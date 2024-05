Modica è... Rock! Apre un nuovo locale tra birra, pollo e musica

Modica (Rg) è… rock. Si chiama, infatti, “Rock - The new sound of the beer” il nuovo locale all’interno del birrificio artigianale Tarì che dal 10 maggio accoglierà nei suoi ambienti birra, cibo, eventi e musica.

Da Rock protagonista principale è il pollo in tutte le sue declinazioni 1/4 Rock come la golosissima proposta gastronomica chicken&beer 2/4 Tanti hamburger da Rock 3/4 American style la proposta gastronomica di Rock 4/4 Previous Next

Da Rock a Modena, cucina tra America e Messico

Rock come la golosissima proposta gastronomica chicken&beer: un po’ american style, tra burger, pollo fritto e chicken fingers, un po’ tex-mex in un tripudio di nachos, tacos e tortillas artigianali, e con divagazioni sicule, accanto a piatti veg e gluten free per soddisfare ogni palato.

Rock come la reunion di birrifici artigianali che periodicamente “suoneranno” insieme, sia alla spina che in bottiglia per la gioia di tutti gli appassionati.

A Modica un locale dallo stile… Rock

Rock come l’atmosfera esaltata dalle lamiere ondulate, dalle ampie vetrate e dal lungo bancone in cemento perfettamente incastonati nel contesto della zona artigianale di Modica, dove il birrificio Tarì ha sede. Rock come i suoi colori, un binomio arancione-nero che si riflette sull’acciaio dei tavoli.

La sala di Rock

La birra secondo Rock di Modica

È così che la famiglia di Tarì, Paola, Irene e Luca, apre le porte del proprio birrificio e lo offre a svariate esperienze fortemente legate al tema della birra artigianale. Qui, infatti, si potrà bere il meglio della produzione birraia nazionale e internazionale, e sarà anche possibile visitare il birrificio durante la produzione, partecipare a degustazioni guidate, a corsi di avvicinamento alla birra o di pairing birracibo.

Il focus di Rock sono le birre artigianali

Birra e pollo da Rock

E in occasione dell’apertura verrà presentata la Rock Beer, una stout dall’anima nera appositamente creata da Tarì. E poi tanto cibo, goloso, croccante, con una proposta originale il cui protagonista principale è il pollo in tutte le sue declinazioni. Il tutto seduti al banco o all’esterno sotto le tende, con una bella birra fresca spillata a regola d’arte, ascoltando buona musica e godendo dell’atmosfera confortevole delle birrerie di un tempo, che acquista attualità con il design di interni dell’architetto André Thomas Balla.

Le spine della birra di Rock

«In questi 15 anni – racconta Luca Modica, titolare e mastro birraio del birrificio - birra Tarì ha promosso la cultura birraria, ha fatto conoscere le proprie birre in Sicilia, in Italia e all’estero. A rappresentare la nostra birra è il tarì, una moneta araba che circolava nel Regno delle due Sicilie nell’Ottocento, sostituita prima dalla lira e poi dall’euro. Adesso siamo pronti per mostrarvi l’altro lato di questa moneta, un progetto nuovo che vi porta a casa nostra, dentro il cuore produttivo di birra Tarì, un progetto che crea in noi entusiasmo, euforia e un pizzico di fibrillazione. Ed è un progetto che possiamo definire con un unico aggettivo: Rock!».

Rock – The new sound of the beer

Contrada Michelica, zona artigianale – 97015 Modica (Rg)

Tel 0932 903701