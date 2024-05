Dormire in un autentico borgo toscano? Scopri il Castello di Fonterutoli

Vuoi dormire in un borgo medioevale fuori dal tempo? E vuoi assaggiare vini pregiati tra i più ricercati del mondo? Allora la tua meta ideale è il Castello di Fonterutoli Wine Resort a Castellina in Chianti (Si). Qui la famiglia Mazzei propone una pausa dalla quotidianità o un vero e proprio soggiorno immersi nella natura, a poca distanza da Siena e dalle bellezze storiche del suo territorio, mentre nella cantina della tenuta, nel cuore del Chianti Classico, i wine lover possono scegliere tra diversi tour di degustazione degli iconici vini dell'azienda, apprezzati in tutto il mondo.

Castello di Fonterutoli, wine resort in un borgo

Proprietaria dal 1435, la famiglia Mazzei ha preservato e mantenuto il borgo nella sua autenticità, arrivando a creare una struttura di ricettività diffusa nei vari edifici, con camere, suite e appartamenti raffinati ed eleganti, ancora arredati con alcuni antichi mobili di famiglia.

Nel paese, attualmente abitato, ci si può fermare anche solo per una passeggiata, per una raffinata pausa gourmet in stile toscano nell'Osteria di Fonterutoli o per un aperitivo al Wine bar Società Orchestrale di Fonterutoli. Tutto intorno 650 ettari di colline boscate, oliveti e vigneti. Questi ultimi rappresentano da sei secoli il cuore produttivo della Tenuta Castello di Fonterutoli, considerata una delle più rappresentative e innovative dell'enologia toscana, titolare di uno dei famosi 10 Super Tuscan che, a partire dagli anni '80 del 1900, hanno cambiato il panorama enologico toscano e nazionale, diventando icone internazionali.

Dormire al Castello di Fonterutoli

Fonterutoli offre ai suoi ospiti, la possibilità di soggiornare tra le sue antiche mura grazie alle sue 19 tra camere e suite dislocate all'interno di 5 differenti abitazioni del borgo. Si tratta a tutti gli effetti di un albergo diffuso dove il fascino di un borgo fuori dal tempo, si unisce al rispetto della tradizione e la cura per i dettagli: i pavimenti in cotto originale, gli antichi mobili di famiglia, ma soprattutto la vista su colline, vigneti, alberi d'ulivo, torri e campanili in lontananza; tutto offre un'esperienza unica, in un raffinato ambiente country.

Per poter vivere un soggiorno in totale indipendenza, in famiglia, con un gruppo di amici o in coppia, è possibile riservare uno dei 3 appartamenti composti da 3 camere o l'appartamento con una camera matrimoniale; tutti hanno soggiorno privato ed uso esclusivo della cucina.

Mangiare al Castello di Fonterutoli

Per immergersi nei sapori autentici della Toscana, come detto, al Castello di Fonterutoli ci sono:

Osteria di Fonterutoli

Società Orchestrale di Fonterutoli - Bar Alimentari

L'Osteria di Fonterutoli è un paradiso gourmet, per non parlare della meravigliosa vista che è possibile ammirare dal giardino. Una sala interna in stile country chic con rivisitazioni in chiave moderna e una terrazza esterna in mezzo agli ulivi e ai vigneti con vista su Siena saranno da sfondo a un'autentica e indimenticabile esperienza gourmet guidata dallo chef Marco Capparelli Mugnai. Nel rispetto della tradizione Toscana, l'Osteria di Fonterutoli propone solo piatti preparati con ingredienti locali, freschi e di stagione, con un occhio di riguardo alla selvaggina che vive in azienda allo stato del tutto naturale.

La Società Orchestrale di Fonterutoli - Bar Alimentari, inaugurata in una nuova veste nell'estate del 2017, è, invece, un luogo che nasceva nel 1896 e che riuniva le diverse anime musicali del paese. A tale scopo fu edificato un immobile, la "Società", che da allora per oltre un secolo è stato il punto di incontro e di intrattenimento del popolo di Fonterutoli. Oggi questo luogo si rinnova pur mantenendo fede alle sue origini, offrendo a chiunque voglia scoprirlo, un luogo dove fermarsi per una pausa di ristoro tipicamente toscano o un aperitivo all'italiana. Naturalmente, non mancheranno i vini Mazzei ad allietare i momenti di relax all'ombra dei pini, oltre a una attenta selezione di prodotti alimentari di prima necessità per qualsiasi esigenza.

Castello di Fonterutoli, alla scoperta dei vini del Chianti

Diversi i wine tours & tastings proposti. Il Fonterutoli Wine Tour è il percorso ideale per chi si approccia per la prima volta al mondo di Castello di Fonterutoli, abbinando alla visita della cantina la degustazione di quattro vini. Per chi, invece, è interessato ad effettuare un'esperienza più approfondita sono disponibili le Cru Experiences personalizzate e immersive nella storia e nelle caratteristiche dei vini più celebri.

Inoltre, sono disponibili le Wine & Food Experiences che completano l'esperienza in cantina con un percorso enogastronomico alla scoperta delle eccellenze culinarie toscane sia presso l'Osteria di Fonterutoli, dove poter scegliere tra due menu proposti dallo chef Marco Capparelli, sia al Wine Bar Società Orchestrale.

Tutte le attività da fare al Castello di Fonterutoli

Fonterutoli, antico baluardo fiorentino, è un tranquillo borgo che si trova lungo la via Chiantigiana che collega Castellina in Chianti a Siena. Collocato nel cuore della Toscana, a soli quarantacinque minuti da Firenze e a quindici da Siena e a poca distanza da altre località di interesse storico e turistico, come Volterra, San Gimignano e Pienza. Tante le attività a cui ci si può dedicare soggiornando qui, a partire dalle già citate visite guidate nella spettacolare Cantina della Tenuta Mazzei e degustazioni all’Enoteca, passando per i tour in fuoristrada tra i vigneti.

La Cantina, scavata nella roccia a tre livelli di profondità è stata realizzata su un progetto innovativo e a basso impatto ambientale ideato da Agnese Mazzei e fa parte del progetto Toscana Wine Architecture, un circuito di cantine d’autore e di design, firmate dai grandi maestri dell’architettura contemporanea. Si può anche optare per lezioni di cucina o per visite ai borghi circostanti di Gaiole, Castellina, Radda e Greve e alle loro botteghe artigiane. Le Strade Bianche che si ramificano nell’area sono lo scenario ideale per passeggiate a piedi, a cavallo, in bicicletta o in vespa in mezzo alla natura. Qui gli appassionati delle due ruote si riuniscono ogni anno in autunno per l’Eroica, uno degli eventi ciclistici più affascinanti, un inno al valore della fatica che questo sport rappresenta e che registra migliaia di partecipanti da tutto il mondo.

Castello di Fonterutoli Wine Resort

Via Giacomo Puccini 4 - 53011 Fonterutoli (Si)

Tel 0577 735790