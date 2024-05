La Sicilia in Brianza: cosa si mangia a La Filanda di Macherio

Un benvenuto di nome e di fatto. Cristian Benvenuto, chef del ristorante di famiglia La Filanda, nel centro storico di Macherio, in Brianza, non lontano da Milano, accoglie gli ospiti con una frase speciale: «Metti il cuore nelle cose semplici e farai un capolavoro». Cuore che mette nella sua cucina regionale siciliana, declinata secondo la sua visione moderna.

La Filanda, la cucina siciliana in un’antica filanda di Macherio

Il tutto da gustare in un’antica filanda con locanda annessa. La location, ristorante La Filanda (una forchetta Gambero Rosso), vanta, infatti, una struttura originaria del Settecento intrisa del fascino del tempo, con soffitti alti e luci soffuse, l’atmosfera è riservata e romantica.

Chef de La Filanda, Cristian Benvenuto Foto: Modestino Tozzi

Come detto, la cucina de La Filanda dà una voce nuova alla cucina regionale siciliana, declinata secondo la visione moderna dello chef Benvenuto. A partire dal variegato patrimonio culturale e dai ricchi prodotti dell’isola, lo chef restituisce un’identità unica all’attività di famiglia, ereditata dal padre Lello, e riscrive la tradizione con una filosofia elegante e creativa. Un modo unico di esprimere la ricchezza della cultura siciliana e attingere dai suoi colori, lungo una linea sottile tra nuovo e conosciuto, creativo e formale.

Cosa si mangia a La Filanda

Chef Benvenuto è il protagonista di una cucina che al centro mette «materie prime eccellenti e una corretta rivisitazione in chiave contemporanea»: la particolare proposta diviene così il punto forte di un locale che si differenzia nel panorama lombardo. Tra i piatti signature e più tecnici che appagano e intrattengono, oltre al palato, anche la vista, troviamo “La parmigiana in un pomodorino” e “A Vucciria”, un chiaro richiamo al noto mercato palermitano grazie al celebre quadro di Renato Guttuso, stampato al centro e reso commestibile, da assaggiare in abbinamento agli ingredienti rielaborati sul piatto, protagonisti del quadro stesso: dal manzo (che con le erbe aromatiche fa da ripieno al cannellone) al pesce spada (marinato, con crumble di olive); finocchietto e fondo di manzo con tonno essiccato, a ricreare l’unione tra terra e mare.

Ricordi prettamente isolani solleticano la mente grazie anche a idee suggestive che chef e brigata (composta dal sous chef Alberto Barbato, in cucina insieme a Filomena Calia, e dalla pastry chef Letizia Mariangeli) partoriscono insieme: «Quando non siamo in servizio - racconta lo chef Benvenuto – ci ritagliamo del tempo per lavorare insieme a nuove proposte. Parliamo, ci confrontiamo, cuciniamo. Ci piace partire da un pensiero, magari da un’abitudine, o da un mio ricordo personale». Nascono così piatti come A granita ca brioscia, la versione salata di una buona colazione siciliana, con uovo perfetto, spuma al Grana Padano, granita al caffè e la brioche siciliana che diventa cucchiaio. O, ancora, Omaggio a papà, un piatto simbolo dei 40 anni di carriera del padre di Cristian.

I percorsi degustazione de La Filanda

Periodicamente, lo chef Benvenuto e la sua brigata elaborano 6 nuovi piatti che affiancano 6 piatti continuativi. Particolarità, i piatti “uscenti” non torneranno mai più in carta. In aggiunta ai piatti à la carte, gli ospiti de La Filanda possono scegliere il “Percorso dello Chef”, un viaggio degustazione alla scoperta della cucina gourmet siciliana tra gusti netti e contrasti affascinanti. Pane e grissini sono realizzati in casa con lievito madre. I menu degustazione sono proposti per l’intero tavolo.

La Filanda

Via Milano, 14/16 - 20846 Macherio (Mb)

Tel. 039 2011030