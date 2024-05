Come unire auto d’epoca, arte contemporanea e cucina? Basta un po’ di… Olio

Come unire la passione per le auto d’epoca, per l’arte contemporanea e per la buona cucina in un’unica cena? Semplice, basta un po’ di… Olio! Stiamo, naturalmente parlando, del Ristorante Olio, al piano terra di Spazio The Box a Origgio (Va). Con l'arrivo della bella stagione, il Ristorante Olio riapre anche le porte della sua terrazza, un'oasi verde immersa nel design e nell'arte, dove gli ospiti possono godere di un'esperienza gastronomica unica in un contesto suggestivo e raffinato. Con i suoi 60 posti a sedere, la terrazza principale accoglie gli ospiti in un delizioso spazio affacciato sul giardino rigoglioso e punteggiato di ulivi secolari.

Ospitato al piano terra di Spazio The Box a pochi chilometri da Milano, il Ristorante Olio rappresenta un'eccellenza dell'alta cucina, grazie al lavoro instancabile di ricerca e perfezionamento portato avanti dallo chef Andrea Marinelli e all’impegno della famiglia Milini.

La cura del cliente e della salute si manifesta anche nella presenza di una cucina separata, una delle poche in Italia, dedicata alle preparazioni per chi soffre di celiachia. All’ingresso del Ristorante Olio la grande teca dei vini, uno spazio da 630 bottiglie, accoglie l’ospite trasportandolo immediatamente nell’atmosfera del ristorante.

A guidare la cucina lo chef Marinelli, dallo stile elegante, accurato, capace di rendere ogni piatto ricercato ma di immediata interpretazione, grazie all'uso di ingredienti freschissimi. Ogni creazione di Olio è, infatti, strettamente legata alla disponibilità della materia prima: del pesce, selezionato quotidianamente per freschezza e sostenibilità, ma anche degli ortaggi, quando possibile provenienti da serre, orti e agrumeti di The Box, che offrono tutto l’anno un’ampia varietà di coltivazioni.

Ogni giorno pesci, molluschi e crostacei vengono scelti tra le migliori proposte del mercato ittico di Milano, dei pescherecci del mar Mediterraneo e di selezionatori italiani di eccellenze che possono assicurare la qualità del pescato e la sua tracciabilità, sia in Italia e sia dal resto del Mondo. La ricerca della qualità non può prescindere dalla sostenibilità, che passa attraverso la pesca responsabile, la stagionalità e il rigoroso rispetto della taglia minima.

Olio è un ristorante i cui i confini si espandono all’esterno: nell'orto, nelle serre, nell’agrumeto, parte integrante di The Box, dove la materia prima viene coltivata in modo naturale e senza l’utilizzo di prodotti chimici o conservanti. Qui, crescono i prodotti che compongono parte dei piatti del menu di Olio, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale alla base del menu.

Spazio The Box - Ristorante Olio: Riso Carnaroli con acqua di pomodoro verde, aneto, pistacchio e gamberi rossi di Mazara 1/4 Spazio The Box - Ristorante Olio: Sogliola di Dover con cavolfiore, salsa pil-pil, vaniglia e caviale 2/4 Spazio The Box - Ristorante Olio: spaghetti alla chitarra Verrigni con lumachine di mare, sedano rapa, alloro e ginepro 3/4 Spazio The Box - Ristorante Olio: SpaghettOro Verrigni con zafferano, ricci di mare, spuma di ricotta e finocchietto 4/4 Previous Next

L’olio è l’ingrediente principe di ogni piatto, scelto in base alle caratteristiche organolettiche, per esaltare magistralmente il gusto degli ingredienti. Il Ristorante Olio ha scelto un unico fornitore per i propri oli extravergine di oliva: sono le eccellenze dell’Olearia Caldera di Manerba del Garda, una selezione dei quali è disponibile anche nello shop online di Olio, come idea regalo di qualità.

Per seguire il ritmo delle stagioni anche nel bicchiere, la cantina di Olio si amplia e accoglie continuamente nuove etichette, selezionate come sempre secondo i princìpi di qualità ed esclusività. Circa 500 etichette fanno parte della "wine list" attuale, tra cui centocinquanta spumanti, di cui sessantuno Champagne, trecento tra vini bianchi e rosati e una selezione di vini rossi, scelti per la loro versatilità tra cucina di carne e di pesce.

Da febbraio 2024 Olio ha introdotto la nuova formula Business Lunch: snella, flessibile e veloce. La proposta combina una sempre originale varietà di piatti di pesce, carne, verdure e dessert con un servizio più agile ma sempre accurato, com’è nello stile di Olio. Resta sempre disponibile, anzi diventa ancora più ricco, il menu alla carta per il pranzo, per i clienti che amano un approccio più classico e piatti più strutturati, oltre a un servizio che è in questo caso molto simile a quello della cena.

Ma non solo ottima cucina. In sala, l’impianto di aerazione a raggi UV per la purificazione dell’aria da virus e batteri e il soffitto progettato con nanotecnologie mantengono un microclima equilibrato e rendono lo spazio sicuro, oltre ad assorbire e attutire i rumori. In cucina, i soffitti aspiranti a compensazione sono dotati di raggi ultravioletti per la dissipazione delle particelle di grasso in atmosfera.

Gli spazi di Olio sono accoglienti anche per le famiglie con bambini - dotati di una toilette con sanitari creati su misura, ad altezza di bambino, fasciatoi e spazi per l’allattamento - ma anche per le persone con difficoltà motoria, grazie all’abbattimento totale delle barriere architettoniche con percorsi all’aperto e all’interno, parcheggi coperti, ascensori.

I materiali scelti per Olio fungono da trait d'union con gli elementi identificativi dell'intero contesto di The Box: il legno, le pietre, i cristalli, il metallo con le sue cromature, i tessuti per i rivestimenti, sono tutti elementi che richiamano le autovetture esposte nei piani superiori e che si concretizzano nei giardini e nelle serre.

La deliziosa cucina di mare dello chef Andrea Marinelli non è, inoltre, l’unico motivo per cui visitare Spazio The Box. A rendere del tutto unico questo luogo è anche la magnifica collezione di auto storiche che ospita, con oltre 100 vetture rare dei marchi più prestigiosi dell'automobilismo italiano e internazionale.

Spazio The Box, serre e auto d'epoca

La collezione rappresenta un vero e proprio viaggio nella storia dell'automobile e del design italiano. The Box Car Collection è aperta tutti i giorni, con visite guidate su prenotazione.

Oltre al ristorante Olio e alla The Box Car Collection, Spazio The Box offre un'altra imperdibile esperienza per gli amanti dell'arte e della cultura: l’esclusiva collezione di opere d'arte contemporanea, che comprende sculture di grandi maestri come Igor Mitoraj e Pablo Atchugarry, dipinti dai colori vivaci e installazioni suggestive, con la serie dedicata alla Luna dallo scultore Giacinto Bosco.

Le opere sono esposte sia all'interno che all'esterno di Spazio The Box, creando un vero e proprio museo diffuso. Un luogo unico dove arte, natura e design si incontrano e dialogano, offrendo al visitatore un'esperienza immersiva e indimenticabile. The Box Art Collection è aperta tutti i giorni, con visite guidate su prenotazione.

SP233 1 - 21040 Origgio (Va)

Tel 0283620900