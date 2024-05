Giornata internazionale delle ostriche: viaggio negli allevamenti d'Irlanda

Le ostriche, con la loro fama di afrodisiaco e la capacità di produrre perle, non sono solo una delizia culinaria, ma anche un'importante risorsa per l'ambiente. La Giornata Internazionale delle Ostriche, il 5 maggio, celebra il loro ruolo nella promozione della biodiversità e nell'assorbire l'anidride carbonica attraverso i loro gusci. Questo evento ci ricorda l'importanza di proteggere le specie marine e i loro ecosistemi.

Il 5 maggio è la Giornata Internazionle delle Ostriche

Gli studi indicano che le ostriche allevate in circa 40 paesi contribuiscono a sottrarre oltre due milioni di tonnellate di anidride carbonica all’ambiente ogni anno. Secondo una ricerca recente condotta dal Trinity College, l’allevamento di ostriche e altri molluschi rappresenta una delle pratiche più sostenibili e, in molti casi, addirittura rigenerative dal punto di vista ambientale. Questa attività si prospetta come una preziosa risorsa per alleviare la pressione sulle fonti proteiche terrestri, offrendo un esempio tangibile di come sia possibile ottenere più cibo dall’oceano.

L'allevamento di ostriche come pratica sostenibile

L’Irlanda emerge tra i principali produttori mondiali di ostriche grazie alla sua lunga tradizione nel settore, risalente addirittura al 1461 secondo documenti storici. Le acque lungo la Wild Atlantic Way, la maestosa fascia costiera occidentale del paese, sono rinomate per la loro qualità e salubrità, grazie anche all’attenzione costante dell’Irlanda per la salvaguardia del suo prezioso habitat marino. Questo impegno nella conservazione ambientale non solo promuove la reputazione delle ostriche irlandesi, ma garantisce anche la qualità dei prodotti, contribuendo così al successo dell’allevamento e alla sua diffusione in tutto il mondo.

L'allevamento di ostriche in Irlanda

La qualità delle acque è un elemento cruciale per garantire la bontà e l'apprezzamento delle ostriche irlandesi in tutto il mondo. Accanto alla purezza delle acque, le certificazioni come "Eco Pact" e "Origin Green Ireland" contribuiscono ulteriormente a garantire la sostenibilità e la qualità del settore alimentare irlandese. Origin Green Ireland, un programma pionieristico nel settore, promosso dall'agenzia governativa Bord Bia, consente di stabilire e raggiungere obiettivi di sostenibilità misurabili, rispettosi dell'ambiente e favorevoli per le comunità locali.

Il consumo dei frutti del mare, sia crudi che cotti, rappresenta una preziosa eredità e una parte integrante del patrimonio tradizionale di tutta l'Irlanda. L'allevamento di ostriche e di alghe, con un'attenzione particolare alla salvaguardia ambientale, riveste un ruolo significativo sia nell'export che nel soddisfare i palati dei visitatori in vacanza.

Alla scoperta delle ostriche sull'isola di smeraldo

Sono sempre di più, infatti, i gastronauti che si mettono in viaggio verso l’isola di smeraldo anche per visitare gli allevamenti e gustarsi i prelibati molluschi “dalla tavola al mare”, perché come dice il produttore Edward Gallagher di Irish Premium Oysters, azienda familiare con oltre 25 anni di esperienza, attiva nelle acque cristalline della baia di Tragheanna nel Donegal: “Un'ostrica è un po' come il vino: il 70% dipende dal luogo di provenienza e il 30% dipende da chi le alleva. Ed è per questo che non c'è nulla come vedere come e dove vengono prodotte le ostriche irlandese per capire - assaporare - la loro unicità”.

Galway International Oyster and Seafood Festival

Anche grazie a iniziative come quelle organizzate da Dk Connemara Oysters, l’allevamento più antico dell’isola (risale al 1893), che nella splendida Ballinakill Bay, nel Connemara, parte della conte di Galway, offre la possibilità di visitare la oyster farm e di degustarne i prodotti, imparando anche ad aprire da soli i molluschi, i luoghi in cui poter scoprire tutto l’anno la qualità delle prelibatezze sono molti, ma un appuntamento da mettere in agenda per fare un viaggio di gusto a tutto tondo è il Galway International Oyster and Seafood Festival, che si tiene ogni settembre dal 1954, ed è davvero unico nel suo genere.

