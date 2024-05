Upgrade del biglietto aereo? I fattori psicologici che frenano i viaggiatori

Viaggiare è un'esperienza emozionante sin da quando si comincia a preparare le valigie fino all'esplorare nuove destinazioni. Tuttavia, capita spesso, che seppur si possa migliorare il biglietto aereo acquistato, trasformando l'esperienza di viaggio da base a lussuosa, in molti non lo fanno. Gli esperti spiegano il perché di questa sorprendente riluttanza tra i viaggiatori.

Gli esperti svelano perché esiti a migliorare il tuo biglietto aereo

Biglietto aereo, e l'ansia dell'upgrade

«Una buona parte dei viaggiatori spesso esita a migliorare i propri biglietti aerei, anche quando si presenta un'opportunità allettante - osserva Alexandra Bowman, consulente di viaggi per Truely eSIM - Ciò che si cela dietro questo atteggiamento non è solo una questione economica, ma un intrico di fattori psicologici».

1. Percezione del valore e senso di colpa finanziario

Per molti viaggiatori, migliorare un biglietto aereo sembra eccessivo o ingiustificato, soprattutto se il costo aggiuntivo non è ragionevole o non offre un valore proporzionale. Spesso c'è un senso di colpa legato alla spesa per sé stessi che può prevalere sul desiderio di comfort nel viaggio.

2. Considerazioni familiari e sociali

Le decisioni di viaggio possono essere fortemente influenzate da chi ci si sta viaggiando. La decisione di fare l'upgrade può diventare complicata se si viaggia in gruppo o con la famiglia, dove il budget di tutti e la disponibilità a spendere di più non coincidono.

L'effetto di dotazione e il pregiudizio dello status quo

L'effetto di dotazione, un fenomeno psicologico per cui gli individui valorizzano di più ciò che già possiedono rispetto a ciò che potrebbero ottenere, gioca un ruolo significativo. Molti passeggeri preferiscono mantenere ciò che hanno acquistato inizialmente piuttosto che optare per un upgrade incerto. Questo è amplificato da un pregiudizio dello status quo, dove la scelta di default sembra la più sicura.

Paura di perdere opportunità future

Il Fomo si verifica quando alcuni viaggiatori potrebbero rimandare l'upgrade, riservando risorse per spese future “più importanti”. Questa esitazione riflette una riserva strategica di risorse finanziarie ed emotive, legata all'incertezza sulle opportunità future e al desiderio di mantenere aperte le opzioni.

Offerte per upgrade di volo

Ad esempio, quando tenti di fare l'upgrade del tuo volo, ogni tratta del tuo viaggio conta come un'opportunità separata e ogni persona sul biglietto viene considerata individualmente. Quindi, se stai viaggiando da Los Angeles a Parigi a Londra, dovrai fare un'offerta per ogni tratta del viaggio. Se, ad esempio, ci sono due persone nella tua prenotazione e offri $200 per migliorare un segmento, l'offerta viene interpretata come un'offerta totale di $400.

Consigli dagli esperti di viaggio sugli upgrade dei biglietti aerei

Alexandra Bowman propone delle strategie per affrontare l'ansia dell'upgrade:

Inizia in piccolo : comincia con upgrade minori che migliorano l'esperienza, come spazio extra per le gambe o imbarco prioritario.

: comincia con upgrade minori che migliorano l'esperienza, come spazio extra per le gambe o imbarco prioritario. Calcola direttamente il valore : valuta i benefici dell'upgrade in termini di comfort, produttività, riduzione dello stress e divertimento complessivo.

: valuta i benefici dell'upgrade in termini di comfort, produttività, riduzione dello stress e divertimento complessivo. Normalizza il lusso: di tanto in tanto, concedersi piccoli piaceri può cambiare nel tempo la percezione di ciò che costituisce un comfort “necessario” rispetto a un'eccessiva “stravaganza”.

Sebbene l'ansia dell'upgrade possa essere diffusa tra i viaggiatori, comprendere le influenze psicologiche e culturali sottostanti può permettere alle persone di fare scelte più consapevoli che rispecchiano i loro livelli di comfort personale e finanziario. Forse la prossima volta che si presenta l'opportunità di fare un upgrade, la decisione potrà essere vista non solo in termini di spesa, ma come un investimento prezioso nella soddisfazione e nel benessere complessivo del viaggio.