Festa della Mamma: le idee per trascorrere una giornata speciale

Manca poco alla Festa della Mamma, un giorno speciale per celebrare la donna più importante della nostra vita. Quest'anno, perché non stupirla con un regalo davvero unico e inaspettato? Dimenticate i soliti fiori e cioccolatini e puntate su qualcosa di originale, che rispecchi i suoi gusti e le sue passioni. Ecco alcune interessanti idee regalo per tutti i tipi di mamma.

La Festa della Mamma

Per la mamma appassionata di giardinaggio

Non un semplice mazzo di fiori: a rendere omaggio alle mamme sono 110 espositori provenienti da tutta Italia, esperti di piante, giardini e talentuosi artigiani, che si danno appuntamento sabato 11 e domenica 12 maggio 2024 - dalle ore 9 alle 19 - al Castello di Paderna di Pontenure (Pc) per l’8° edizione de “I Frutti del Castello - Speciale giardini” rassegna di fiori, piante, arredi e idee per il tuo giardino. Nelle aree verdi e nelle corti dell’affascinante castello, le appassionate di gardening potranno trovare tantissime specie floreali e arboree (stagionali), arredi e utensili per il giardino e tante altre chicche del mondo del florovivaismo.

“I Frutti del Castello - Speciale giardini” al Castello di Paderna 1/3 Al Castello di Paderna gli espositori per “I Frutti del Castello - Speciale giardini” 2/3 Picnic al Castello di Paderna per l‘8ª edizione de “I Frutti del Castello - Speciale giardini” 3/3 Previous Next

Sarà possibile inoltre pranzare nel maniero o utilizzare le coperte stese sul prato per un picnic estemporaneo con tutta la famiglia. Un modo originale e coloratissimo per festeggiare la mamma e perché no, occasione perfetta per regalarle una delle belle piante in mostra. Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro, gratuito per i bambini fino a 14 anni.

Castello di Paderna | Strada per Paderna Montanaro 10 | 29010 Pontenure (Pc) | Tel 0523 511645

Per la mamma “Beauty addicted”

Executive Spa Hotel

Da regalare (e regalarsi), per vivere una giornata all’insegna della bellezza, madre e figlia insieme. Sulle dolci colline di Modena, Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (Mo) nel suo raffinato centro benessere, offre proposte wellness adatte a tutte le esigenze. Ad esempio “Peacefull” è un programma completo di assoluta rigenerazione e relax, grazie agli oli aromaterapici e al suono delle campane tibetane.

Massaggio relax all'Executive Spa Hotel 1/3 Bagno all'Executive Spa Hotel 2/3 Yoga all'Executive Spa Hotel 3/3 Previous Next

Il pacchetto comprende bagno turco, docce emozionali, esfoliazione ai sali del Mar Morto, massaggio aromaterapico e massaggio viso drenante (3 ore, 200 euro). A seguire ci si può concedere un aperitivo ad ARIA, il cocktail bar ospitato sul rooftop dell’hotel, per un aperitivo con vista sugli Appennini.

Executive Spa Hotel | Circondariale San Francesco 2 | 41042 Fiorano Modenese (Mo) | Tel 0536 832010

Monticello Spa

Monticello Spa celebra la vita e la natura con trattamenti e esperienze wellness che esaltano il potere degli ingredienti naturali. Grazie alla collaborazione con Treedom, piantano alberi per sostenere l'ambiente. In occasione della Festa della Mamma, offrono buoni sconto per l'acquisto di alberi. Sconti e cerimonie speciali sono dedicati alle mamme, mentre nuovi trattamenti viso autotrattamento saranno introdotti.

Bagno al Monticello Spa

I clienti possono provare gratuitamente i prodotti cosmetici di Terme di Saturnia. Eventi come il Moon Party e il Campionato Italiano Aufguss offrono esperienze uniche. Pacchetti benessere e promozioni fitness, mentre è possibile godere di aperitivi in Spa e cerimonie di benessere. Gli orari dell'area Spa variano durante la settimana.

Monticello Spa | Via S. Michele 16D | 23876 Monticello (Lc) | Tel 039 923051

Terme di Saturnia

Quest'anno, per rendere omaggio alla donna più importante della nostra vita, nulla è più adatto del regalo del benessere di Terme di Saturnia. Con l'offerta speciale MAMMA10, dal 2 al 12 maggio, è possibile ottenere uno sconto su tutte le esperienze benessere acquistabili sul sito dedicato ai gift voucher.

Terme di Saturnia

Dai un'esperienza di totale rigenerazione con Day Spa o Spa Experience, immergendo tua madre nelle benefiche acque termali di Saturnia e consentendole di rilassarsi completamente. Oppure regalale un soggiorno Resort in questa destinazione termale leggendaria, per una fuga dalla vita quotidiana nel cuore della Maremma toscana. Celebra tua madre con il dono del relax e della rigenerazione totale a Terme di Saturnia.