Nel 2024 è in calendario dal 27 al 29 settembre e, facendo da apripista alla nuova stagione delle ostriche indigene, offre un programma ricco di appuntamenti per tutti: dai momenti di carattere più culinario, con chef nazionali e internazionali, a quelli più spettacolari come la competizione mondiale di apertura delle ostriche. Voluttuosi per eccellenza gli accostamenti con lo champagne e super divertente la parata Masquerade Mardi Gras che colora le vie medievali della città.

Il festival propone anche un tour a tema che si può fare tutto l’anno e che raggruppa i luoghi migliori in cui assaporare ostriche e frutti di mare, spaziando tra stellati come Aniar, guidato dallo chef e patron Jp McMahon, che oltre a utilizzare ingredienti locali selvatici e raccolti, promuove vecchi metodi tradizionali di cottura e conservazione, quali la stagionatura, il decapaggio, l'affumicatura e la fermentazione, a luoghi veraci sullo stile di Mc Donagh’s, vera e propria istituzione cittadina, attiva dal 1902, in cui mangiare anche uno dei migliori fish & chips della città preparato con ingredienti locali freschi di qualità.

A Galway: ostriche, whiskey e tradizioni irlandesi

Un’altra istituzione, appena fuori Galway, a Kilcolgan, da segnarsi in agenda e prenotando in anticipo, è l’antico Moran’s Oyster Cottage, con il caratteristico tetto di paglia: propone le pregiate ostriche locali dette di Clarenbridge, che prendono il nome da uno dei due fiumi la cui foce funge da letto naturale per i molluschi, con una preziosa combinazione tra acqua dolce e salata.

Ostriche in perfetto abbinamento con il whiskey

Meta sempre più apprezzata dai foodies di tutto il mondo, Galway ha dedicato un percorso tematico anche al whiskey e, naturalmente, esiste il punto di incontro tra frutti di mare e quest’altra eccellenza irlandese, rappresentato da alcuni storici pub, tra cui figura Tigh Neachtain, particolare, oltre che per ricette e ambientazione, per il forte legame con le comunità artistiche e musicali del luogo.

Consiglio per le degustazioni: è raccomandato utilizzare un vaporizzatore per non soverchiare il gusto dell’ostrica come quando, per esempio, la si soffoca col tabasco. Sono sufficienti un paio di spruzzate leggere a circa 15-20 centimetri di distanza. Un eventuale sorso di whiskey va bevuto unicamente dopo aver assaporato tutti gli aromi del mollusco: nel caso della piatta di Galway, che regala al palato sfumature di nocciola, sono ideali distillati con delicate note speziate.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Alla scoperta del Bay Coast Seafood Trail

Un altro viaggio che si può letteralmente fare tra le ostriche è quello proposto da Bim - Ireland’s Seafood Development Agency: il Bay Coast Seafood Trail. Estendendosi da Malin Head, la punta più a nord della contea di Donegal e di tutta l’isola, a Kinsale, porta sud delle Wild Atlantic Way, e raggruppando piccole aziende familiari come Croagh Patrick Seafoods, Killary Fjord Shellfish e Kelly's Oysters, tocca alcuni dei paesaggi marini e dei monumenti naturalistici più belli dell’isola ed è un modo completamente nuovo di vivere la Wild Atlantic Way.

La Bay Coast in Irlanda

La produzione è eccellente anche in Irlanda del Nord, dove vivere esperienze personalizzate, come le visite organizza visite a Rooney Fish, realtà pluripremiata di Kilkeel, nella Contea di Down, che alleva ostriche Millbay, esportate anche in Asia e Francia. Tracey Jeffery di Food Tours Ni, inoltre, guida le visite (da prenotare in anticipo) a Coney Island, vicino a Killough, per scoprire con Lecole Harvest come si allevano e raccolgono le ostriche, degustando, poi, un banchetto in riva al mare.