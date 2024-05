Musa Lago di Como, quando ospitalità di lusso e alta cucina si accompagnano

Più che un hotel un brand di lusso: parliamo di Musa Lago di Como, a Sala Comacina (Co) con vista panoramica sull'unica isola del lago (la Comacina). Un’esperienza esclusiva e di classe per un’offerta di soggiorno unica che comprende il luxury boutique hotel 5 stelle di 12 camere, il fine dining restaurant Roteo, il cocktail bar Gaia e la villa privata Villa Musa a Mezzegra. Con la riapertura delle scorse settimane, l’offerta si è ampliata con il nuovo format Maison Musa: oltre alla lussuosa residenza privata di proprietà con sei spaziose camere da letto e una splendida vista sulla Tremezzina in affitto settimanale per assoluta privacy e tranquillità, a Musa fanno ora capo anche cinque ville, tutte nell’area circostante alla struttura principale. Il numero in futuro è destinato a crescere e le ville avranno un team dedicato che si occuperà di tutti i servizi e seguirà passo a passo gli ospiti dalla fase di prenotazione al concierge per ogni ora del giorno.

Al di là dei servizi condivisi (piscina, palestra, spa, ecc), a fare da trade union per tutti gli ospiti è la cucina ricercata e in evidente stile nipponico che si gusta da Roteo, al piano terra di Musa Hotel Lago Di Como. Ai quarantacinque coperti in un ambiente caratterizzato da un design molto minimal provvede la cucina, guidata degli chef Matteo Corridori e Robert Moretti, con una proposta giovane, contemporanea che, al di là dei richiami asiatici, si presenta all’insegna di una purezza stilistica essenziale ed elegante, oltre che buona… I prodotti locali sono valorizzati in maniera originale per esaltare il territorio e lavorati con tecniche internazionali, con alla base la regola sella stagionalità.

Il progetto della cucina punta decisamente sulla sostenibilità. Oltre a essere già una struttura quasi totalmente plastic free e ad avere un guest journey totalmente paperless, a partire da quest’anno ha preso il via una collaborazione con Microponica, società agricola con tecniche di agricoltura naturale che si basa su un giardino dedicato a Musa per la coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, frutta e tanto altro.

I due cuochi, cresciuti sul lago di Como, sotto la supervisione e la guida della famiglia Gray, imprenditori da 37 anni nel settore del turismo, dopo quasi 10 anni all’estero, hanno portato al Musa la loro passione, le conoscenze e l’esperienza acquisite nelle grandi cucine in giro per il mondo come, ad esempio, il ristorante 3 stelle Michelin Hélène Darroze at the Connaught e il Bulgari Hotel di Dubai guidato da Niko Romito, nella cucina tipica locale

Da Roteo vince l’Oriente a tavola in stile mediterraneo

Ed è ovviamente a tavola che si può apprezzare il lavoro “fusion” di questa coppia di chef. IL menu è a la carte, ma offre anche tre percorsi di degustazione: il Roteo, i piatti a firma dei due chef, Nè carne né pesce e Aqua, con un po' tutti gli elementi acquatici e qualche provocazione. Tra i piatti sicuramente da provare segnaliamo i Bottoni di pollo arrosto, gambero rosso di Mazara, zafferano “red gold”, spuma di parmigiano e la Lombata di agnello al tegame, il suo ristretto, crema di sarde in saor, bietola, proposte in cui tecniche di cottura, abbinamento di prodotti (terra e mare), influenze orientali e food design sono in equilibrio quasi perfetto e nascondono la loro complessità dietro una semplicità di presentazioni. Essenziale e centrata è ad esempio la Perla d’ostrica, acqua di ceviche e mela verde.

Un piatto molto piacevole, italiano ma virato all'asiatico è lo Spaghettone artigianale selezione “Vicidomini” con miso, burro, colatura di alici e pepe del Timut. Analogamente si può dire dell’ottima Anguilla cotta allo “Yakitori” con N’duja, latticello allo yuzu, spinacini, dove il Mediterraneo cede stavolta il passo a un gustosissimo Oriente a tavola. Così come per Shabu-shabu di seppie e brodo orientale di manzo, di cui verrebbe voglia di avere più porzioni per la delicatezza. Nel campo delle provocazioni, riuscite e da provate, è lo Scampo alla puttanesca, dove dolcezza del crostaceo e ruvidezza del sugo si sposano bilanciandosi in modo perfetto. Per stupire, e sorprendere per la ben riuscita dell'operazione anche dal punto di vista gustativo è la Terrina di foie gras, gelato al Parmigiano 24 mesi e lamponi che si presenta come un fazzoletto rosso mosso dal vento. E lo stesso si può dire del Baccalà, agrumi e katsuobushi, che offre un'interpretazione originale di un piatto ormai presente quasi ovunque. Di grande interesse, per il gusto decisamente da dessert, per quanto insolito nella composizione, è infine il pre-dessert Cioccolato e Olive.

