Ecco 4 villaggi da favola da visitare prima che vengano presi d'assalto dai turisti

Viaggiare ai tempi dell’overtourism è sempre più difficile. Di certo ci sono mete imprescindibili da visitare almeno una vola nella vita. Ma se per il prossimo viaggio optassimo per delle mete poco conosciute? Ecco 5 villaggi da favola, che racchiudono l'essenza di un viaggio tranquillo ma avventuroso, da visitare prima che diventino sovraffollati. Dalle pittoresche destinazioni europee nascoste tra le Alpi ai lontani villaggi asiatici avvolti nella nebbia e nel folklore, c'è qualcosa per ogni viaggiatore. «Una destinazione incontaminata è come un segreto; vorresti tenerlo per te, ma è troppo bello per non condividerlo», afferma Julianna Marshall, esperta di viaggi della International Drivers Association. Niente incarna questo sentimento più dei villaggi da favola. Queste destinazioni da libro di fiabe hanno un fascino speciale grazie al loro turismo minimo e all'atmosfera pittoresca. Questi luoghi sono perfetti per la fuga e l'esplorazione, dotati di storia antica, ricca cultura e panorami mozzafiato. Tuttavia, con il crescente interesse per i viaggi e le scoperte, queste gemme nascoste rischiano di diventare sovraffollate.

1. Gásadalur, Isole Faroe

Gásadalur

Gásadalur, piccola città isolata, circondata da spettacolari scogliere e da una cascata che si tuffa nell'oceano, è una meta che toglie il fiato. La BBC elogia la bellezza e la resilienza di questo villaggio che un tempo era quasi scomparso.

2. Bibury, Inghilterra

Bibury

Bibury è uno storico villaggio inglese sul fiume Coln che possiede un fascino immenso. Secondo Jane Greenoff, si dice che gli iconici cottage di Arlington Row a Bibury siano i più fotografati e belli del Paese.

3. Shirakawa-go, Giappone

Shirakawa-go

Secondo la Japan Guide, Shirakawa-go, sito patrimonio mondiale dell'Unesco, è famoso per le sue tradizionali fattorie gassho-zukuri, alcune delle quali hanno più di 250 anni.

4. Ploumanac'h, Francia

Ploumanac'h

Conosciuto per la sua caratteristica costa di granito rosa, Ploumanac'h, villaggio in Bretagna, in Francia, è una scoperta unica. L'Ente del turismo della Bretagna evidenzia le spiagge, i sentieri e le viste panoramiche del villaggio come le principali attrazioni.

I consigli per un viaggio coinvolgente

Secondo Marshall, la pianificazione è fondamentale. «Fai le tue ricerche, scopri la cultura del villaggio, visitalo durante la bassa stagione e pratica il turismo sostenibile», consiglia. La ricerca fornirà informazioni sul periodo migliore per visitare, sui luoghi di interesse principali e sulle usanze locali. Sebbene le stagioni turistiche più popolari possano offrire un clima migliore, è anche più probabile che si debba affrontare la folla. Visitare durante la bassa stagione può offrire un'esperienza più autentica e tranquilla.

Turismo sostenibile significa rispettare l'ambiente, la cultura e l'economia locale: «Evita comportamenti distruttivi, accumula esperienze locali, acquista da artigiani locali, scatta solo foto e ricordi e non lascia altro che impronte», dice Marshall. Questo approccio non solo arricchisce la tua esperienza, ma aiuta anche a preservare questi luoghi unici per le generazioni future.

Strategie per un viaggio memorabile

Per garantire una visita indimenticabile e rispettosa di questi borghi da favola:

Crea un itinerario rispettoso: includi luoghi che promuovono la cultura locale. Ricerca le usanze locali: mostra rispetto aderendo alle tradizioni locali. Visita durante le stagioni non di punta: evita la folla e vivi il posto come fanno i locali. Interagisci con la gente del posto: sono il cuore di ogni destinazione. Mangia cibo locale: il cibo ti connette immediatamente alla cultura. Acquista da imprese locali: sostieni l'economia locale. Partecipa a festival o eventi locali: è un modo coinvolgente per entrare in contatto con la cultura. Non lasciare traccia: rispetta l'ambiente e aiuta a preservarlo per gli altri. Pratica la lingua locale: questo può favorire un legame più forte con la gente del posto. Documenta il tuo viaggio: per ricordi e per condividere la bellezza del luogo senza rovinarlo.

Perché visitare piccoli villaggi

I villaggi da favola offrono un antidoto al trambusto della vita moderna. Sono finestre sul passato, che incarnano ricchezza storica, pace e semplicità. Pur condividendo questi luoghi con il mondo, è fondamentale preservarne il fascino e l'autenticità. «Viaggiare non significa semplicemente visitare un luogo, ma piuttosto immergersi nella sua cultura, storia e vita. Dopotutto, se non ci prendiamo cura dei luoghi più belli del mondo, potremmo perderli per sempre», conclude Marshall. Questa è la vera essenza del viaggio: abbracciare, preservare e rispettare il viaggio e la destinazione.