Terme di Saturnia | Località Follonata | frazione di Saturnia 58014 Manciano (Gr) | Tel 0564 60089

Per la mamma che ama il mare

Per la mamma che si merita un mare di relax, un soggiorno a Cesenatico (Fc) è il dono perfetto. La deliziosa cittadina accoglie con la famosa ospitalità tipica, svelando spiagge ampie, ma tranquille, acqua bassa e pulita (Bandiera Blu da oltre 10 anni), servizi impeccabili, spazi verdi, musei originali e tante esperienze da vivere, a partire dai Ricci Hotels, eleganti strutture a due passi dal mare.

Ricci Hotels a Cesenatico

Dalle piscine extra large, con acquabike, solarium e tecnologia a sfioro dell’acqua, alle lezioni di yoga in spiaggia, dai menu à la carte, per assaporare la cucina romagnola autentica, fino alle city bike e cargo bike (per trasportare i bambini) a disposizione gratuitamente. Prezzi a partire da 65 euro in b&b e 79 euro in mezza pensione.

Ricci Hotels | Via Pitagora 5 | 47042 Cesenatico (Fc) | Tel 0547 87102

Per la mamma al ristorante

Antica Corte Pallavicina

(Almeno) una volta all’anno la mamma va allontanata da fornelli e piatti da lavare e fatta sentire una principessa. Niente di meglio dunque di un castello trecentesco con eleganti sale affrescate, antichi camini, pavimenti originali in cotto e cucina gourmet, come Antica Corte Pallavicina a Polesine Parmense (Pr), regno dello chef stella Michelin Massimo Spigaroli, che è anche considerato il re del prelibato culatello.

Antica Corte Pallavicina a Polesine Parmense 1/3 All'Antica Corte Pallavicina, la più antica cantina di stagionatura al mondo 2/3 Pranzo all'Antica Corte Pallavicina 3/3 Previous Next

Un pranzo o una cena in questo ristorante sono un’esperienza unica, dai deliziosi piatti che interpretano la tradizione, alla visita alle sale del castello e alle più antiche cantine di stagionatura al mondo ancora attive (del 1320), fino al Museo del Maiale o alle belle passeggiate che si possono fare nel cuore della campagna, sulla golena del fiume Po. Menu degustazione a partire da 140 euro.

Antica Corte Pallavicina | Strada del Palazzo Due Torri 3 | 43016 Polesine Parmense (Pr) | Tel 0524 93 65 39

Assunta Madre

Celebrate vostra mamma con una cena indimenticabile da Assunta Madre, ristorante di pesce fresco a Roma e Milano. In un'atmosfera elegante, gustate piatti prelibati e conclude la serata con una coccola culinaria. Un modo perfetto per condividere momenti speciali con lei.



Ristorante Assunta Madre a Roma (foto: Facebook.com)

Infatti, per questa speciale occasione, nel weekend dal 10 al 12 maggio tutte le mamme saranno omaggiate di un grande classico della tradizione dolciaria italiana - il Tiramisù - che sarà preparato e servito direttamente al tavolo in modo che gli ospiti possano assistere alla sua realizzazione e ammirare, prima con gli occhi e poi attraverso il gusto, uno dei dolci più rappresentativi di Assunta Madre.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Pesce fresco, materia prima di altissima qualità e una cucina semplice, ma autentica, sono solo alcuni degli ingredienti che rendono unica l’offerta culinaria di Assunta Madre. Qui la tradizione della cucina di mare rende omaggio all’antica tradizione italiana dei pescatori che si unisce a un servizio attento e curato per far sentire i propri ospiti come a casa.

Assunta Madre Roma | Via Giulia 14 | 00186 Roma | Tel 06 68 80 69 72

Assunta Madre Milano | Via Vittor Pisani 2 | 20124 Milano | Tel 02 67 06 138

Per la mamma "on the road"

Con Slow Drive - azienda specializzata nel noleggio di vetture d’epoca senza conducente, con sede a Padenghe sul Garda (Bs) e in Toscana, a pochi km da Firenze, si parte alla scoperta di paesaggi mozzafiato, a bordo di una spider decappottabile o di un'auto d’epoca, per vivere un’esperienza di viaggio unica e personalizzata.

Slow Drive per noleggiare auto d'epoca

Sul sito, con un clic, si scelgono il modello dell’auto preferita e la durata del tour (mezza giornata, un giorno intero o un weekend). La mamma riceve un elegante cofanetto che contiene il buono per una fiammante auto vintage - da scegliere tra un ricchissimo parco macchine - guantini mezze dita, occhiali da sole anni ’60, la scheda descrittiva del veicolo, mappe e itinerari. Per una bellissima avventura madre-figlia/o.

