegetariani, i Gyoza di cacao e la Tetela, con ripieno di verdure di stagione e scamorza affumicata, offrono un'alternativa gustosa e appagante. Tra i piatti forti ci sono i Gyoza di sesamo nero, con il suo ripieno di manzo e maiale cotti alla piastra e la salsa ponzu, e i Noodles al burro di miso e lime, arricchiti dalla tartare di capasanta e baby corn, oppure il Riso Carnaroli al wok, con verdure di stagione e maialino croccante, per soddisfare anche i gusti più tradizionali.

La Taskita

Passeggiata Francesco Baracca 10 - 17021 Alassio (Sv)

Tel 388 058 2997