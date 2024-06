Cucina siciliana vista mare al Beach Club Insula di Menfi

Al mare immersi in un’oasi di relax e gusto? Siamo sulla costa agrigentina tra Porto Palo e Capparrina, frazioni di Menfi (Ag), immersi tra le dune dorate di Lido Fiori. Qui c’è il Beach Club Insula, firmato Planeta Estate, indirizzo di pace e bellezza che offre ai suoi ospiti un'esperienza unica. Confermata la Bandiera Blu per la spiaggia di Menfi, il Beach Club si distingue per la sua atmosfera intima e appartata, perfetta per chi desidera staccare dalla routine quotidiana e godersi il meglio dell'estate siciliana. A partire, naturalmente, dalla buona cucina.

Il ristorante di Beach Club Insula 1/4 Mise en place di Beach Club Insula 2/4 Gusto e relax da Beach Club Insula 3/4 La vista di Beach Club Insula 4/4 Previous Next

Beach Club Insula, il ristorante e il lounge bar

Perfettamente integrati nella vegetazione marittima, il Ristorante e il Lounge Bar di Insula propongono, infatti, una cucina di mare e di terra che esalta i sapori della Sicilia e del Mediterraneo. Lo chef Salvatore Termine, con la supervisione dell'executive chef Angelo Pumilia, crea piatti raffinati e gustosi utilizzando ingredienti freschi e di alta qualità.

Il katsu sando di Beach Club Insula 1/6 Carne alla brace di Beach Club Insula 2/6 Insalata gourmet di Beach Club Insula 3/6 Polpo alla griglia di Beach Club Insula 4/6 Tartare di salmone di Beach Club Insula 5/6 Drink e mocktail da Beach Club Insula 6/6 Previous Next

Tre offerte diverse, tra pranzo, aperitivo e cena. A mezzogiorno, l’ormai iconico katsu sando (una rivisitazione del panino Giapponese), le focacce soffici ottenute da grani siciliani da gustare da sole o “cunzate” e una variegata scelte di insalate da prodotti bio. La novità per il menu della cena è il cous cous: la versione Insula prevede semola di grano duro siciliano incocciata a mano con mandorle e spezie, crudo e cotto di pesce, conchiglie e crostacei, zuppa di pesce e ortaggi. Non manca nel menu il miglior pescato del giorno, servito sia crudo sia alla brace.

Il menu dell’aperitivo offre agli ospiti del Club drink rinfrescanti e unici, che combinano vini pregiati di Planeta e delle isole del mediterraneo, cocktail e da quest’anno una varia offerta di mocktail (drink ricercati ma alcohol free) freschi e rigeneranti.

Shopping e relax al Beach Club Insula

All'ombra della pineta si trova la boutique, dove una curata selezione di prodotti mediterranei attende di essere scoperta, come i costumi da bagno sostenibili del brand veneziano Lido e gli accessori del brand francese Les Belles Vagabondes che produce i propri tessuti in laboratori socialmente responsabili in India.

La boutique di Beach Club Insula

Poco distante, la zona massaggi accoglie i visitatori in un'atmosfera intima e rilassante, dove potersi regalare un momento di puro relax, grazie anche alla collaborazione con Comfort Zone, azienda Made in Italy B Corp in linea con la filosofia sostenibile di Planeta.

Tanti eventi al Beach Club Insula

A partire da venerdì 5 luglio, Insula diventa l'anima della festa con una serie di eventi in collaborazione con Ferramenta, il celebre wine bar e Bistrot di Palermo. Gli chef Salvatore Termine e Ivan Spitaleri proporranno un menu speciale, mentre il bartender Alessio Gioia curerà la mixology. La musica del DJ Marcello Leone completerà l'atmosfera con i suoi set esclusivi.

Beach Club Insula

Via dei Pioppi - 92013 Contrada Fiori Sud, Menfi (Ag)

Tel +39 0925 195 5460