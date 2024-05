Un piatto, un solo ingrediente: è la filosofia del ristorante Uma Roma

In ogni piatto un unico ingrediente. Ma non solo, ogni ricetta non è come sembra. E non siamo a Londra o a Barcellona, siamo alla Garbatella, a Roma dove due giovani chef, Matteo Taccini e Luigi Senese, con grandi esperienze alle spalle, in Italia e all’estero, hanno aperto “Uma Roma”, un nuovo ristorante dove appunto si vive un’esperienza… unica. Sì, perché qui l’unicità è fondamentale: nella cucina, nei piatti, nella sala e negli ambienti. I pilastri sono la brace, la fermentazione e il concetto di “unico”, inteso, appunto, come singolo ingrediente nel piatto.

La sala di Uma Roma

Uma Roma, un piatto un solo ingrediente

Si divertono molto i due, si vede e si sente. Un menu che, allo stesso tempo, parla romano e tutte le lingue del mondo. Una romanità quasi ancestrale, fatta di antichi gesti e prodotti puri, che incontra con grande equilibrio la modernità e si contamina con il resto del mondo, senza mai distogliere l’attenzione dai grandi prodotti italiani. Tanto vegetale e un’estrema cura intorno al singolo ingrediente: un menu con piatti ideati e realizzati puntando alla “sottrazione”, costruiti tramite grandi tecniche ma che alla fine si presentano nella loro "grande semplicità"; una grande ricerca che punta tutto alla composizione della ricetta tramite un unico ingrediente (al massimo sono due). Il risultato è una cucina dinamica, tecnica, divertente, creativa e contemporanea, che riesce a creare un dibattito a tavola mentre si mangia. Quando si dice esperienza…

Chi sono i due chef patron di Uma Roma

La colpa è tutta loro. Matteo Taccini e Luigi Senese, entrambi classe ’92, amici da una vita. Tante esperienze importanti per entrambi. Matteo sceglie principalmente l’estero: Pollen Street Social (Londra), Tickets (Barcellona), Il Pagliaccio (Roma), Noma (Copenaghen), Enigma (Barcellona), Contamina all’Hotel Laurin (Bolzano). Luigi invece sceglie di rimanere nella sua città, prima da Casa Coppelle e poi al ristorante Imago dell’Hotel Hassler. E proprio qui che i due si riuniscono e pian piano cominciano a sognare un progetto tutto loro. Col tempo l’idea prende sempre più forma… e il sogno diventa realtà. Oggi nasce così Uma Roma, il ristorante dove dare forma al loro universo gastronomico, che risente sicuramente delle loro passate esperienze in giro per il mondo, ma che colpisce subito per la forte personalità e unicità.

I due giovani chef di Uma Roma, Matteo Taccini e Luigi Senese

«La nostra è una cucina visivamente molto semplice, ma il livello tecnico è molto alto, così come lo studio l’approfondimento che mettiamo nella costruzione di ogni portata del menu. Questo perché ci piace poter coniugare il fare artigiano con la modernità… questa è la sfida che vogliamo portare avanti - raccontano i due chef - Lo stesso vale per la selezione degli ingredienti da utilizzare in una ricetta: sono sempre semplici, pochissimi, a volte anche solo uno, ma per fare questo utilizziamo tante tecniche diverse per lavorare la materia prima in maniera originale, così da riuscire a dare diverse strutture e consistenze al piatto».

La “sottrazione” è il loro mantra. Lo si capisce già dal nome del locale: inizialmente doveva essere composto dalle iniziali dei loro nomi, dunque Luma (Luigi + Matteo). Poi alla fine hanno voluto snellire anche questo togliendo la lettera L. Il font ricorda l’etrusco, a richiamare quella romanità ancestrale. Completano la squadra di Uma: in cucina Emanuele Giunta (braccio destro) ed Edoardo De Luca; in sala Jennifer Barba (sommelier con tante esperienze internazionali) e Thais Torres (esperta di accoglienza).

Cosa si mangia da Uma Roma

Un menu romano-internazionale. Una carta che cambia spesso. Tanta attenzione alla parte vegetale. Tutta la proposta ruota intorno al concetto di “unico”, che qui viene stressato al massimo. Dal latino “unicus”, a sua volta derivato da “unus”, uno solo. Ed è proprio l’unicità del singolo ingrediente a farla da padrone, che qui da Uma Roma spesso viene utilizzato da solo per la costruzione di un intero piatto. È il caso del Carciofo (ovviamente solo quando è di stagione): una cottura alla brace che lascia il vegetale estremamente tenero, aperto a fiore in maniera scenografica e adagiato sul piatto, sopra un’emulsione cremosa di carciofo e una riduzione, sempre di carciofo ovviamente. Un carciofo in purezza, elevato alla terza, che è in grado di esprimere tutti i gusti e i profumi del vegetale che normalmente non riusciamo a sentire data l’aggiunta di altri ingredienti.

