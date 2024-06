Alla scoperta dei vini dell'Alto Adige in bici? C'è il Bike Wine Ambassador

Alla ricerca di vacanze golose? L’Alto Adige è sempre una garanzia. Che sia in bicicletta o a piedi, in mezzo alla natura incontaminata o tra le bellezze culturali, qui tutti fa rima con buona cucina e ottimi vini. Ecco alcuni spunti per gli amanti del turismo slow e per gli appassionati di vino.

Alto Adige, viaggio perfetto per gli amanti del vino

Con le sue maestose Dolomiti, patrimonio dell’Unesco, i laghi cristallini e i pittoreschi villaggi, l’Alto Adige è infatti, un territorio che offre un'ampia gamma di esperienze indimenticabili per tutte le tipologie di visitatori. La varietà di attività è la stessa che si ritrova nella produzione vitivinicola apprezzata in tutto il mondo. «La domanda degli appassionati di vino, - spiega Andreas Kofler, presidente del Consorzio Vini Alto Adige - spinge sempre più verso momenti e attività coinvolgenti e immersivi, capaci di andare oltre la semplice degustazione o la visita in cantina. C’è il desiderio di scoprire il territorio insieme a chi lo conosce e lo vive ed è questo il motivo che ci ha portati a stringere alleanze con realtà locali. L’estate è in arrivo e noi vogliamo offrire ai turisti del vino la possibilità di scoprire le nostre eccellenze enologiche attraverso le anime che rendono grande l’Alto Adige, dalle numerose attività all’aria aperta fino all’alta cucina».

Tante le proposte enologiche pensate per la bicicletta alla scoperta dei vini dell'Alto Adige. Foto: Alex Moling

Alto Adige, in bici sulle strade del vino con il Bike Wine Ambassador

Tra le proposte enologiche pensate per la bicicletta, c’è la possibilità di farsi guidare da uno dei Bike Wine Ambassador selezionati insieme all’Associazione Guide Mountain Bike Alto Adige: dei conoscitori del vino che accompagnano gli enoturisti in ciclotour personalizzati in tutte le aree vinicole dell’Alto Adige (qui più info).

In Alto Adige a passeggio tra le vigne e le Strade del vino

Per chi alla bici preferisce tranquille passeggiate tra le vigne la proposta è nei diversi percorsi enologici e sentieri guidati nei territori del vino, come il Sentiero del Pinot Nero, un percorso enodidattico e culturale lungo 14 km che si snoda nel Parco naturale del Monte Corno.

Passeggiate in vigna nell‘estate dell‘Alto Adige. Foto: Manuel Ferrigato

Ma non è il solo itinerario, se ne trovano in tutte le zone della denominazione Alto Adige: a sud di Bolzano il Percorso del vino di Caldaro, il Sentiero del Gewurztraminer e ancora il sentiero di Cortaccia-Magrè-Cortina; spingendosi più a nord verso ovest la Via del vino di Terlano fino ad arrivare al Sentiero enologico della Val Venosta; il Sentiero del Vino di Chiusa si trova spingendosi in Valle Isarco.

In Alto Adige tra vino e ottima cucina

Per valorizzare il territorio altoatesino si punta molto anche sul binomio tra vino e alta cucina. Il Consorzio Vini Alto Adige seleziona, infatti, ogni anno i ristoranti che sanno eccellere nell’abbinamento, nell’ ampiezza nella carta dei vini e nel loro servizio, premiandoli con il Premio Alto Adige per la cultura del vino. Concorso che, dal 2020, si è aperto anche ai rifugi alpini che si impegnano a valorizzare la cultura del vino altoatesino. Da questa selezione si possono trarre ulteriori “percorsi” per gustare al meglio la cucina locale abbinata ai migliori vini del territorio.

In Alto Adige tra cibo e buona cucina. Foto: Manuel Ferrigato

Alto Adige, gli appuntamenti da non perdere per gli amanti del vino

Tra i prossimi appuntamenti in calendario segnaliamo in particolare: