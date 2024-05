Al mare in Italia lontano dalle solite rotte: ecco l'Hotel Santavenere di Maratea

Al mare lontano dalle folle e totalmente immersi nella natura incontaminata. Questo posto esiste: è l'Hotel Santavenere di Maratea (Pz). Gestito dal gruppo Egnazia Ospitalità Italiana, l’Hotel Santavenere è un rifugio sereno cullato dal mare caratterizzato da un’eleganza e un fascino senza tempo. È un luogo immerso in una natura magnifica e selvaggia dove vivere un’autentica ed esclusiva “estate italiana” nella tranquillità e nel relax.

Lìinvidiabile posizione dell'Hotel Santavenere

Santavenere, più che un hotel una villa aristocratica

L'hotel, realizzato negli anni ’50 e pensato come una villa aristocratica, è posizionato in cima alla scogliera e gode di un panorama mozzafiato, sullo sfondo del mar Tirreno. Il Santavenere si estende su una superficie di oltre 3mila metri quadrati, e racchiude la sua eleganza in 34 camere e suite e in ampi saloni.

Le 34 camere dell’Hotel Santavenere

Le camere variano per dimensioni e arredamento, ognuna offre una vista unica sul giardino o sul golfo di Policastro e tutte hanno una propria identità, pur condividendo un senso di appartenenza al territorio. Il fascino di ogni camera risiede nei dettagli ricercati, come i mobili antichi del tardo Settecento, le ceramiche Minturno e le piastrelle di Vietri.

In questa nuova stagione estiva il Santavenere accoglie i suoi ospiti con una nuova veste, grazie ai lavori di rinnovamento che hanno reso ancora più eleganti e confortevoli alcuni ambienti dell’hotel. Una delle principali novità e la ristrutturazione di otto junior suite nell’area del grande giardino, ampliando l’offerta a disposizione degli ospiti.

I tre ristoranti dell’Hotel Santavenere

L’unicità del soggiorno al Santavenere e arricchita anche dall’esperienza gastronomica che riscopre e racconta i sapori del territorio, offrendo la possibilità di scegliere tra tre ristoranti:

Le Lanterne propone piatti tradizionali della cucina lucana di una volta rivisitati in chiave moderna, un viaggio attraverso i sapori locali e il gusto dell'innovazione;

Gli Ulivi e il ristorante a bordo piscina, "un'oasi di pace" circondata dagli ulivi e dai limoni dell'incantevole giardino dell'hotel che, da quest'anno, offre la possibilità di gustare ottime pizze cotte nel forno a legna sia a pranzo che a cena, oltre a piatti leggeri e gustosi;

Il Carrubo e il ristorante sul mare con un'elegante terrazza a pochi passi dal molo, dove e possibile gustare il pescato del giorno. Ogni venerdì sera Il Carrubo celebra il "Venerdì italiano" riprendendo una festa folcloristica di Maratea, dove gli ospiti possono scoprire le tradizioni della regione in perfetto stile "Dolce Vita" dell'Italia anni '50.

Sport, yoga e picnic nella natura all’Hotel Santavenere

Infine, il Santavenere sancisce il profondo legame col territorio incontaminato in cui è immerso mettendo in contatto i propri ospiti con la natura, attraverso una serie di attività ed esperienze uniche. Da quest’anno, la struttura offre anche corsi di yoga all’aperto, nella suggestiva cornice dei verdi giardini dell’hotel, a cui si affianca anche la possibilità di organizzare ricchi e rigeneranti picnic estivi. Per gli appassionati di sport e attività all’aria aperta, e invece possibile esplorare la costa e le grotte di Maratea attraverso escursioni di trekking e gite in kayak. Se si vuole cercare un’atmosfera più romantica e appartata, il Santavenere propone anche cene riservate sul mare, in una location coronata dagli scogli del promontorio e dai tramonti del mar Tirreno.

La storia dell’Hotel Santavenere

L'Hotel Santavenere ha un'anima affascinante che si mescola a una lunga e bellissima storia. Fu costruito all’inizio degli anni ’50, secondo la visione innovativa del conte Stefano Rivetti, esponente di una delle più importanti famiglie di industriali italiane specializzata nella manifattura di tessuti. Rivetti riconobbe l'enorme potenziale di Maratea per la sua bellezza e avviò un progetto di sviluppo turistico. La posizione geografica unica e la grande bellezza della zona fecero di Maratea e della Basilicata una meta turistica emergente. In particolare, la frazione di Fiumicello, adagiata lungo la costa di Maratea, vide l'inizio e l'evoluzione del turismo negli anni Cinquanta ed è in questa zona che nacque l'Hotel Santavenere, subito conosciuto come il "gioiello" della Lucania.

Lo charme del Santavenere e la bellezza, magnifica e selvaggia, di Maratea hanno rappresentato una destinazione amata da iconiche personalità italiane e internazionali, tra cui Anita Ekberg, Mario Soldati, Lina Wertmüller, Camilla Cederna, Giuseppe Tonatore, Luciano De Crescenzo, Sofia Loren.

Hotel Santavenere

Via Conte Stefano Rivetti 1 - 85046 Maratea (Pz)

Tel 0973 876910