A Gattinara una chef e le frattaglie: ecco il menu dell'Osteria Contemporanea

Già il luogo è un incanto. Siamo nel pittoresco comune di Gattinara (Vc), nel suggestivo scenario delle colline piemontesi, tra i vigneti che si estendono come un manto verde fino all'orizzonte. Qui ha aperto le porte l’Osteria Contemporanea che sta attirando l'attenzione degli intenditori (il ristorante è entrato nella prestigiosa Guida Michelin a pochi mesi dall'apertura) grazie al talento della giovane chef Agnese Loss. Con la carica che caratterizza i giovani appassionati, Loss riesce a narrare la storia del territorio attraverso i suoi piatti (in particolar modo le frattaglie), mescolando sapientemente le tradizioni culinarie piemontesi con le influenze delle sue radici trentine. Accanto a lei, figura imprescindibile sia nella sala che nella vita privata, il mâitre Davide Saglietti.

Sala dell‘Osteria Contemporanea Foto: Francesco De Marco

Due giovani e un’Osteria Contemporanea

La storia di Agnese Loss e Davide Saglietti si intreccia in un percorso fatto di passione e determinazione. La giovane chef, all'età di soli 22 anni, dopo gli studi gastronomici a Trento, ha iniziato a farsi strada nel mondo della ristorazione gourmet. Proprio durante una delle sue prime esperienze ha incontrato Davide, anch'egli dotato di un talento straordinario e di una vasta esperienza nelle migliori realtà del nord Italia. Da quel momento, insieme hanno deciso di coronare il loro sogno, dando vita all'Osteria Contemporanea.

Agnese Loss e Davide Saglietti, chef e maître dell‘Osteria Contemporanea Foto: Francesco De Marco

In una ex macelleria… un’Osteria Contemporanea

Nell'intimo scenario dell'Osteria Contemporanea, Saglietti si distingue per la sua eleganza e leggerezza nel muoversi tra i sei esclusivi tavoli, che trovano dimora all'interno della vecchia macelleria del quartiere trasformata in un’ambiente caldo e accogliente ma mantenendo anche l’originale struttura interna con arcate mattonate a vista. Alla sala si aggiunge anche il chef’s table, per quattro persone, durante il quale è la chef a condurre l’esperienza proponendo agli esclusivi commensali un menù in continua evoluzione e realizzato per l’esclusiva esperienza.

Cosa si mangia da Osteria Contemporanea a partire dalle frattaglie

L'esperienza culinaria all'Osteria Contemporanea è un viaggio emozionale alla scoperta dei sapori autentici del territorio piemontese. La cucina di Agnese Loss si distingue per la sua robustezza che rispecchia la tradizione contadina del luogo. I piatti, sapientemente preparati, prendono forma attraverso un menu degustazione dedicato esclusivamente alle frattaglie, che rappresenta il punto di forza e l'identità culinaria dell'Osteria Contemporanea. In Osteria Contemporanea la chef Loss esprime, infatti, appieno la sua creatività e la sua passione per la cucina, lavorando con ingredienti freschi di stagione e creando piatti che hanno conquistato il palato degli ospiti più esigenti. Spiccano i suoi piatti simbolo come il plin con fondo bruno e trentingrana, il midollo proposto come dolce e, appunto, tutti i piatti dedicati alle frattaglie.

Un ingrediente difficile da cucinare e non adatto a tutti i tipi di palato, ma che la chef ha saputo reinterpretare in chiave moderna e rendere piacevole al gusto.

Il menu Frattaglie apre le danze senza tanti fronzoli proponendoci le granelle di toro con cime di rapa, limone e skyr, per chi non lo sapesse stiamo parlando dei testicoli, un piatto che potrebbe far storcere il naso ai più scettici, ma con un pizzico di coraggio saprà regalare grandi emozioni, grazie anche al suo tipico sapore dolce e quello bilanciato dall’agro del limone e dello skyr, il viaggio prosegue con animella di vitello e anguilla che, sapientemente accostate in un unico piatto, trovano il perfetto equilibrio grazie alla presenza del limone che stabilizza il sapore e riduce la grassezza.

Arriviamo alle portate principali, i ravioli quadrati di bagnet verde, crema d’aglio e ragoût di lingua di vitello, un piatto che incarna la tradizione piemontese, partendo dal dialetto e arrivando agli ingredienti del territorio. La chef Agnese ci porta a Venezia con il fegato di vitello al burro, cipolle appassite, uvetta in agro e salsa al saor, qui la parola d’ordine è “contrasto”, un piatto in cui si scontrano il dolce e il sapido, il grasso e l’agro.

Il viaggio si conclude con l’ennesima dimostrazione che in cucina c’è una ragazza che ci sa fare e sa stupire portandoci nel piatto un dessert a dir poco originale; midollo spinale di vitello in tempura, sorbetto al passion fruit e crumble di cacao. Vi accorgerete che questo insolito accostamento è tutt’altro che sbagliato bensì capace di un’esplosione di sapori.

Osteria Contemporanea e i vini del territorio

Mentre in cucina la chef Loss si cimenta alla continua e constante creazione di piatti unici, in sala troviamo il mâitre Saglietti, il cui savoir-faire e la cui attenzione ai dettagli accompagnano gli ospiti in una calda e accogliente esperienza. Grazie alla sua profonda conoscenza dei vini locali e alla collaborazione con le migliori cantine del territorio.

Osteria Contemporanea

Via Francesco Mattai 4 - 13045 Gattinara (Vc)

Tel 339 4621463