Slow Drive | Via G. Marconi 108 | 25080 Padenghe Sul Garda (Bs) | Tel 333 43 21 305

Per la mamma un mazzo di... cioccolato

Celebrate la Festa della Mamma con l'eleganza e la dolcezza della Capsule Collection di Charlotte Dusart. Questa collezione speciale offre due pezzi golosi e raffinati, pensati per rendere omaggio alla figura materna in modo unico e indimenticabile. Con biscotti decorati a mano o una torta a forma di fiore, potrete trasformare il vostro regalo in un'esperienza culinaria straordinaria, colma di amore e gratitudine.

Il mazzo di tulipani al cioccolato di Charlotte Dusart

Mazzo di Tulipani

Il primo è un colorato mazzo di 5 tulipani che profumano di cioccolato! Delizia della vista ma anche del gusto, ogni bocciolo ha ovviamente un ripieno diverso:

Gianduia con nocciole intere tostate delle Langhe

Cremino bianco croccante con albicocca

Pralinato nocciola artigianale croccante

Cremino pistacchio con pistacchi interi caramellati

Cremino cocco con cocco rapé

Fiore per la Mamma

Il secondo, torna a grande richiesta la tavoletta a forma di fiore rosa (lungo 15 cm - 200g) nel quale ciascun petalo ha un ripieno differente:

Gianduia con nocciole tostate delle langhe

Cremino bianco croccante con albicocca

Pralinato nocciola artigianale croccante

Cremino pistacchio

Cremino cocco con cocco rapé

Cremino arachidi

Charlotte Dusart - Cioccolateria Belga | Via Eustachi 47 | 20129 Milano | Tel 02 20520158

Per la mamma che va in hotel

Parkhotel Holzner

Il Parkhotel Holzner 4*S di Soprabolzano in Alto Adige offre un'esperienza straordinaria per la Festa della Mamma con la promozione "Mamma Mia". Questa include servizi esclusivi come colazione a buffet, cena gourmet al ristorante stellato Michelin, accesso alla piscina e alla Liberty Spa premiata.

Parkhotel Holzner a Soprabolzano 1/3 Suite del Parkhotel Holzner 2/3 Festa della mamma al Parkhotel Holzner 3/3 Previous Next

Inoltre, l'offerta permette il soggiorno gratuito per due bambini sotto i 6 anni, l'inclusione della RittenCard e una serie di eventi settimanali. La Liberty Spa propone anche l'esperienza "Daydream", un massaggio classico per genitori e figli, dedicato a celebrare il legame familiare.

Parkhotel Holzner | Via Paese 18 | 39054 Soprabolzano (Bz) | Tel 0471 345 231

Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa

Per la Festa della Mamma, cosa c'è di meglio di regalarle un soggiorno di relax e natura al Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa? Situato nella verde Valle del Serchio in Toscana, questo rifugio offre giornate rilassanti a bordo piscina con vista panoramica mozzafiato e trattamenti spa gratuiti per coccolare ogni mamma durante la settimana della festa. Per chi ama l'avventura, il resort propone attività all'aria aperta come percorsi in mountain bike e escursioni nei boschi circostanti, oltre a gite di rafting emozionanti a Bagni di Lucca con Raftingh2o-E20 Avventure.

Relax al Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort e Spa

Dopo una giornata di esplorazioni, il resort offre comfort e divertimento anche a tavola con una cooking class guidata dallo chef. Le ospiti avranno l'opportunità di fare la spesa al mercato locale insieme allo chef e poi preparare piatti tipici toscani e garfagnini, gustandoli poi con ottimi vini locali. Un'esperienza culinaria da condividere e ricordare insieme.

Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa | Via Giovanni Pascoli | 55051 Castelvecchio Pascoli (Lu) | Tel 0583 7691

Rome Cavalieri

Celebra la Festa della Mamma in grande stile al Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, immerso nel suo parco mediterraneo con vista mozzafiato sulla Città Eterna. Goditi una giornata di relax con un brunch gourmet che esalta il meglio della cucina italiana e internazionale.

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel

Mentre i bambini si divertono con un laboratorio creativo, le mamme possono rilassarsi con trattamenti esclusivi presso il Cavalieri Grand Spa Club. E perché non portare a casa un ricordo speciale? Regala alla tua mamma una borsa da mare colorata insieme a due prodotti della linea C+C per un'estate di benessere e luminosità.

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel | Via Alberto Cadlolo 101 | 00136 Roma | Tel 0635091