Riso e barbabietola di Uma Roma 1/9 Il Carciofo di Uma Roma 2/9 Merluzzo e Nasturzio di Uma Roma 3/9 Pollo e Patate di Uma Roma 4/9 Manzo e Crespino di Uma Roma 5/9 Cacio e Pepe di Uma Roma 6/9 Ravioli di Cipolla di Uma Roma 7/9 Vignarola di Uma Roma 8/9 Asparago di Uma Roma 9/9 Previous Next

«L’unico ingrediente nel piatto nasce come una sfida, un po’ perché questa filosofia ci rispecchia tanto anche nella vita, un po’ perché vogliamo andare controcorrente rispetto al ‘fumo’ dei troppi ingredienti - commentano Matteo e Luigi - Ci divertiamo molto ad eliminare il superfluo, ma non è solo un virtuosismo che prevede tanta tecnica, ma un vero e proprio stile».

Poi ci sono piatti che esprimono il concetto alla Magritte del "sembra ma non è". Così ritroviamo di fronte ad una “Cacio e Pepe”. Le virgolette nel nome sul menu ci fanno presagire qualcosa. Parliamo di una pasta cacio e pepe senza il cacio, che però viene rievocato dalla presenza del koji, uno dei pilastri della cucina di Uma, cioè il fungo responsabile delle fermentazioni di soia, cereali e patate. Gli chef inseriscono il koji nella ricotta di pecora e la lasciano fermentare per alcuni mesi; nasce così una sorta di ‘miso di ricotta’ che nel gusto e nei profumi ricorda moltissimo il pecorino romano utilizzato nella cacio e pepe. Il bello è che non si entra nel dettaglio durante la presentazione del piatto, ma soltanto alla fine, lasciando così all’ospite il compito divertente di capire cosa ci sia di nuovo.

Brace e fermentazione secondo Uma Roma

Dunque brace e fermentazioni sono i due grandi protagonisti qui da Uma. Nessuna cottura sottovuoto, solo cotture dirette, sul fuoco. Più ancestrale di così. Anche la fermentazione richiama l’origine, una tecnica molto antica che però oggi si utilizza con grande tecnica e conoscenza; e qui da Uma ha un laboratorio dedicato nella parte sottostante alla sala del ristorante.

La brace e la fermentazione sono i pilastri di Uma Roma

Moltissime le suggestioni orientali, in primis dal Giappone, ma gli ingredienti sono per la maggior parte italiani, come il miso fatto con la pasta e non con i fagioli di soia.

Uma Roma, un solo ingrediente anche nei dessert

Un solo ingrediente anche nella carte dei dessert: un pre-dessert di sola pera (miele di pera, granita di pera, kombucha di pera); nella piccola pasticceria, come nella tartelletta di panna bruciata realizzata con sola panna, dentro e fuori; o il dolce di solo cacao (spugna, gelato e gruè).

Panna e fragole di Uma Roma

Tra i dolci colpisce anche la “Carbonara” (sempre fra virgolette): un piatto che viene completato tutto al tavolo davanti al cliente, con spaghetti di cioccolato 80%, spuma di zabaione (che fa la parte dell'uovo), "guanciale" realizzato con la frolla bicolore al cacao, "pecorino" fatto con il macambo (cacao albino) e gruè di cacao a richiamare il pepe.

Quanto si spende da Uma Roma

Un menu dalla costruzione intelligente ed importante, che colpisce però per la grande accessibilità dei prezzi: 50 euro per un menu degustazione composto da 8 passi (bevande escluse) e prezzi alla carta inaspettati. Una scelta ben precisa che evidenzia la voglia di esprimere il concetto di unico ma accessibile, e che allo stesso tempo vuole rivolgersi ed invogliare anche agli abitanti del quartiere Garbatella, che sono ancora abituati ad un’offerta gastronomica diversa.

Cosa si beve da Uma Roma

Una carta con vini solo italiani, anche per le bolle, con un’alternanza di referenze naturali e convenzionali. Tutte piccole cantine dalle piccole produzioni scovate con cura. Ci sono anche pairing diversi, come con il gin tonic o la kombucha.

Come sono gli interni di Uma Roma

Appena si entra si rimane colpiti dalla bellezza della sala. Moderna, calda e accogliente, curata nel dettaglio, dai colori bianco, del legno e bordeaux. Un sapore di casa ma allo stesso tempo internazionale. Ma soprattutto personale. Un grande bancone in legno con cucina a vista crea una continuità tra i clienti e il team. I piatti si finiscono tutti al grande bancone-pass. C’è grande trasparenza, inclusività e tanta voglia di far vedere come si lavora. Nessun interior designer: qui tutto è scelto dalla squadra di Uma.

Eleganza minimalista per la sala di Uma Roma 1/3 Tavolo da Uma Roma 2/3 Particolare della sala di Uma Roma 3/3 Previous Next

E il focus, come in cucina, è il “fare artigiano”: tutti i piatti sono realizzati a mano da una ceramista del Pigneto; così come i vassoi (tutti in legno naturale); i libretti del menu sono stati fatti a mano da una restauratrice di libri. Circa 250 mq totali, divisi tra sopra e sotto (sotto c’è parte della cucina e il laboratorio di fermentazione), per circa 30 coperti, tra cui un tavolo da due super riservato posizionato su un piccolo soppalco. L’idea è quella di aggiungere a breve uno chef table al pass.

Uma Roma

via Gerolamo Benzoni 34 – 00154 Roma

Tel 3333855945