Al Sulià House Porto Rotondo massaggi e relax al profumo di Sardegna

In Sardegna per il… relax. Siamo a Porto Rotondo (Ss) al Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton, moderno ed elegante boutique hotel immerso nella natura e sospeso tra il mare e il cielo di fronte il golfo di Cugnana. Per l'estate che sta arrivando l'hotel ha deciso di offrire ai suoi ospiti una speciale esperienza di benessere e relax.

La location del Sulià House Porto Rotondo

Sulià House Porto Rotondo, relax e benessere in Sardegna

La sinuosa piscina, circondata da comode chaise long e accoglienti cabane è il luogo perfetto per crogiolarsi al sole o rilassarsi all'ombra, leggere o ascoltare musica, rinfrescarsi con un tuffo e tonificarsi con una nuotata. Il giardino e la spa del Sulià sono il luogo ideale per concedersi momenti di wellness e benessere. I trattamenti e massaggi sono affidati alle sapienti mani delle terapiste che si prendono cura di ogni ospite con formule personalizzate in cui si tiene conto dello stato fisico e mentale dell'ospite.

Massaggi al sapore di Sardegna da Sulià House Porto Rotondo

Quello che l'hotel propone è un vero viaggio sensoriale che conduce nelle emozioni benefiche che la terra di Sardegna sa donare ai suoi visitatori.

Sulià House Porto Rotondo, trattamenti al profumo di Sardegna

Anche i trattamenti fanno riferimento agli aromi dell'isola e proprio Elicriso, Ginepro e Mirto, sono i nomi dei massaggi e derivano dagli olii, selezionati in base allo stato d'animo e alle necessità dell'ospite e utilizzati per un momento di aromaterapia alla fine del trattamento. Lo scopo principale è di ristabilire il perfetto equilibrio tra corpo e mente, riequilibrare le energie per donare una perfetta sensazione di benessere. Il protocollo del trattamento, dunque, cambierà non solo a seconda dell'ospite, ma anche in base allo stato d'animo che l'ospite ha in quel preciso momento.

L'ingresso alla spa del Sulià House Porto Rotondo

Il massaggio Elicriso è rigenerante, in un rituale che dona energia, risveglia le emozioni e coinvolge tutti i ricettori nervosi e sensoriali, la pelle, i muscoli, le articolazioni la circolazione sanguigna e linfatica migliorando l'umore e la consapevolezza di sé stessi.

è rigenerante, in un rituale che dona energia, risveglia le emozioni e coinvolge tutti i ricettori nervosi e sensoriali, la pelle, i muscoli, le articolazioni la circolazione sanguigna e linfatica migliorando l'umore e la consapevolezza di sé stessi. Il massaggio Ginepro si concentra sui tessuti profondi ed è un ottimo decontratturante del sistema muscolare ed è particolarmente indicato per chi svolge molta attività fisica e accumula tensioni.

si concentra sui tessuti profondi ed è un ottimo decontratturante del sistema muscolare ed è particolarmente indicato per chi svolge molta attività fisica e accumula tensioni. Il massaggio Mirto è un vero percorso olistico in grado di rendere la pelle più luminosa, rigenerata e tonica. Il protocollo inizia con un massaggio alla schiena e alle spalle per poi concentrarsi sul viso e sulla testa. Il tocco è leggero o energico a seconda dei punti interessati per liberare viso, schiena, spalle e testa dalle tensioni e dallo stress quotidiani.

Sulià House Porto Rotondo, yoga o passeggiate a cavallo?

Non solo, oltre al fitness e ai massaggi l'albergo offre l'opportunità di prenotare sessioni private di yoga, che si tengono in giardino sotto l'attenta guida della trainer Eirinn Skrede, per completare il percorso di benessere psicofisico e ottimizzare i benefici della vacanza.

Yoga nel giardino del Sulià House Porto Rotondo

Per chi desidera un dinamico contatto con la natura il Sulià House Porto Rotondo propone delle meravigliose passeggiate a cavallo. Insoliti percorsi su sentieri non battuti della Gallura, lontani dalle usuali mete turistiche, con i cavalli del Centro equestre La Prugnola Ranch, esempio virtuoso di etica e rispetto dell'ambiente, che tra le tante attività recupera gli equini destinati al macello riabituandoli all'uomo.

Dormire al Sulià House Porto Rotondo

Un soggiorno speciale all'insegna del benessere, sospesi tra l'azzurro del mare e il celeste del cielo, in un contatto con la natura virtuoso e rigenerante, questo, dunque, l'obiettivo del Sulià House Porto Rotondo. Relax e benessere che comincia già in camera.

L'hotel è come una casa privata con 22 tra camere e suite dai colori tenui, design di avanguardia e materiali innovativi, molte delle quali con ampie terrazze vista mare.

Mangiare al Sulià House Porto Rotondo

Naturalmente il benessere passa anche dalla tavola. L'hotel ospita il ristorante Pasigà, un concetto gastronomico che vuole riappropriarsi del territorio, in cui la tradizione e i prodotti vengono osservati da diversi punti di vista per dare vita a una cucina orientale etica, profondamente legata alla Sardegna, ma espressa in un modo nuovo, moderno, provocatorio ma comprensibile. Con un focus sui prodotti locali e la tradizione reinterpretata in chiave creativa, il ristorante offre un'esperienza culinaria unica. La cantina offre una selezione di vini nazionali e internazionali, insieme a vini naturali sardi.

Il Pasiga Bistrò propone, invece, deliziosi piatti della tradizione culinaria sarda con un tocco innovativo e l'utilizzo di materiali di altissima qualità coltivati a livello locale. È aperto tutti i giorni a pranzo e la domenica e il lunedì a cena. Poi c'è il Pasiga Bar dove i commensali possono scegliere tra il tavolo dello chef, i comodi divani nel soggiorno o far parte delle creazioni mixology al tavolo del bar. La lista comprende creazioni originali e rinfrescanti e una vasta gamma di liquori locali unici.

Per una cena unica e spettacolare c'è Pasiga Wine Cellar. Un rifugio perfetto per gli amanti del vino, dove immergersi appieno nell'infinito mondo della cultura vinicola locale e scoprire i veri capolavori dei produttori vinicoli sardi. Ecclettica la proposta di vini pregiati al calice, accompagnati da una selezione di salumi e formaggi locali.

Sulià House Porto Rotondo

Via Monte Ladu, 36, 07026 Porto Rotondo (Ss)

Tel 0789 30000