Al Gaia Bar il relax del pre e dopo cena al Musa

Oltre al ristorante Roteo, uno spazio frequentato del Musa è il cocktail bar Gaia Bar, nella veranda esterna e con terrazza sul lago, guidato dal bar manager, Edoardo Felsini. La proposta è anche in questo caso moderna e giovane, in stile con l’hotel, e il buon servizio (che si avvale di ottimi stuzzichini e tapas della cucina) è all’altezza di un bar di tendenza che si cimenta anche con il food pairing. Il risultato è un ambiente luminoso e accogliente che ospita a qualsiasi ora del giorno proponendo ottimo cibo in abbinamento a cocktail ricercati, ma che non disdegnano un forte attaccamento alla tradizione, a partire da un buon Negroni.

Da provare gli insoliti quanto originali cocktail ispirati alle storie di grandi donne di talento: Rita Levi Montalcini, Eva Peron, Emmeline Pankhurst, Virgina Woolf, Marie Curie, Amelia Earhart, Giovanna d’Arco, la Regina Elisabetta, Coco Chanel, Margaret Thatcher, Rosa Parks e Serena Williams.

Musa Lago di Como, hotel o villa?

E il soggiorno non è da meno. L’hotel, 5 stelle con affaccio esclusivo, ha 12 camere dallo stile estremamente moderno e pulito. Oltre ad offrire un’esperienza di relax tailor made, resa unica dall’altissima qualità dei servizi.

Infine, situata a Mezzegra, Villa Musa è una lussuosa residenza privata dal design moderno, pulito ed elegante che si compone di sei spaziose camere da letto. Con una splendida vista sulla Tremezzina, viene affittata settimanalmente a gruppi, famiglie o coppie che desiderano passare del tempo nella più assoluta privacy e tranquillità.

Musa Lago di Como, tante novità per la nuova stagione

«Abbiamo tante novità e siamo sicuri - dicono Matteo Corridori e Robert Moretti- che sarà un anno sfidante, ma estremamente positivo: per quanto riguarda le camere del boutique hotel, ad esempio, per il periodo estivo siamo praticamente al completo. La nostra mission sarà sempre quella di offrire un’hospitality fresca, giovane e professionale e proprio per questo la novità di cui senza dubbio andiamo più fieri riguarda il personale».

Musa Lago di Como e il benessere del personale

E un’attenzione particolare va posta proprio al personale, tema assai sensibile in tutto il mondo del turismo italiano. Al Musa non sembrano esserci particolari problemi. «Il nostro team – aggiungono Corridori e Moretti - è cresciuto fino a raggiungere 52 componenti, che per una struttura delle nostre dimensioni è notevole e questo ci ha permesso di raggiungere uno dei nostri obiettivi e garantire 2 giorni di riposo a tutto lo staff, un fattore per noi fondamentale per assicurarci il benessere dei nostri dipendenti. Siamo convinti che per far sentire gli ospiti accolti nel migliore dei modi, il team debba essere sereno e che un ambiente di lavoro sano ci permetterà di raggiungere grandi risultati».

Dipendenti che, va sottolineato, sono in prevalenza giovani, professionali e assolutamente in linea con lo stile del locale e le attese della clientela. Il che non è scontato anche in un 5 stelle. E ad aiutare il clima sono anche le divise di sala, varie ma coerenti fra loro, che aumentano il clima friendly, ma di livello, della struttura.

E così in aggiunta alle attività pensate appositamente per il benessere del personale, come ad esempio l’abbonamento in palestra, a partire dall’ultimo quadrimestre del 2023 Musa garantisce ai suoi collaboratori 2 giorni di riposo settimanali, sempre assicurando a tutti continuità tramite contratti a tempo indeterminato e non stagionali e turni di massimo 8 ore.

Lo scopo è quello di migliorare il work-life balance, anche nel settore della ristorazione: solo lavorando con serenità, sarà possibile offrire agli ospiti il servizio di qualità che ha contraddistinto Musa fino a ora.

